বিশ্ব টিটি চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলে কলকাতার সিন্ড্রেলা

বিশ্ব টিটি চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলে কলকাতার সিন্ড্রেলা
আপাতত তিউনিশিয়ার মাটিতে ডব্লিউ টিটি কন্টেন্ডারে খেলেছেন বাংলার প্রতিভাবান প্যাডলার ৷
Published : March 26, 2026 at 11:29 AM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: মণিকা বাত্রা, সৃজা আকুলা, দিয়া চিতালে, যশস্বিনী ঘোড়পাড়ের পাশে এবার সিন্ড্রেলা দাস ৷ বাংলার বছর ষোলোর কিশোরী প্যাডলার বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে জায়গা করে নিলেন ভারতীয় দলে ৷ আগামী 28 এপ্রিল থেকে লন্ডনে শুরু হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা ৷ যদিও সরকারিভাবে দল ঘোষণা এখনও হয়নি ৷ স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (SAI) অনুমোদনের অপেক্ষায় দেশের টেবল টেনিস ফেডারেশেন (TTFI) ৷ তবে বাংলার সিন্ড্রেলা যে লন্ডনগামী বিমান ধরছেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত ৷
পুরুষ দলে সুযোগ করে নিয়েছেন মানব ঠক্কর, মনুষ শাহ, জি সাথিয়ান, হরমিত দেশাই এবং পায়াস জৈন ৷ কোচ হিসেবে থাকছেন সৌরভ চক্রবর্তী এবং সোমনাথ ঘোষ ৷ তবে সব ছাপিয়ে আসন্ন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দলে আকর্ষণের কেন্দ্রে বাংলার সিন্ড্রেলা ৷ সৌম্যজিত রায় এবং পৌলমী ঘটকের ছাত্রী সিন্ড্রেলা মহিলা সিঙ্গলসে বর্তমানে দেশের দু'নম্বর ৷ বিশ্বের 152 নম্বর। এই মুহূর্তে তিউনিশিয়ায় ডব্লিউ টিটি কন্টেন্ডারে খেলেছেন কলকাতা-কন্যা ৷ এই বছরেই চেন্নাইয়ে স্টার কন্টেন্ডারে সুযোগ পেয়েছিলেন সিন্ড্রেলা ৷ বয়স কম হলেও প্রতিভার জোরেই ভারতীয় দলের প্রথম সারিতে চলে আসেন ৷ একের পর এক প্রতিযোগিতায় নিয়মিত সাফল্য তাঁকে দেশের দু'নম্বর প্যাডলারে পরিণত করেছে ৷
ইতিমধ্যে ডাবলসে বিশ্বের এক নম্বর জুটিও হয়েছেন ৷ সম্প্রতি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স হয়েছেন ৷ পায়াস এবং সিন্ড্রেলার মতো নতুন মুখকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে দু'বছর বাদে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সের কথা মাথায় রেখে ৷ বাংলা টেবল টেনিসে ঐহিকা মুখোপাধ্য়ায়, সুতীর্থা মুখোপাধ্য়ায় পরবর্তী সময়ে সিন্ড্রেলা সবচেয়ে চর্চিত নাম ৷
এদিকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেই এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি শুরু করতে চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ৷ লন্ডনে প্রতিযোগিতার আগে তাই দু'দফায় শিবির করার পরিকল্পনা টিটিএফআই-এর। 13 এপ্রিল থেকে বেঙ্গালুরুতে হবে প্রথম দফার শিবির ৷ পরবর্তীতে ছ'দিন শেফিল্ডে ট্রেনিং সারবেন সিন্ড্রেলারা ৷ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দলে সুযোগ পাওয়ার পর তিউনিশিয়া থেকে হোয়াটসঅ্যাপ-কলে কলকাতার প্যাডলার বলেন, "বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সুযোগ পাওয়া আমার কাছে বিরাট ব্যাপার ৷ এবার মণিকা দি, সৃজা দি'র থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব ৷ এছাড়াও সারা বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রা খেলবেন, তাঁদের দেখেও শেখার সুযোগ রয়েছে ৷ ভালো করে শিখতে চাই ৷"
সিন্ড্রেলার সংযোজন, "আমি তো সিনিয়র দলে সবে শুরু করেছি। দেশের জার্সিতে খেলার চাপ বুঝতে পারি ৷ তবে ম্যাচে নামলে এত কিছু মাথায় থাকে না ৷ সব ম্যাচ জেতাই লক্ষ্য থাকে ৷" বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ বিভাগে ভারত খেলবে স্লোভাকিয়া, তিউনিশিয়া এবং গুয়াতেমালার বিরুদ্ধে ৷ অন্যদিকে মেয়েরা খেলবে ইউক্রেন, উগাণ্ডা এবং রুয়াণ্ডার বিপক্ষে ৷