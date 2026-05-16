হারালেন শীর্ষবাছাইদের, ইস্তানবুলে মরশুমের দ্বিতীয় ডব্লিউটিটি ফিডার জয় সুতীর্থা-ঐহিকার

হারালেন শীর্ষবাছাইদের, ইস্তানবুলে মরশুমের দ্বিতীয় ডব্লিউটিটি ফিডার জয় সুতীর্থা-ঐহিকার
30 হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার মূল্য টুর্নামেন্টের ফাইনাল ভারতীয় জুটি জিতলেন 11-8, 12-10, 3-11, 12-10 ব্যবধানে ৷
Published : May 16, 2026 at 1:17 PM IST
ইস্তানবুল, 16 মে: চলতি মরশুমে এর আগে ক্য়াপাডোসিয়া-টু'য়ে ডব্লিউটিটি ফিডার জিতেছিলেন দু'জনে ৷ শুক্রবার চলতি মরশুমে ডব্লিউটিটি ফিডার জয়ের সংখ্য়াটা এক থেকে দুই করলেন দেশের দু'নম্বর ডাবলস জুটি (মহিলা) সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ও ঐহিকা মুখোপাধ্য়ায় ৷ মুখোপাধ্য়ায় সিস্টার্স এবার খেতাব জিতলেন ইস্তানবুলের মাটিতে ৷ ডব্লিউটিটি ফিডার ইস্তানবুলে শীর্ষবাছাই জুটিকে হারালেন বাংলা তথা ভারতের ডাবলস জুটি ৷
চতুর্থ বাছাই হিসেবে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন নৈহাটীর সুতীর্থা-ঐহিকা ৷ ভারতীয় শাটলার জুটি শুক্রবার হারালেন শীর্ষবাছাই চিনা তাইপেই'য়ের চিয়েন তুং-চুয়াং এবং লি ইউ-ঝুন'কে ৷ 30 হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার মূল্য টুর্নামেন্টের ফাইনাল ভারতীয় জুটি জিতলেন 11-8, 12-10, 3-11, 12-10 ব্যবধানে ৷
গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্যারিস অলিম্পিক্সের কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট জুটির বিরুদ্ধে নার্ভ শিথিল রেখে বাজিমাত করে যান মুখোপাধ্য়ায় সিস্টার্স ৷ তৃতীয় গেম 3-11 ব্যবধানে হেরে ছন্দপতন হলেও সেই হার সামলে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন দু'জনে এবং চতুর্থ গেম জিতে খেতাব নিশ্চিত করে ফেলেন ৷ চলতি মরশুমে ক্য়াপাডোসিয়ায় দেশের পয়লা নম্বর দিয়া চিতালে ও যশস্বীনি ঘোরপাড়ে জুটিকে হারিয়ে ডব্লিউটিটি ফিডার জিতেছিলেন সুতীর্থা-ঐহিকা ৷ পরবর্তী চ্যাম্পিয়ন হতে না-পারলেও ভদোদারা ডব্লিউটিটি ফিডারে রানার্স হয়েছিল এই জুটি ৷
The Indian duo clinched the women’s doubles title at the WTT Feeder Istanbul 2026 in Turkey, defeating top-seeded Chinese Taipei pair Chien Tung-chuan and Li Yu-jhun 3-1 in the final (11-8, 12-10, 3-11, 12-10).… pic.twitter.com/QNt0Hp6cvd
শুক্রবার ইস্তানবুলে খেতাব জয় চলতি বছর এশিয়ান গেমসের আগে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস জোগাবে বঙ্গ জুটিকে ৷ উল্লেখ্য, চার বছর আগে 2022 হ্যাংঝৌ এশিয়াডে ব্রোঞ্জ জিতে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিলেন মুখোপাধ্য়ায় সিস্টার্স ৷ তৎকালীন বিশ্ব চ্য়াম্পিয়ন চিনের চেন মেং এবং ওয়াং জিডি'কে হারিয়ে প্রথম মহিলা জুটি হিসেবে এশিয়াড ডাবলসে পদকজয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তাঁরা ৷
পরবর্তীতে 2024 এশিয়ান টেবল টেনিস চ্য়াম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেও ইতিহাস গড়েছিলেন সুতীর্থা-ঐহিকা ৷ দেশের প্রথম মহিলা ডাবলস জুটি হিসেবে কাজাখস্তানে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতায় খেতাব জিতেছিলেন দু'জনে ৷