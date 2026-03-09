ধোনি-রোহিতকে ছুঁয়ে পরবর্তী লক্ষ্য স্থির, অলিম্পিকে সোনা জিততে চান সূর্য

ধোনি-রোহিতকে ছুঁয়ে পরবর্তী লক্ষ্য স্থির, অলিম্পিকে সোনা জিততে চান সূর্য
128 বছর বাদে অলিম্পিক্সে ফিরছে ক্রিকেট ৷ সেখানে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করাই এখন পাখির চোখ সূর্যর ৷
Published : March 9, 2026 at 1:51 PM IST
আমেদাবাদ, 9 মার্চ: সাফল্য পাওয়া সহজ ৷ কিন্তু সাফল্য়ের সরণি ধরে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলা খুব একটা সহজ নয় ৷ তাই কোনও সাফল্য অর্জনের পর আগামীর লক্ষ্য স্থির করে নেওয়া জরুরি ৷ যেমনটা করে নিয়েছেন তৃতীয়বার ভারতকে কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে শিরোপা এনে দেওয়া অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ রবিবাসরীয় আমেদাবাদে টি-20 বিশ্বকাপ জিতে মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রোহিত শর্মার সঙ্গে একাসনে বসে মুম্বইকর জানিয়ে দিলেন তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য অলিম্পিক্সে স্বর্ণপদক জেতা ৷
রবিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডকে 96 রানে তৃতীয়বার সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে বিশ্বসেরা ভারত ৷ প্রথম ব্য়াট করে এদিন 20 ওভারে পাঁচ উইকেটে 255 রান তোলে টিম ইন্ডিয়া ৷ জবাবে 19 ওভারে 159 রানে গুটিয়ে যায় কিউয়িরা ৷ আর তৃতীয়বার ভারতকে বিশ্বসেরা করে সূর্যকুমার বলেন, "পরবর্তী লক্ষ্য হল অলিম্পিক্সে সোনা জয় এবং পরবর্তী টি-20 বিশ্বকাপ জয় ৷ যা একই বছরে অনুষ্ঠিত হবে ৷"
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, 128 বছর পর 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ ফিরছে ব্য়াট-বলের লড়াই ৷ 2028 লস অ্যাঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত হবে পরবর্তী অলিম্পিক্স ৷ যেখানে ছ'টি করে দেশ অংশ নেবে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে টি-20 ফরম্যাটেই ৷ সবমিলিয়ে অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার দেশকে ট্রফি দিয়ে পরবর্তী লক্ষ্য স্থির সূর্যকুমারের ৷
রবিবার ফাইনালে ভারতের একপেশে জয়ে ম্যান অব দ্য ম্য়াচের শিরোপা জিতে নেন জসপ্রীত বুমরা ৷ তাঁর ঝুলিতে চার উইকেট ৷ ফাইনালে 46 বলে 89 রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন ওপেনার সঞ্জু স্যামসন ৷ ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনালে টানা হাফসেঞ্চুরি করে টুর্নামেন্টের সেরাও সঞ্জু ৷
এছাড়া হাফসেঞ্চুরি করে ভারতের জয়ে এদিন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিষাণ ৷ অধিনায়ক হিসেবে খেতাব জিতলেও ব্য়াটার সূর্যকুমার যাদবের বিশ্বকাপটা যে দারুণ গেল, সেটা বলা যাবে না ৷ ফাইনালে গোল্ডেন ডাক হয়ে তো ফিরলেনই ৷ টুর্নামেন্টে ভারত অধিনায়কের নামের পাশে মাত্র একটি হাফসেঞ্চুরি ৷ ন'টি ম্য়াচে সূর্যর ঝুলিতে এসেছে মাত্র 242 রান ৷