যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঈশান খেলছেনই, নিশ্চিত করলেন ভারত অধিনায়ক

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঈশান খেলছেনই, নিশ্চিত করলেন ভারত অধিনায়ক
দলে বরুণ-কুলদীপের উপস্থিতিকে 'গুড হেডেক' বলছেন স্কাই ৷
Published : February 6, 2026 at 7:19 PM IST
মুম্বই, 6 ফেব্রুয়ারি: অনেক রকম কম্বিনেশনের কথা মাথায় রেখে বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয় ৷ তাই প্রতিযোগিতা শুরুর আগে হর্ষিত রানার ছিটকে যাওয়া নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা ৷ কিন্তু বিশ্বকাপ শুরুর প্রাক-সন্ধ্য়ায় বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হতে নারাজ সূর্যকুমার যাদব ৷ বরং সাংবাদিকদের অভয় দিয়ে বলে গেলেন, "ভাববেন না ৷ আমরা আগামিকাল 11 জনই মাঠে নামব ৷" দলনায়কের কণ্ঠে এমন আত্মবিশ্বাস বিশ্বকাপ শুরুর আগে, আরও ভালো করে বলতে গেলে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরুর আগে ভালো ছবি ভারতীয় শিবিরের জন্য ৷ কিন্তু হর্ষিত যে পাকাপাকিভাবে ছিটকে গিয়েছেন এমন কথা ঘোষণা করেননি সূর্যকুমার ৷ তবে স্ক্যানের রিপোর্ট যে ভালো নয়, তা নিশ্চিত করেছেন অধিনায়ক ৷
সূর্য বলেন, "যদি নিতান্তই রানাকে না-পাওয়া যায় তাহলে আমাদের বিকল্প কম্বিনেশনের রাস্তায় হাঁটতে হবে ৷ আমাদের দলে অনেক ভালো ক্রিকেটার রয়েছে ৷ বিকল্প একাধিক কম্বিনেশন রয়েছে যাতে প্রত্যেকটা দলের বিরুদ্ধে আমরা ভিন্ন দল সাজাতে পারি ৷ কিন্তু রানা সত্যি খেলতে না-পারলে আমরা ওকে নিঃসন্দেহে মিস করব ৷"
সে যাইহোক, হর্ষিত রানা যে ছিটকে গিয়েছেন সেটা একপ্রকার নিশ্চিত ৷ পরিবর্তে দৌড়ে সবার আগে মহম্মদ সিরাজের নাম ৷ আপাতত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা ৷ এরইমধ্যে প্রথম ম্য়াচের একাদশ নিয়ে পারমুটেশন-কম্বিনেশন চলছে ৷ ব্য়াট হাতে দারুণ ছন্দে থাকা ঈশান কিষাণ যে টুর্নামেন্ট ওপেনারে খেলছেন, সেটা একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল ৷ এদিন প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে বিষয়টিতে সিলমোহর দিলেন অধিনায়ক সূর্য ৷ একইসঙ্গে সঞ্জু স্যামসনের একাদশে না-থাকাটা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গেল ৷
𝗚𝗘𝗧 𝗥𝗘𝗔𝗗𝗬 𝗙𝗢𝗥 𝗔 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗔𝗖𝗟𝗘 🤩— ICC (@ICC) February 6, 2026
The stars will descend upon the Wankhede Stadium for a grand Opening Ceremony of the #T20WorldCup 🏆
Details ➡️ https://t.co/YxougCMGXg pic.twitter.com/0vCI7FLaNC
এমনকী ঝাড়খণ্ড ব্য়াটার একাদশে খেললে যে তিন নম্বরের উপরে ব্য়াট করবেন না, তাও স্পষ্ট করে দিলেন ভারত অধিনায়ক ৷ সূর্য বলেন, "শেষ পাঁচটি টি-20 ম্যাচে ব্যাট হাতে ও অনেককিছু দেখিয়েছে ৷ ঘরোয়া ক্রিকেটে মুস্তাক আলি ট্রফিতে যে ছন্দে ও ব্য়াটিং করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ও একই ছন্দে ধরা দিয়েছে ৷ তিন নম্বরে ওর সুযোগ মিলেছিল ৷ ওয়ার্ম-আপ ম্য়াচে ওপেন করেছে ৷ আমি চাই ও একইভাবে ব্য়াটিং করুক ৷ যে পজিশনেই হোক না কেন, ব্যাটিং-অর্ডারে তিনের নীচেই খেলবে ও ৷"
পাশাপাশি একাদশে স্পিনার খেলানোর প্রশ্নে একাধিক বিকল্পের বিষয়টিকে ইতিবাচক ভাবেই গ্রহণ করছেন 'স্কাই' ৷ পরিস্থিতি যদি চায় তাহলে বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদবকে একসঙ্গে একাদশে রাখারও ইঙ্গিত দিলেন তিনি ৷ তবে প্রতিপক্ষ অনুযায়ী টিম কম্বিনেশন স্থির হবে বলেও জানালেন অধিনায়ক ৷ সূর্যর কথায়, "যদি দলে দুই স্পিনারের বা দু'জন রিস্ট স্পিনারের প্রয়োজন হয় তাহলে নিশ্চয় আমরা খেলাব ৷ দলে বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীব যাদবের মতো বিশ্বমানের দুই স্পিনার থাকা খুবই ভালো বিষয় ৷ মাথাব্যথার হলেও সেটা ইতিবাচক ৷"