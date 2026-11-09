সূর্যকে নেতা বেছে সৈয়দ মুস্তাক আলির দলঘোষণা মুম্বইয়ের

সূর্যকে নেতা বেছে সৈয়দ মুস্তাক আলির দলঘোষণা মুম্বইয়ের
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট হিসেবে চলতি বছর আইপিএলে শেষবার দেখা গিয়েছিল 'স্কাই'কে ৷
Published : November 9, 2026 at 7:28 PM IST
মুম্বই, 9 নভেম্বর: সাম্প্রতিক অতীতে লাল-বলের ক্রিকেটে তাঁর যথেষ্ট অংশগ্রহণ নেই ৷ তাই রঞ্জি ট্রফির জন্য নিজেকে উপলব্ধ করলেও তাঁকে স্কোয়াডে রাখেননি নির্বাচকরা ৷ কিন্তু সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে এখনও তাঁর মধ্যে নেতৃত্বদানের রসদ রয়েছে বলে মনে করেন নির্বাচকরা ৷ আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির জন্য তাই সূর্যকুমার যাদবকেই নেতা বাছলেন মুম্বই নির্বাচকরা ৷ পাশাপাশি ঘরোয়া টি-20 টুর্নামেন্টের জন্য চোট সারিয়ে মুম্বই স্কোয়াডে জায়গা পেলেন তারকা অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর ৷
সোমবার আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির দলঘোষণা করল মুম্বই ৷ যেখানে সূর্য, শার্দূলের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য অন্তর্ভুক্তি সরফরাজ খান, অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, তুষার দেশপাণ্ডে এবং জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য শিবম দুবের ৷ তবে গত মরশুমের অধিনায়ক সিদ্দেশ লাডকে 16 সদস্যের স্কোয়াডে রাখেননি নির্বাচকরা ৷
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে বেশ কয়েকমাস দূরে ভারতের বিশ্বজয়ী টি-20 অধিনায়ক ৷ শেষবার চলতি বছর আইপিএলে দেখা গিয়েছিল 'স্কাই'কে ৷ ভারতকে তৃতীয়বার টি-20 বিশ্বকাপ খেতাব এনে দিলেও খারাপ পারফরম্যান্সের জেরে এরপর থেকে জাতীয় দলে ব্রাত্য তিনি ৷ এমন সময় মুম্বইয়ের অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়ে নিজেকে প্রমাণের আরও একটি সুযোগ পেলেন সূর্য ৷ সৈয়দ মুস্তাক আলিতে মুম্বইয়ের নয়া নেতা নির্বাচিত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক ৷
প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, "মুম্বইয়ের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা সবসময়ই ভীষণ গর্বের ৷" তাঁর সংযোজন, "আমাদের দলে অভিজ্ঞ এবং তরুণ প্রতিভাদের দারুণ মেলবন্ধন রয়েছে ৷ আমি আত্মবিশ্বাসী যে দল একজোট হয়ে লড়বে এবং প্রত্যেক ম্য়াচে সেরাটা উজাড় করে দেবে ৷ আমাদের লক্ষ্য ট্রফি ঘরে ফিরিয়ে আনা ৷"
Suryakumar Yadav has been named Mumbai's captain for the upcoming Syed Mushtaq Ali Trophy. Shivam Dube has also been picked in the squad. https://t.co/mqnKJHuFNq— Cricbuzz (@cricbuzz) November 9, 2026
আগামী 14 নভেম্বর শুরু হচ্ছে ঘরোয়া টি-20 এই টুর্নামেন্ট ৷ হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে মুস্তাক আলিতে অভিযান শুরু করবে সূর্যর মুম্বই ৷ প্রতিযোগিতায় দু'বারের চ্যাম্পিয়ন তারা ৷ অন্যদিকে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নামবে ঝাড়খণ্ড ৷ গতবছর ফাইনালে হরিয়ানাকে হারিয়ে খেতাব জিতেছিল ঈশান কিষাণের দল ৷ প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক তিনবারের চ্যাম্পিয়ন তামিলনাড়ু ৷
- একনজরে মুম্বইয়ের ঘোষিত স্কোয়াড: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (উইকেটরক্ষক), দিব্য়াংশ সাক্সেনা, সুবেদ পারকর, মুশির খান, সরফরাজ খান, সাইরাজ পাতিল, শিবম দুবে, অথর্ব আঙ্কোলেকর, শার্দূল ঠাকুর, তুষার দেশপাণ্ডে, শামস মুলানি, ম্যাক্সওয়েল স্বামীনাথন, মোহিত অবস্থি, সিলভেস্টর ডি'সুজা ও হার্দিক তামোর (উইকেটরক্ষক) ৷