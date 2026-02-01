বিশ্বকাপের আগে মাইলস্টোন, নজির গড়ে প্রতিপক্ষদের প্রচ্ছন্ন বার্তা সূর্যর
তৃতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-20 ক্রিকেটে একটি মাইলস্টোন স্পর্শ করলেন ভারত অধিনায়ক ৷
তিরুঅনন্তপুরম, 1 ফেব্রুয়ারি: তাঁর ব্য়াটে রানের খরা নিয়ে উদ্বেগের শেষ ছিল না অনুরাগীদের ৷ শেষমেশ বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি শিবিরে জ্বলে উঠল ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ব্যাট ৷ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাইপুরে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ শনিবার তিরুঅনন্তপুরমে শেষ ম্য়াচেও ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরি করে সিরিজ সেরা হলেন সূর্য ৷ যা বিশ্বকাপের আগে প্রতিপক্ষদের জন্য ভারত অধিনায়কের প্রচ্ছন্ন বার্তা ৷
সিরিজ সেরা হওয়ার আগে শনিবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে মাইলস্টোন স্পর্শ করেন ভারত অধিনায়ক ৷ রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির পর তৃতীয় ভারতীয় ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক টি-20 ক্রিকেটে 3,000 রানের মাইলফলক এদিন স্পর্শ করেন 'স্কাই' ৷ আর এই মাইলস্টোন ছোঁয়ার পথে একটি ঐতিহাসিক নজিরে নাম লেখান মুম্বই ব্য়াটার ৷ দ্রুততম (বলের নিরিখে) ব্য়াটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-20 ক্রিকেটে 3,000 রানের এলিট ক্লাবে প্রবেশ করেন সূর্য ৷ এই নজিরে তিনি পিছনে ফেলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ব্যাটার মহম্মদ ওয়াসিমকে ৷
দ্রুততম হিসেবে 1947 বলে টি-20 ক্রিকেটে তিন হাজার রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করার নজির এতদিন ছিল ওয়াসিমের ঝুলিতে ৷ এদিন তাঁকে ছাপিয়ে 1822 বলে তিন হাজার রানের নজির ছুঁলেন সূর্য ৷ এদিন তাঁর 30 বলের 63 রানের ইনিংস সাজানো ছিল চারটি চার ও ছয় ছক্কায় ৷
বিশ্বকাপের আগে 'ব্ল্যাকক্যাপস'-এর বিরুদ্ধে কার্যত সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিলেন সূর্য ৷ তিন তিনটি হাফসেঞ্চুরি সহযোগে পাঁচ ম্য়াচে সর্বাধিক 246 রান সংগ্রহ করে সিরিজ সেরা হলেন ভারত অধিনায়ক ৷ পেস হোক কিংবা স্পিন, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে সূর্যর সাবলীল ব্যাটিং এবং ফুটওয়ার্ক বিশ্বকাপের আগে আশ্বস্ত করল অনুরাগীদের ৷
- একনজরে আন্তর্জাতিক টি-20'তে দ্রুততম 3,000 রান (বলের নিরিখে):
- সূর্যকুমার যাদব- 1822 বল
- মহম্মদ ওয়াসিম- 1947 বল
- জস বাটলার- 2068 বল
- অ্যারন ফিঞ্চ- 2077 বল
- ডেভিড ওয়ার্নার- 2113 বল