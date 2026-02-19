'প্রয়োজনীয় সব বক্সে টিক পড়েছে', সুপার-এইটের আগে আশ্বস্ত ভারত অধিনায়ক

'প্রয়োজনীয় সব বক্সে টিক পড়েছে', সুপার-এইটের আগে আশ্বস্ত ভারত অধিনায়ক
শিবম দুবে বাকিদের বোঝা হাল্কা করে দিয়েছে ৷ নেদারল্যান্ডস ম্যাচ জিতে জানালেন সূর্যকুমার ৷
Published : February 19, 2026 at 3:28 PM IST
আমেদাবাদ, 19 ফেব্রুয়ারি: নেদারল্যান্ডসকে 17 রানে হারিয়ে অল-উইন রেকর্ড নিয়ে সুপার-এইটে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ কিন্তু ভারতীয় দলের খেলায় কি সেই প্রত্যাশিত ছন্দ দেখা গিয়েছে, যা একটি চ্যাম্পিয়ন দলের থাকা দরকার ৷ ডাচ'দের বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত জয়ে অনুরাগীদের মনে সেই প্রশ্ন খোঁচা দিলেও আশ্বস্ত ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ তিনি বুধবার ম্য়াচ শেষ সাফ জানালেন, সুপার-এইটের আগে প্রয়োজনীয় সব বক্সেই টিক দিয়েছে তাঁর দল ৷
প্রথম ব্যাটিংয়ে নেমে বুধবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে একসময় 69 রানে তিন উইকেট হারায় ভারত ৷ সেখান থেকে শিবম দুবের ব্য়াটে স্কোরবোর্ডে 193 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ এরপর বল হাতে সবচেয়ে সফল বরুণ চক্রবর্তী নেন 14 রানে তিন উইকেট ৷ মূলত তাঁর ঘূর্ণিতে জয় নিশ্চিত করে ভারত ৷
আর ডাচ'দের বিরুদ্ধে জিতে সূর্যকুমার বলেন, "আমরা 190-এর আশেপাশে রান তোলারই লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিলাম ৷ শিশির কিছুটা ছিল, যা বোলারদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ তবে সবকিছুর পর দিনের শেষে জিততে পেরে খুশি ৷" দলের সার্বিক উন্নতিতে তুষ্ট ভারত অধিনায়কের সংযোজন, "বলা যেতেই পারে যে আমরা প্রয়োজনীয় সকল বক্সে টিক দিতে পেরেছি ৷ তবে ম্য়াচ জিতেও অনেক কিছু শিক্ষা নেওয়া যায় ৷ আমরা কয়েকটা জায়গা তেমন খুঁজে পেয়েছি ৷ আগামী ম্যাচের আগে সেই জায়গাগুলো মেরামতির চেষ্টা করব ৷"
India edge out the Netherlands to wrap up their #T20WorldCup group stage unbeaten 💪— ICC (@ICC) February 18, 2026
Watch highlights from every match of the ICC Men’s T20 World Cup on https://t.co/CPDKNxpgZ3 🎥https://t.co/vK5g7exPVU
নেদারল্যান্ডসের মতো আগামী ম্যাচেও দল ব্য়াটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়তে পারে ৷ তাই পিচের চরিত্র বুঝে ব্যাটারদের ব্য়াটিংয়ের পরামর্শ দিচ্ছেন সূর্যকুমার ৷ যদিও তাঁর বিশ্বাস দলের যা ব্যাটিং গভীরতা, তাতে যে কেউ ম্য়াচ ফিনিশের ক্ষমতা রাখে ৷
ম্য়াচের সেরা শিবম দুবের জন্যও বিশেষ বাক্য খরচ করেন সূর্যকুমার ৷ বিশেষ করে বাঁ-হাতির ব্যাটিং প্রসঙ্গে অধিনায়ক বলেন, "মিডল ওভারে ও (দুবে) যেভাবে ব্যাটিং করল, তাতে সকলের বোঝা একাই নামিয়ে দিল ৷ এই উইকেটে 190 রান ভীষণই ভালো স্কোর ৷" উল্লেখ্য, ব্য়াট হাতে 31 বলে 66 রানের পর জোড়া উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা শিবম দুবে ৷