সঞ্জুকে সরিয়ে উইকেটের পিছনে ঈশান কেন ? ম্যাচ শেষে ব্যাখ্যা অধিনায়কের

সঞ্জুকে সরিয়ে উইকেটের পিছনে ঈশান কেন ? ম্যাচ শেষে ব্যাখ্যা অধিনায়কের
তিলক বর্মাকে নিয়েও বিশ্বকাপ শুরুর আগে আশার বাণী সূর্যর গলায় ৷ কী বললেন তিনি ?
Published : February 1, 2026 at 10:11 AM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 1 ফেব্রুয়ারি: ভাইজাগে হোঁচট খেতে হলেও তিরুঅনন্তপুরমে জয়ের সরণিতে ফিরল টিম ইন্ডিয়া ৷ সেইসঙ্গে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্য়াচের সিরিজ 4-1 ব্যবধানে জিতে বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিল সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ শনিবার সিরিজের শেষ ম্য়াচে ব্যাট হাতে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের নায়ক ঈশান কিষাণ ৷ কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরিটি হাঁকিয়ে বিশ্বকাপ শুরুর এক সপ্তাহ আগে একাদশে থাকার বার্তাটা আরও জোরালো করলেন ঝাড়খণ্ড ক্রিকেটার ৷ পাশাপাশি নিয়মিত উইকেটরক্ষক সঞ্জু স্যামসনকে সরিয়ে শেষ ম্যাচে উইকেটরক্ষাও করলেন তিনি ৷
অন্যদিকে ব্যাট হাতে ঘরের মাঠে শেষ ম্য়াচেও ব্যর্থ সঞ্জু স্যামসন ৷ পাশাপাশি তাঁকে সরিয়ে ঈশান কিষাণ তিরুঅনন্তপুরমে স্টাম্পার-ব্যাটারের ভূমিকা পালন করায় চলছে জোর চর্চা ৷ তাহলে কি সঞ্জুর বিশ্রী ফর্মের কারণে বিশ্বকাপের একাদশে ঈশানের জায়গা কার্যত পাকা ? বিষয়টি কতোটা ইঙ্গিতবহ, ম্য়াচ শেষে মৌনতা ভেঙে তা স্পষ্ট করলেন অধিনায়ক সূর্য ৷ জানালেন বিষয়টি নির্ধারিত ছিল আগে থেকেই ৷
ম্য়াচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত অধিনায়ক বলেন, "তিলকের অনুপস্থিতিতে দুই উইকেটরক্ষকই প্রথম ম্য়াচ থেকে খেলছে ৷ সুতরাং, আমরা সিরিজের আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম যে প্রথম তিন ম্যাচে সঞ্জুর পাশাপাশি শেষ দু'ম্য়াচে উইকেটরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে ঈশান ৷ দুর্ভাগ্য যে গত ম্যাচে ঈশান খেলতে পারেনি ৷ কিন্তু এই ম্য়াচে ও উইকেটরক্ষা করল ৷"
1️⃣0️⃣3️⃣(43)— BCCI (@BCCI) January 31, 2026
6️⃣ fours
1️⃣0️⃣ sixes
For his brilliant maiden T20I hundred, Ishan Kishan receives the Player of the Match award 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/AwZfWUTBGi#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Iu4Ke4ozvg
ভারত অধিনায়ক যতই ভিতরের খবর বাইরে না-আনার চেষ্টা করুন ৷ এটা পরিষ্কার যে বিশ্বকাপের গেমপ্ল্যান হিসেবেই সঞ্জুকে সরিয়ে শেষ ম্য়াচে স্টাম্পার-ব্যাটার হিসেবে ঈশানকে ভেবেছে দল ৷ উল্লেখ্য, 43 বলে বিস্ফোরক 103 রান করে এদিন ম্যাচের সেরা ঝাড়খণ্ড ক্রিকেটার ৷ মারেন ছ'টি চার ও 10টি ছক্কা ৷ পক্ষান্তরে শেষ ম্য়াচে মাত্র ছয় রান-সহ সিরিজের পাঁচ ম্য়াচে সঞ্জুর সংগ্রহে মাত্র 46 রান ৷
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜! 🏆#TeamIndia Captain Surya Kumar Yadav receives the @IDFCFIRSTBank T20I Series trophy from BCCI President Mr. Mithun Manhas 👏👏#INDvNZ | @MithunManhas | @surya_14kumar pic.twitter.com/6n2sP1D6TR— BCCI (@BCCI) January 31, 2026
তিরুঅনন্তপুরমে এদিন ঈশানের পাশাপাশি সূর্যর 30 বলে 63 এবং হার্দিক পান্ডিয়ার 17 বলে 42 রানের ক্যামিয়োয় ভর করে স্কোরবোর্ডে পাঁচ উইকেটে 271 তোলে বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নরা ৷ জবাবে আর্শদীপ সিং'য়ের পাঁচ ও অক্ষর প্য়াটেলের তিন উইকেটে 19.4 ওভারে 225 রানে অলআউট হয়ে যায় নিউজিল্যান্ড ৷ 46 রানে ম্যাচ জেতে ভারত ৷
ম্য়াচ শেষে এদিন তিলক বর্মাকে নিয়ে আশার বাণী শোনান অধিনায়ক সূর্য ৷ তিনি বলেন, "তিলক ধীরে-ধীরে ছন্দে ফিরছে ৷ শুনলাম আগামী 2 এবং 4 ফেব্রুয়ারি জোড়া প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ও ৷ দু'টো ম্য়াচ যথেষ্ট বলে আমার মনে হয় ৷ গতকালই ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার ৷ আশা করি খুব শীঘ্রই তিলককে পেয়ে যাব আমরা ৷"