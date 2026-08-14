তানজিদের ঐতিহাসিক সেঞ্চুরি, অজিদের ডেরায় প্রথম টেস্টে জাঁকিয়ে বসল বাংলাদেশ

তানজিদের ঐতিহাসিক সেঞ্চুরি, অজিদের ডেরায় প্রথম টেস্টে জাঁকিয়ে বসল বাংলাদেশ
প্রথম ইনিংসে 153 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করল বাংলাদেশ ৷
Published : August 14, 2026 at 5:07 PM IST
ডারউইন, 14 অগস্ট: হাসান মাহমুদের কেরিয়ার-বেস্ট বোলিং পারফরম্য়ান্সে প্রথমদিন 198 রানে গুটিয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ সবমিলিয়ে 23 বছর বাদে অজিভূমে টেস্ট প্রত্যাবর্তনে প্রথমদিন দারুণ জায়গায় শেষ করেছিল বাংলাদেশ ৷ প্রথমদিনটা যদি হয় হাফডজন উইকেট নেওয়া মাহমুদের, তাহলে ডারউইনে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয়দিনটা নিজের নামে করে নিলেন ওপেনার তানজিদ হাসান ৷ প্রথমদিনের শেষে 32 রানে অপরাজিত তানজিদ শুক্রবার সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন ৷ সেইসঙ্গে প্রথম বাংলাদেশ ব্যাটার হিসেবে অজিদের ডেরায় শতরান হাঁকিয়ে গড়লেন ইতিহাসও ৷
তানজিদ ছাড়াও দামি ইনিংস এল অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত'র ব্য়াটে ৷ অল্পের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া করলেন গতকালের আরেক অপরাজিত ব্য়াটার মোমিনুল হক ৷ সবমিলিয়ে এক উইকেটে 96 রান নিয়ে শুরু করা বাংলাদেশ দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করল ছয় উইকেটে 351 রান তুলে ৷ অর্থাৎ, প্রথম ইনিংসে 153 রানে এগিয়ে থেকে প্রথম টেস্টে জাঁকিয়ে বসল অতিথি দল ৷
বাংলাদেশ ব্য়াটারদের সামনে এদিন এককথায় অসহায় ছিল অজি বোলিং ৷ সারাদিন আট বোলার ব্যবহার করেও বিপক্ষের সবক'টি উইকেট তুলে নিতে ব্যর্থ প্যাট কামিন্স ৷ 49 রানে মোমিনুল আউটের পর তানজিদ ও শান্ত'র তৃতীয় উইকেট জুটিতে এদিন অস্ট্রেলিয়ার 198 রান টপকে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে নেয় বাংলাদেশ ৷ তৃতীয় উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 93 রান ৷ তারইমধ্যে ইতিহাস গড়ে ফেলেন তানজিদ ৷ 188 বল খেলে পদ্মাপাড়ের দেশের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে অজিদের ডেরায় সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷
Tanzid Hasan Tamim’s Maiden Test Century! 💯🔥 | 1st Test vs Australia 🇧🇩 pic.twitter.com/wqXVBaaYkn— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 14, 2026
এর আগে হান্নান সরকারের 76 রান ছিল টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোনও বাংলাদেশ ব্য়াটারের সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷ তবে সেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর এদিন লম্বা হয়নি তানজিদের ইনিংস ৷ 197 বলে 101 রানে ন্য়াথন লায়নের শিকার হন তিনি ৷ তাঁর ঐতিহাসিক ইনিংস সাজানো আটটি চার ও একটি ছয়ে ৷ এরপর সেঞ্চুরির পথে ভালো এগোচ্ছিলেন অধিনায়ক শান্তও ৷ কিন্তু 84 রানে তাঁকে সাজঘরে ফেরান জোশ হ্যাজলউড ৷ তাঁর 126 বলের ইনিংসে রয়েছে সাতটি চার ও এক ছক্কা ৷ মুশফিকুর রহিম ফেরেন 36 রানে ৷ লিটন দাস করেন শূন্য ৷
Resolute Bangladesh remain focussed to build their advantage in Darwin 👊#WTC27— ICC (@ICC) August 14, 2026
📝: https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/oFxClJmXfD
308 রানে ছয় উইকেট হারানো বাংলাদেশ দিনের শেষে অবিভক্ত সপ্তম উইকেট জুটিতে যোগ করে 43 রান ৷ ক্রিজে 32 রানে অপরাজিত মেহিদি হাসান মিরাজ ৷ 13 রানে ব্য়াটিং করছেন হাসান মাহমুদ ৷ দ্বিতীয়দিন শেষে 110 ওভারে বাংলাদেশের স্কোর 351/6 ৷ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে জোড়া উইকেট মিচেল স্টার্ক ও জোশ হ্যাজলউডের ৷ লিটন দাস'কে ফিরিয়ে এদিন লাল-বলের ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেটশিকারির তালিকায় কপিল দেব'কে পিছনে ফেললেন স্টার্ক ৷ কপিলের 434 উইকেটের নজির টপকে অজি স্পিডস্টারের ঝুলিতে এখন 435 উইকেট ৷ সর্বাধিক উইকেটশিকারির তালিকায় আপাতত একাদশ স্থানে তিনি ৷