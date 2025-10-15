ETV Bharat / sports

শামি-আকাশদীপের মঞ্চে বাংলার নায়ক সূরজ, দু'শো পেরিয়ে গুটিয়ে গেল উত্তরাখণ্ড

দিনের শেষে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের উইকেট হারিয়েছে বাংলা ৷ সূরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের দাপটে বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসে উত্তরাখণ্ড শেষ 213 রানে ৷

MOHAMMED SHAMI
মহম্মদ শামি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 15 অক্টোবর: প্রথমবার বাংলার হয়ে পেস বিভাগে জুটি বাঁধলেন মহম্মদ শামি ও আকাশদীপ ৷ জাতীয় দলের দুই পেসারকে জুটিতে দেখতে মুখিয়ে ছিলেন বাংলার অনুরাগীরা ৷ কিন্তু তারকাদের মঞ্চে আলো কাড়লেন অনামী সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ৷ উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে বুধবার রঞ্জি ট্রফি ওপেনারে বাংলা বোলিংকে নেতৃত্ব দিলেন তিনিই ৷ চার উইকেট নিলেন সূরজ ৷ তিন উইকেট নিলেন ঈশান পোড়েলও ৷ প্রথম ইনিংসে উত্তরাখণ্ডকে 213 রানে গুটিয়ে দিল বাংলা ৷

আকাশদীপ প্রথম ইনিংসে উইকেটহীন থাকলেও তিন উইকেট এল মহম্মদ শামির ঝুলিতে ৷ তবে তা শেষবেলায় ৷ ভারতীয় দলের বৃত্ত থেকে অনেকটী দূরে সরে যাওয়া শামি জ্বলে উঠলেন শেষবেলায় ৷ ফেরালেন তিন টেল-এন্ডারকে ৷ উত্তরাখণ্ডের 213 রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে বাংলার এক উইকেট হারিয়ে আট রান ৷ শূন্য রানে ফিরে গিয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৷ ক্রিজে রয়েছেন সুদীপ চট্টোপাধ্য়ায় (1) এবং সুদীপ ঘরামি (7) ৷

এদিন টস জিতে উত্তরাখণ্ডকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। আকাশদীপ, মহম্মদ শামি, ঈশান পোড়েল, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল সমৃদ্ধ বোলিং লাইন-আপে গতির আগুনে সেকতে চেয়েছিল বাংলা। সেই কাজে তাদের মূল অস্ত্র ছিলেন শামি এবং আকাশদীপ। বাস্তবে দেখা গেল তিন টেলেন্ডার ছাড়া শামির বোলিং প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ ৷ একই অবস্থা আকাশদীপেরও ৷

উত্তরাখণ্ডকে ভাঙেন ঈশান পোড়েল ৷ প্রত্যাবর্তনের চেষ্টায় মরিয়া চন্দননগরের পেসার 40 রানে তিন উইকেট নিলেন। গত মরশুমে বাংলার জার্সিতে সর্বোচ্চ উইকেট পাওয়া সূরজ সিন্ধু উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলার সবচেয়ে সফল বোলার ৷ 19 ওভার হাত ঘুরিয়ে 54 রান খরচ করে তুলে নিলেন 4 উইকেট। উত্তরাখণ্ডের ব্যাটারদের মধ্যে বড় রান ভূপেন লালওয়ানির ৷ 9টি চারের সাহায্যে একাত্তর রানের ইনিংস খেলে ঈশানের বলে থামেন তিনি ৷ বাকিদের কোনও ব্যাটার তিরিশ রানের গণ্ডি টপকাতে পারেননি।

বুধবারের ইডেনে সবার লক্ষ্য ছিল বোলার শামির দিকে । চোট সারিয়ে ফিরেছেন । কিন্তু এদিন ছন্দ ফিরে পাননি। অন্তত প্রথম দুই অর্ধ্বে চেনা শামিকে পাওয়া যায়নি। দিনের শেষে এক উইকেট হারিয়ে বাংলার রান এক উইকেটে 8। প্রথম ইনিংসের লিড নেওয়া কঠিন হয়ত হবে না। তবে ইডেনের পিচের চরিত্র এবং বাংলার তারকাদ্বয় বোলারের পারফরম্যান্স প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়।

TAGGED:

BEN VS UT
MOHAMMED SHAMI
SURAJ SINDHU JAISWAL
সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল
RANJI TROPHY 2025 26

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.