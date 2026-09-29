অনাস্থা প্রস্তাবের জের, রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার সভাপতিত্ব ছাড়লেন স্বপন বন্দোপাধ্যায়
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে পদ আঁকড়ে থাকার বিষয়ে চাপে ছিলেন তিনি ৷ শেষমেশ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : September 29, 2026 at 6:04 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিত্ব ছাড়লেন স্বপন বন্দোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার দুপুরে বিএসটিটি'র কার্যকরী কমিটির উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে পদত্যাগের কথা জানিয়েছেন তিনি ৷ দশ বছরের কাছাকাছি সময় ধরে বাংলার টেবল টেনিস রাজ্য সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে পদ আঁকড়ে থাকার বিষয়ে চাপে ছিলেন তিনি ৷ শেষমেশ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
শুধু টেবল টেনিস নয় ৷ বক্সিং, কবাডি এবং হকিরও রাজ্য সংস্থার শীর্ষ পদাধিকারীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই ৷ তবে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থায় বেশে চাপে পড়ে গিয়েছিলেন ৷ কারণ গত 20 সেপ্টেম্বর কার্যকরী কমিটির বৈঠকে সকল সদস্য সভাপতি স্বপন ওরফে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন ৷ শুধু তাই নয়, সেই অনাস্থা প্রস্তাব লিখিতভাবে পেশও করেন তারা ৷ পুরো কমিটির অনাস্থা প্রকাশেই বিএসটিটি'র সভাপতির পদ থেকে তাঁর সরে দাঁড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায় ৷
আগামী 3 অক্টোবর শিলিগুড়িতে বৈঠক রয়েছে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার ৷ সেখানে সভাপতিকে সরানোর দাবি জোরালো হত ৷ যা সামলানো সম্ভব হত না বুঝতে পেরেই পদত্যাগ করলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই পরিবর্তনে রাজ্যের শাসকদলের পরোক্ষ চাপ ছিল বলেও খবর ৷ কারণ স্বপন বন্দোপাধ্যায় রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থার সভাপতি পদে থাকলে যে সরকারি সাহায্য করা হবে না, তা হাবেভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ এমনকী কোনও সরকারি পরিকাঠামোও যে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, সেটাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই কারণে অতি সম্প্রতি একটি প্রতিযোগিতা বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাকাডেমিতে হওয়ার কথা থাকলেও তার অনুমতি দেওয়া হয়নি ৷ বদলে টুর্নামেন্টটি মধ্য কলকাতার একটি ক্লাবে আয়োজিত হয় ৷
এই বছর রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে হওয়ার কথা ৷ সভাপতি বদলে সেই সম্ভাবনা জোরালো হল বৈকি ৷ তবে পরবর্তী সভাপতি কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা জোরালো হল বলা যায় ৷ নতুন কোনও মুখ আসতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সেক্ষেত্রে কোনও প্রাক্তন প্য়াডলারকে রাজ্য সংস্থার নয়া প্রেসিডেন্ট পদে দেখতে পাওয়া গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷ তা না হলে বর্তমান কমিটির কোনো পদাধিকারীর পদোন্নতি হতে পারে ৷ সবমিলিয়ে সভাপতির পদত্যাগের ফলে রাজ্য টেবল টেনিসের রাজনৈতিক অঙ্ক নতুন খাতে বইতে শুরু করল ৷