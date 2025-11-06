ETV Bharat / sports

বিশ্বজয়ীদের টাটা মোটর্সের উপহার, ব্র্যান্ড নিউ সিয়েরায় চড়বেন রিচা-দীপ্তিরা

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ইতিমধ্যেই ভারতীয় মহিলা দলকে 51 কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কারমূল্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ৷

TATA MOTORS TO GIFT TEAM INDIA
বিশ্বজয়ী ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল (IANS)
হায়দরাবাদ, 6 নভেম্বর: প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়, তাও আবার দেশের মাটিতে ৷ স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানে ক্লাউন নাইনে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল ৷ বিশ্বজয়ী দেশের মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে আর্থিক পুরস্কারও ৷ যা নিঃসন্দেহে তাঁদের প্রাপ্য বটে ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিশ্বজয়ী মহিলা দলকে ইতিমধ্যেই 51 কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ৷ বিভিন্ন রাজ্য সংস্থা তাঁদের ক্রিকেটারদের জাঁকজমকভাবে সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা করছে ৷ এমন সময় টাটা মোটর্সের তরফে বিশ্বজয়ী দলের প্রত্যেক সদস্যেকে ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল বৃহস্পতিবার ৷

হরমনপ্রীত কৌর, রিচা ঘোষ, দীপ্তি শর্মাদের প্রত্যেককে শীঘ্রই লঞ্চ হতে চলা টাটা সিয়েরা এসইউভি প্রদান করবে টাটা মোটর্স ৷ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানাল সংস্থা ৷ বিবৃতিতে টাটা মোটর্স লিখেছে, "দেশকে গর্বিত করার নেপথ্যে অসীম অবদান, ত্যাগের কথা মাথায় রেখে বিশ্বজয়ী দলের প্রত্যেক সদস্যকে সংস্থার তরফে সিয়েরার টপ-এন্ড মডেল প্রদান করা হবে ৷"

টাটা মোটর্স প্য়াসেঞ্জার্স ভেহিকলস লিমিটেডের ম্য়ানেজিং ডিরেক্টর শৈলেশ চন্দ্র এ ব্য়াপারে বলেন, "অসাধারণ পারফরম্য়ান্স এবং জয় দিয়ে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল সমগ্র দেশকে গর্বিত করেছে ৷ তাঁদের এই জয় বিশ্বাস এবং একাগ্রতার প্রতীক, যা সকল ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবে ৷" এ বিষয়ে জানিয়ে রাখা ভালো টাটা মোটর্স যে গাড়িটি সকল ভারতীয় ক্রিকেটারদের উপহারস্বরূপ দেবে, সেই গাড়িটি দেশের অটোমোটিভ ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম ৷ 1991 সালে আত্মপ্রকাশ করা এই গাড়িটি দেশের প্রথম প্রাইভেট এসইউভি গাড়ি ৷ 34 বছর পর আগামী 25 নভেম্বর নয়া অবতারে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে টাটা সিয়ারা এসইউভি ৷ যা উপহার হিসেবে দেওয়া হবে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ৷

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে গত রবিবার প্রথম বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ নভি মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত মেগা ফাইনালে 52 রানে তাঁরা হারায় প্রোটিয়াদের ৷ ব্যাট হাতে 87 রান করে শেফালি বর্মা এবং বল হাতে পাঁচ উইকেট নিয়ে দীপ্তি শর্মা ভারতের জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন ৷ মহারাষ্ট্র সরকারের তরফে স্মৃতি মন্ধনা, সেমিফাইনালের নায়িকা জেমিমা রড্রিগেজ, রাধা যাদবদের জন্য ইতিমধ্যেই সওয়া দু'কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছে ৷

ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে বিশ্বজয়ী ভারতীয় দল ৷ বুধবার নয়াদিল্লির বাসভবনে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানিকে সংবর্ধিত করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এরপর বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাত করেন বিশ্বজয়ীরা ৷

