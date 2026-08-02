কাটল 18 বছরের খরা, ইতিহাস গড়ে তাইওয়ান ওপেন জিতলেন তনভি

কাটল 18 বছরের খরা, ইতিহাস গড়ে তাইওয়ান ওপেন জিতলেন তনভি
কনিষ্ঠ শাটলার হিসেবে তাইপেই ওপেন জিতে ঐতিহাসিক কীর্তি গড়লেন পঞ্জাব শাটলার ৷
Published : August 2, 2026 at 1:23 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 অগস্ট: মাত্র 17 বছর 222 দিন বয়সে ফাইনালে পৌঁছতেই গড়েছিলেন নজির ৷ কোরিয়ার লি ইয়ং দাই'য়ের নজির ভেঙে কনিষ্ঠ শাটলার হিসেবে তাইওয়ান ওপেনের খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে পৌঁছনোর রেকর্ড নিজের নামে করেছিলেন তিনি ৷ আর ফাইনাল জিতে তাইওয়ান ওপেনে ভারতের 18 বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটালেন তনভি শর্মা ৷ 2008 সালের পর দ্বিতীয় ভারতীয় শাটলার হিসেবে তাইওয়ান ওপেনে খেতাব জিতলেন পঞ্জাব-কন্য়া ৷ একইসঙ্গে কনিষ্ঠ হিসেবে এই খেতাব জিতে গড়লেন ইতিহাসও ৷
শেষবার 18 বছর আগে প্রথম ভারতীয় হিসেবে তাইওয়ান ওপেনে খেতাব জিতেছিলেন সাইনা নেহওয়াল ৷ রবিবার ফাইনালে ভিয়েতনামের থুই লিন এনগুয়েন'কে স্ট্রেটে গেমে উড়িয়ে অলিম্পিক্সে পদকজয়ী শাটলারের সঙ্গে একাসনে বসলেন সতেরোর তনভি ৷ কেরিয়ার প্রথম বিডব্লিউএফ সুপার-300 খেতাব জয়ের পথে পঞ্জাব শাটলার জিতলেন 21-16, 21-16 ব্যবধানে ৷ খেতাব জিততে এদিন মাত্র 36 মিনিট সময় নিলেন তিনি ৷
পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু'র প্রাক্তন কোচ পার্ক তাই-সুং'য়ের অধীনে বর্তমানে খেলছেন তনভি ৷ গত দু'বছরে তনভি'র কেরিয়ার উল্লেখযোগ্য সব সাফল্য এসেছে ৷ যার মধ্যে প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ধরা দিয়েছে জোড়া পদক ৷ গার্লস সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জের পাশাপাশি মিক্সড টিম ইভেন্টেও ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি ৷ এশিয়ান টিম চ্য়াম্পিয়নশিপে দেশের প্রথম সোনাজয়ী দলের সদস্য়াও ছিলেন তনভি ৷
বিশ্বের প্রাক্তন পয়লা নম্বর জুনিয়র শাটলার গত মরশুমে ইউএস ওপেন 300 ওড়িশা মাস্টার্স সুপার 100, গুয়াহাটি মাস্টার্স সুপার 100'র মত একাধিক প্রতিযোগিতার ফাইনালে পৌঁছেও খেতাব জিততে ব্যর্থ হয়েছিলেন ৷ শেষ পর্যন্ত তাইওয়ান ওপেনে বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর খেতাব এল তনভি'র ঝুলিতে ৷
17 years old. Fearless. Unstoppable. 🇮🇳✨— SAI Media (@Media_SAI) August 2, 2026
History belongs to Tanvi Sharma! 🏸🏆
With a sensational triumph at the Taipei Open 2026, Tanvi becomes the youngest-ever champion in the tournament's history and only the fourth Indian women's singles player to win a BWF Super 300+… pic.twitter.com/r8nG51ZHXu
ড্রপ শট এবং ক্রস-কোর্ট স্ম্য়াশে এদিন শুরু থেকেই ম্য়াচের রাশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছিলেন পঞ্জাব শাটলার ৷ প্রথম গেমে একসময় 10-2 ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন তিনি ৷ কিন্তু ভারতীয় শাটলারের আনফোর্সড এররের সুযোগ নিয়ে ব্যবধান কমান ভিয়েতনামে প্রতিযোগী ৷ তবে বিরতির পর জোরালো প্রত্যাবর্তন করেন তনভি ৷ কোর্টের দু'প্রান্ত থেকে জোরালো সব স্ম্য়াশে 21-16 ব্যবধানে প্রথম গেম জিতে নেন তিনি ৷
দ্বিতীয় গেম তুলনামূলকভাবে কিছুটা ইতিবাচক শুরু করেন এনগুয়েন ৷ 3-0 লিড নিয়ে নেন তিনি ৷ যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি ৷ সমতায় ফিরে ভিয়েতনাম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেলেন তনভি ৷ ক্রমেই বাড়তে থাকে লিড ৷ একটা সময় 15-10 ব্যবধানে এগিয়ে যান তনভি ৷ এরপর জয় ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷ ভারতীয় শাটলার মাথা ঠান্ডা রেখে সেই লিড শেষ পর্যন্ত ধরে রাখেন এবং একই ব্যবধানে দ্বিতীয় গেম ও খেতাব জিতে নেন ৷ পদক কোচের গলায় পরিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন তনভি ৷