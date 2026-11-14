মুস্তাক আলিতে 15 বলে হাফসেঞ্চুরি, কলকাতা থেকে জাতীয় নির্বাচকদের জোরালো বার্তা সূর্যর

মুস্তাক আলিতে 15 বলে হাফসেঞ্চুরি, কলকাতা থেকে জাতীয় নির্বাচকদের জোরালো বার্তা সূর্যর
অধিনায়কের ঝোড়ো ব্য়াটে হায়দরাবাদকে হেলায় হারিয়ে মুস্তাক আলিতে অভিযান শুরু হল মুম্বইয়ের ৷
Published : November 14, 2026 at 2:11 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: তৃতীয়বার ভারতকে টি-20 ক্রিকেটে বিশ্বসেরার খেতাব এনে দিলেও পারফরম্যান্সজনিত কারণে তারপর থেকে জাতীয় দলে ব্রাত্য তিনি ৷ শেষবার প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট বলতে চলতি বছর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে দেখা গিয়েছিল তাঁকে ৷ সেই সূর্যকুমার যাদব আরও একবার নিজেকে প্রমাণের মঞ্চ হিসেবে সম্প্রতি জায়গা পেয়েছিলেন মুম্বইয়ের মুস্তাক আলি ট্রফির স্কোয়াডে ৷ কেবল জায়গা করে নেওয়াই নয়, ঘরোয়া টি-20 টুর্নামেন্টে মুম্বইকে নেতৃত্বও দিচ্ছেন তিনি ৷ আর সৈয়দ আলির প্রথম ম্য়াচে শনিবার জ্বলে উঠল বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়কের ব্য়াট ৷
ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নে নির্বাচকদের জোরালো বার্তা দিলেন 'স্কাই' ৷ অন্তত প্রথম ম্য়াচের নিরিখে ৷ হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে রান তাড়া করতে নেমে 21 বলে এদিন বিস্ফোরক 60* রানের ইনিংস খেলেন মুম্বইকর ৷ আর অধিনায়কের ব্য়াটে ভর করে সাত উইকেটে সহজ জয় ছিনিয়ে নেয় দু'বারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ৷ 173 রান রান তাড়া করে 41 বল বাকি থাকতে ম্য়াচ জিতে নেয় তারা ৷
কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে এদিন টস জিতে হায়দরাবাদকে প্রথম ব্য়াটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় মুম্বই ৷ অভিরথ রেড্ডির 24 বলে 35 রান, চামা মিলিন্দের 12 বলে 22 রানের ক্যামিয়ো 20 ওভারে সব উইকেট হারিয়ে 172 রান তুলতে সাহায্য করে হায়দরাবাদকে ৷ মুম্বইয়ের হয়ে 23 রান দিয়ে সর্বাধিক তিন উইকেট নেন অফস্পিনার ম্য়াক্সওয়েল স্বামীনাথন ৷ জোড়া উইকেট নেন শিবম দুবে ও সাইরাজ পাতিল ৷
A 15-ball fifty for Suryakumar Yadav in the Syed Mushtaq Ali Trophy 🔥🔥 Meanwhile, Shivam Dube chipped in with a handy all-round performance as Mumbai got off to a winning start 👏 https://t.co/08VNTqQn7d— Cricbuzz (@cricbuzz) November 14, 2026
জবাবে ওপেনার অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ঝোড়ো 27 রান করে ফিরলেও দ্বিতীয় উইকেটে হার্দিক তোমার ও মুশির খানের জুটিতে জয়ের রাস্তা অনেকটাই পরিষ্কার করে মুম্বইয়ের ৷ হার্দিক আউট হওয়ার পর ক্রিজে নেমে ব্যাটিং-তাণ্ডব শুরু করেন সূর্য ৷ মাত্র 15 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ শেষ পর্যন্ত ছ'টি চার ও পাঁচ ছক্কায় 21 বলে 60 রান করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি ৷ হাফসেঞ্চুরি করেন মুশিরও ৷
24 বলে 51 রান করে অবশ্য আউট হয়ে যান সরফরাজ খানের ভাই ৷ 13 রানে অপরাজিত থাকেন দুবে ৷ সবমিলিয়ে 13.1 ওভারে তিন উইকেটে 174 রান তুলে ম্য়াচ জিতে নেয় মুম্বই ৷ আগামী সোমবার দ্বিতীয় ম্য়াচে গুজরাতের মুখোমুখি হবে তারা ৷