অজ্ঞাতসারে বাড়ল অ্যাড-হক কমিটির মেয়াদ, আঁধারেই বাংলার সাঁতার

অজ্ঞাতসারে বাড়ল অ্যাড-হক কমিটির মেয়াদ, আঁধারেই বাংলার সাঁতার
অ্যাড-হক কমিটির চেয়ারম্যান শৈবাল শাউ দু'মাসের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে নয়া কমিটি গড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷
Published : July 23, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: রাজ্য সাঁতারে ডামাডোল অব্যাহত ৷ অ্যাড-হক কমিটি বসানো হয়েছিল সংস্থায় তৈরি হওয়া অচলাবস্থা নিরসণে ৷ জাতীয় সাঁতার সংস্থা থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্য সাঁতার সংস্থায় স্থায়ী কমিটি নির্বাচনের ৷ এব্যাপারে 24 জুলাইয়ের মধ্যে যাবতীয় কাজ সেরে ফেলার নির্দেশ ছিল ৷ কিন্তু শৈবাল শাউ'য়ের নেতৃত্বাধীন অ্যাড-হক কমিটি জানিয়েছে তাদের মেয়াদ আরও দু'মাস বাড়িয়েছে দেশের সুইমিং ফেডারেশেন (SFI) ৷ এই নির্দেশ কাকে, কখন দেওয়া হয়েছে; সেই সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্র রাজ্য সাঁতার সংস্থার কাছে পৌঁছয়নি ৷ ফলে শুরু হয়েছে ডামাডোল ৷
এমনিতেই গত দু'দিন ধরে সাব-জুনিয়র টাইম ট্রায়ালেও দেখা গিয়েছে বিস্তর গণ্ডগোল ৷ যা নিয়ে অংশগ্রহণকারী সাঁতারুদের অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ ৷ জাতীয় আসরের কথা মাথায় রেখে টাইম ট্রায়াল করা হচ্ছে ৷ তার ভিত্তিতে বাংলা দল জাতীয় আসরে অংশ নেবে ৷ কিন্তু সেই বাছাই পর্বের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ৷ টাইম ট্রায়ালের পরে কোনও পদক এবং শংসাপত্র অংশগ্রহণকারী সাঁতারুরা সার্টিফিকেট পাচ্ছেন না ৷ অ্যাড-হক কমিটির চেয়ারম্যান শৈবাল শাউ বলছেন, "24 জুলাই পর্যন্ত মেয়াদ থাকলেও তা আরও দু'মাস বাড়িয়ে দিয়েছে এসএফ আই ৷ আগামী দু'মাসের মধ্যে আমরা নির্বাচনের ব্যবস্থা করে ফেলব ৷ সেইরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ আর টাইম ট্রায়াল সিনিয়র পর্যায়ে করা হয়েছে ৷ সাব-জুনিয়রে হল ৷ জুনিয়রেও হবে ৷ রাজ্য সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপ নবনির্বাচিত কমিটি এসে করবে ৷ অসুবিধার কিছু নেই।"
অ্যাড-হক কমিটির শীর্ষকর্তার এহেন প্রতিক্রিয়ায় সাঁতারুদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে ৷ জেলা সাঁতার সংস্থা ক্ষুব্ধ ৷ কলকাতা জেলা সংস্থার এক শীর্ষকর্তা বলছেন, "আমরা অন্ধকারে রয়েছি ৷ কবে মুক্তি পাব জানি না ৷ বাংলার সাঁতার ক্রমেই অস্তাচলে ৷ অ্যাড-হক কমিটি টাইম ট্রায়াল করতেই পারে ৷ কিন্তু রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ না-হলে সাঁতারুরা সার্টিফিকেট পাবে না ৷ যা তাদের আগামীতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য জরুরি ৷ এতে ক্ষতি হচ্ছে সাঁতারুদের ৷ আমরা নিরুপায় ৷ কাকে বললে কীভাবে বললে হবে, তা অজানা ৷ আমরা অন্ধকারে ৷"
কেন গত দু'মাসে নির্বাচন করা গেল না, তার উত্তর পরিষ্কার নয় ৷ অ্যাড-হক কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন শৈবাল কুমার শাউ ৷ ডাইভিংয়ের দায়িত্বে তারকনাথ হাইত ৷ ওয়াটার-পোলোর দায়িত্বে তারকনাথ শাউ এবং সুইমিংয়ের দায়িত্বে বিশ্বজিৎ ঘোষ ৷ এই চারজনই বিদায়ী সভাপতি রামানুজ মুখোপাধ্য়ায় গোষ্ঠীর বলে পরিচিত ৷ উত্তর 24 পরগনার সাঁতার সংস্থার এক শীর্ষ পদাধিকারী বলছেন, "সমস্যাটা রামানুজ মুখোপাধ্য়ায় এবং বিদায়ী কমিটির সচিব অতনু ঘোষ তৈরি করেছেন ৷ পূর্ব মেদিনীপুর এবং কোচবিহার নির্দিষ্ট সময়ে বার্ষিক-ফি দিতে পারেনি, তা ওরা জানত ৷ তারই ভিত্তিতে ওই দুই জেলা নথিভুক্ত হয়নি ৷ অথচ ওই দুই জেলার লোকই সচিব এবং কার্যকরী কমিটিতে রয়েছে ৷ যা এসএফআই মেনে নেবে না জানা ছিল ৷ নিয়ম জানা সত্ত্বেও তারা অবহিত করেনি ৷ বিদায়ী কমিটির সচিব ভেঙে যাওয়া কমিটির সহ-সভাপতি ৷ ফলে একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল ৷ নতুন কমিটি কাজ শুরুর পরে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়া শুরু হয় ৷ অথচ নিয়মের গাফিলতির কথা জানা ছিল ৷ আসলে সাঁতারটা শেষ করে দিল রামানুজ, অতনু এবং অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রামানুজ মুখোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে এসএফআই শীর্ষকর্তার সম্পর্ক ভালো ৷ রামানুজের ঘনিষ্ঠ চারজনই অ্যাড-হক কমিটিতে। ফলে রাশটা তো আদতে রামানুজের হাতেই ৷ সরকারের নিয়ম অনুসারে সত্তর বছরের অধিক ব্যক্তি পদাধিকারী হতে পারবেন না ৷ তাই আশি বছর পার করা রামানুজ মুখোপাধ্যায় নিজের চারজনকে অ্যাড-হক কমিটিতে বসিয়েছে ৷ আসলে চালিকাশক্তি রামানুজের হাতে। ফলে বাংলার সাঁতার অন্ধকারে আরও তলিয়ে যাচ্ছে ৷"
এমন পরিস্থিতিতে ভেঙে দেওয়া কমিটির সচিব কঙ্কণ পানিগ্রাহী কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ৷ কোষাধ্যক্ষ স্বপন আদক জানালেন, তাঁরও কিছু বলার নেই। বাংলার সাঁতারের ভালো হোক এটাই চাইছেন এবং চাইবেনও ৷ সবাই ভালো চাইলেও বাংলার সাঁতার তলিয়ে যাচ্ছে ৷ জাঁকিয়ে বসছে ভয়, ভরসা আউট ৷