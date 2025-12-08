'ওর অভিজ্ঞতা অমূল্য সম্পদ', টি-20 সিরিজের আগে হার্দিক-স্তুতি সূর্যর গলায়

'ওর অভিজ্ঞতা অমূল্য সম্পদ', টি-20 সিরিজের আগে হার্দিক-স্তুতি সূর্যর গলায়
সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপ চলাকালীন ঊরুতে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন বরোদা অলরাউন্ডার ৷
Published : December 8, 2025 at 5:57 PM IST
কটক, 8 ডিসেম্বর: গত বিশ্বকাপ (2024) জয়ের অন্যতম কান্ডারী তিনি ৷ ঝুলিতে রয়েছে 120 ম্য়াচ খেলার অভিজ্ঞতা ৷ এহেন একজন ক্রিকেটারের চোট সারিয়ে স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তনে দলের অধিনায়ক যে উল্লসিত হবেন সেটাই স্বাভাবিক ৷ হলও তাই ৷ ঊরুর চোট সারিয়ে অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার দলে প্রত্যাবর্তন আশ্বস্ত করেছে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ শুরুর আগে বরোদা ক্রিকেটারের ভূয়সী প্রশংসা 'স্কাই'য়ের গলায় ৷ জানালেন, পেস বোলিং অলরাউন্ডারের উপস্থিতি দলে ভারসাম্য আনে ৷
গত সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপ চলাকালীন ঊরুর মাংসপেশির চোট প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে দিয়েছিল হার্দিক পান্ডিয়াকে ৷ চোট সারিয়ে প্রয়োজনীয় রিহ্যাব সম্পূর্ণ করে সম্প্রতি সৈয়দ মুস্তাক আলিতে বরোদার হয়ে একাধিক ম্য়াচে মাঠে নেমেছিলেন হার্দিক ৷ সেখান থেকে জাতীয় দলে প্রত্য়াবর্তন ৷ অস্ট্রেলিয়া সফরে টি-20 সিরিজ, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজে বাইরে থাকার পর আড়াই মাস বাদে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে ইউটিলিটি অলরাউন্ডারের ৷ আর সে ব্য়াপারে বলতে গিয়েই হার্দিক-স্তুতি অধিনায়কের গলায় ৷
প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে সূর্য এদিন বলেন, "ওর (হার্দিক পান্ডিয়া) অভিজ্ঞতা দলের জন্য অমূল্য ৷ আইসিসি কিংবা এসিসি টুর্নামেন্টের বড় বড় ম্য়াচ ছাড়াও অন্য়ান্য সব দুর্দান্ত ম্য়াচগুলোতে দলের হয়ে ওর অবদান প্রচুর ৷ সেইসব অভিজ্ঞতার দাম রয়েছে ৷ ফলত তাঁর উপস্থিতি দলে দারুণ ভারসাম্য নিয়ে আসে ৷" তবে কেবল হার্দিক নয়, কাঁধের চোট সারিয়ে ফিরছেন শুভমন গিলও ৷ সূর্য জানিয়েছেন, হার্দিকের পাশাপাশি ডেপুটি গিলও পুরোপুরি সুস্থ ৷
তবে এখানে একটি সমস্যা রয়েছে ৷ গিল টি-20 সেট-আপে ওপেনিং করতে শুরু করায় সমস্যা তৈরি হয়েছে স্টাম্পার-ব্যাটার সঞ্জু ব্য়াটারের ব্যাটিং-অর্ডার নিয়ে ৷ ওপেনিংয়ে নিজের জায়গা পাকা করেও বর্তমানে অনভ্যস্ত তিন কিংবা পাঁচে নামতে হচ্ছে কেরল ব্য়াটারকে ৷ এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ভারত অধিনায়ক বলেন, "টি-20 সার্কিটে ও যখন এসেছিল তখন ব্য়াটিং-অর্ডারে উপরের সারিতে খেলত ও ৷ কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি এমনই ওপেনার ছাড়া বাকিদের নমনীয় হতে হবে ৷ আমরা সঞ্জুকে অনেক সুযোগ দিয়েছি ৷ সঞ্জু এখন দলের স্বার্থে যে কোনও পজিশনে ব্যাটিং করতে অভ্যস্ত ৷ যেটা খুবই ভালো বিষয় ৷"
কটকে মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-20 খেলবে ৷ 2024 বিশ্বজয়ের আগে এবং পরে দেশ-বিদেশে টানা 10টি দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অপরাজিত টিম ইন্ডিয়া (ন'টি জয়, একটি ড্র) ৷ এর সঙ্গে এশিয়া কাপের সাফল্য তো রয়েইছে ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেই সাফল্য ধরে রাখতে মরিয়া সূর্যকুমারের টিম ইন্ডিয়া ৷