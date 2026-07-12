'কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়', এম্বোলোর দ্বিতীয় হলুদ-কার্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার সুইশ কোচ

'কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়', এম্বোলোর দ্বিতীয় হলুদ-কার্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার সুইশ কোচ
দশজনের সুইজারল্যান্ড'কে 3-1 গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ চারে প্রবেশ করেছে আর্জেন্তিনা ৷
Published : July 12, 2026 at 3:38 PM IST
কানসাস সিটি, 12 জুলাই: আর্জেন্তিনা কি চলতি বিশ্বকাপে সত্যিই পক্ষপাতদুষ্ট ? মিশরের বিরুদ্ধে ম্য়াচে রেফারিং'য়ের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে যাওয়ায় এমন দাবি সামনে এসেছিল ৷ রবিবার শেষ আটে আর্জেন্তিনা বনাম সুইজারল্যান্ড ম্যাচের পর সেই দাবি জোরালো হল বৈকি ৷ ইউরোপের দেশটিকে 3-1 গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ কিন্তু বিতর্ক দানা বেঁধেছে ব্রিল এম্বোলো'র দেখা লাল-কার্ড নিয়ে ৷
দ্বিতীয়ার্ধে সুইশ স্ট্রাইকারের মার্চিং-অর্ডার পাওয়া নিয়ে ম্য়াচের শেষ ক্ষোভ উগরে দিলেন সুইজারল্যান্ড কোচ মুরাত ইয়াকিনও ৷ তিনি সাফ জানালেন, এম্বোলো'কে দেখানো দ্বিতীয় হলুদ কার্ড কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷
ঘটনার সূত্রপাত এদিন ম্য়াচের দ্বিতীয়ার্ধে সুইজারল্যান্ড সমতায় ফেরার পর ৷ 67 মিনিটে এদিন প্রথমার্ধে করা ম্যাক অ্য়ালিস্টারের গোল শোধ করেন ড্যান এন্দোয়ে ৷ এরপরই এম্বোলো'কে করা একটি ফাউলের জন্য লিয়োনার্দো পারেদেস'কে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি ৷ কিন্তু এরপর ঘটনায় ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির সাহায্য নেওয়া হয় ৷ ভিএআর চলতি বিশ্বকাপে প্রথমবার 'মিসটেকেন আইডেন্টিটি প্রোটোকলে'র আওতায় পারেদেসের হলুদ কার্ড প্রত্যাহার করে তা দেখানো হয় এম্বোলো'কে ৷ প্লে-অ্যাকটিং'য়ের কারণে ম্য়াচে দ্বিতীয়বার হলুদ কার্ড দেখে মার্চিং-অর্ডার পান সুইজারল্যান্ড স্ট্রাইকার ৷
রেফারির এই সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে যান সুইজারল্য়ান্ড ফুটবলাররা ৷ ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর ফের আর্জেন্তিনার পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ ওঠে রেফারির বিরুদ্ধে ৷ আর পুরো ঘটনায় ম্যাচ শেষে হতাশা গোপন রাখেননি ইয়াকিন ৷ তিনি বলেন, "দ্বিতীয় হলুদ-কার্ড দেখানোর কোনও কারণই নেই ৷" তাঁর সংযোজন, "এম্বোলোর খেলা চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল ৷ আমরা এমন একটা নিয়মের অধীনে শাস্তি পেলাম যেটা গ্রহণযোগ্যই নয় ৷ ঘটনায় রেফারি যেভাবে হস্তক্ষেপ করল সেটা ভীষণই দুঃখজনক ৷ এমন নিয়মের সঙ্গে ফুটবলের কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত নয় ৷"
Perfecta decisión del árbitro. No es foul de Paredes. Si simulas te vas a casa pic.twitter.com/cItFzC043f— Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) July 12, 2026
ইয়াকিন জানান, এক গোলে পিছিয়ে পড়েও খেলার নিয়ন্ত্রণটা ধীরে-ধীরে নিজেদের দখলে নিয়েছিল তাঁর দল ৷ রেফারির একটা সিদ্ধান্ত ম্যাচটা শেষ করে দিল বলে দাবি করেছেন তিনি ৷ তাই ম্য়াচ হারলেও দলের ছেলেদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ইয়াকিন ৷ তিনি বলেন, "আমার দলের ছেলেরা আসল নায়ক ৷"
কানসাস সিটিতে দশজনে খেলেও এদিন নির্ধারিত সময়ের শেষ কুড়ি মিনিট মতো সময় আর্জেন্তিনাকে আটকে রেখেছিলেন গ্রানিথ জাকা'রা ৷ অতিরিক্ত সময়ের প্রথম পনেরো মিনিট শেষ ফলাফল ছিল 1-1 ৷ কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে জুলিয়ান আলভারেজের বিশ্বমানের গোলে লিড নেয় আর্জেন্তিনা ৷ এরপর শেষ মিনিটে 3-1 করেন লাউতারো মার্তিনেজ ৷ সবমিলিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয়ে আর্জেন্তিনা টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের শেষ চারে পৌঁছলেও 'পক্ষপাতদুষ্ট' তকমা ছেড়ে বেরোতে পারল কই ?