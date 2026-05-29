দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ নয়, ভিনেশকে এশিয়াডের ট্রায়ালে যোগদানের 'সুপ্রিম' অনুমতি

দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ নয়, ভিনেশকে এশিয়াডের ট্রায়ালে যোগদানের 'সুপ্রিম' অনুমতি
ভিনেশ ফোগত অতীতে দেশকে গর্বিত করেছে ৷ এই মর্মে হরিয়ানার কুস্তিগীরকে ট্রায়ালে অনুমতি শীর্ষ আদালতের ৷
Published : May 29, 2026 at 4:39 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 মে: আসন্ন এশিয়ান গেমসের ছাড়পত্র পেতে ভিনেশ ফোগত'কে ট্রায়ালে অংশগ্রহণের অনুমতি বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট ৷ অর্থাৎ, দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে শুক্রবার কোনওরকম হস্তক্ষেপ করল না শীর্ষ আদালত ৷
আগামী 30-31 মে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান গেমসের নির্বাচনী ট্রায়াল ৷ কিন্তু তার আগে একাধিক নিয়ম-নীতিতে পরিবর্তন এনে ভিনেশ'কে ট্রায়াল প্রক্রিয়ার বাইরে রেখেছিল জাতীয় কুস্তি ফেডারেশন ৷ ফেডারেশনের সেই পদক্ষেপকে চ্য়ালেঞ্জ জানিয়ে তারকা কুস্তিগীর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে সেখানে তাঁকে ট্রায়ালে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয় ৷ এদিন শীর্ষ আদালতেও বিচারপতি পিএস নরসিংহ নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের তরফে বলা হয়, ভিনেশ ফোগত অতীতে বহুবার দেশকে গর্বিত করেছেন ৷ এই মর্মে তাঁকে সুযোগ দেওয়া উচিত ৷ আদালত বলে, "এটা অন্য কেউ হলে হয়তো পদক্ষেপ অন্যরকম হত ৷ কিন্তু উনি (ভিনেশ ফোগত) দেশকে গর্বিত করেছেন অতীতে ৷"
গত 22 মে দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালের জন্য কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে ৷ একইসঙ্গে মাতৃত্বকালীন অবসরের পর কমনওয়েলথে সোনাজয়ী কুস্তিগীরকে ট্রায়ালে যোগদানের অনুমতি প্রদান করে ৷ শুধু তাই নয়, আগামী 30-31 মে ট্রায়ালের ভিডিয়ো রেকর্ডিং করার জন্যও কুস্তি ফেডারেশনকে নির্দেশ দেয় ৷ একইসঙ্গে সাই এবং ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক সেখানে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷
#BREAKING: The Supreme Court has allowed wrestler Vinesh Phogat to participate in the selection trials for the Asian Games 2026. The selection trials are scheduled for May 30 and 31.— IANS (@ians_india) May 29, 2026
হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল জাতীয় কুস্তি ফেডারেশন ৷ কিন্তু তা ধোপে টিকল না ৷ ভিনেশকে ট্রায়ালে অংশগ্রহণের বিষয়ে অনুমতির বিষয়ে হস্তক্ষেপ না-করলেও যে পথে হাইকোর্ট বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তাতে আপত্তি জানিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ এহেন ঘটনায় তাড়াহুড়ো করে আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা বাঞ্ছনীয় নয় বলেও জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
উল্লেখ্য, ওজন সামান্য বেশি থাকায় 2024 অলিম্পিক্সে 50 কেজি ক্যাটেগরির স্বর্ণপদক ম্য়াচের আগে অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন ভিনেশ ৷ স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় তারপরই কেরিয়ারে ইতি টেনেছিলেন হরিয়ানার তারকা কুস্তিগীর ৷ পরবর্তীতে রাজনীতিতে অংশ নিয়ে বিধায়িকাও হয়েছেন তিনি ৷ কিন্তু সন্তান জন্মের কয়েকমাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত বদলে ম্য়াটে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন ভিনেশ ৷