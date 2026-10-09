দেশে টেস্ট সিরিজ খেলছে অজিরা, দক্ষিণ আফ্রিকার সুপারমার্কেট থেকে সরল স্যান্ডপেপার !
অভিনব ঘোষণায় অজিদের উদ্দেশে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকার জনপ্রিয় পিক এন পে হাইপারমার্কেট ৷
Published : October 9, 2026 at 6:03 PM IST
কেপটাউন, 9 অক্টোবর: স্যান্ডপেপার গেট কাণ্ডের মতো কলঙ্কজনক এক অধ্য়ায়ের সাড়ে আট বছর বাদে ফের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ৷ সেখানে তিন ম্য়াচের টেস্ট সিরিজ খেলবে 'ব্য়াগি গ্রিন' ৷ যার প্রথমটি শুরু হয়েছে শুক্রবার ডারবানে ৷ আর প্রথম টেস্ট শুরু হওয়ার ঠিক আগে স্য়ান্ডপেপার গেটের স্মৃতি উসকে এক অভিনব ঘোষণায় অজিদের উদ্দেশে কটাক্ষ ছুড়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকার একটি জনপ্রিয় সুপারমার্কেট ৷ সোশাল মিডিয়ায় তারা ঘোষণা করল আগামী 31 অক্টোবর পর্যন্ত তাদের স্টোরে মিলবে না স্যান্ডপেপার বা শিরিষ কাগজ ৷
স্যান্ডপেপার গেট কাণ্ডের কথা এ যুগের ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে অজানা নয় ৷ 2018 সালের মার্চে কেপটাউনে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট চলাকালীন বল বিকৃতি করে শিরোনামে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার একাধিক ক্রিকেটার ৷ ক্যামেরন ব্যানক্রফটের স্যান্ডপেপার দিয়ে বল বিকৃতি করার দৃশ্য ধরা পড়েছিল টেলিভিশন ক্য়ামেরায় ৷ পরবর্তীতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তদন্তে বিষয়টি অন্যদিকে বাঁক নেয় ৷ তৎকালীন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ বল বিকৃতির পরিকল্পনা যে তাঁর মদতপুষ্ট, তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন ৷ ঘটনায় তৎকালীন সহ-অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নারের জড়িত থাকার বিষয়টিও সামনে এসেছিল ৷ ফলস্বরূপ স্মিথ ও ওয়ার্নারকে একবছর এবং ব্যানক্রফটকে ন'মাসের নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে ৷ সিরিজের পর কোচের পদ থেকে অব্য়াহতি নিয়েছিলেন ডারেন লেম্য়ান ৷
সংশ্লিষ্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা 3-1 ব্যবধানে জিতলেও অনুরাগীরা সেটিকে মনে রেখেছে স্য়ান্ডপেপার গেট কাণ্ডের জন্য ৷ ন'বছর পর তাই অজিরা ম্য়ান্ডেলার দেশে টেস্ট সিরিজ খেলতে পা রাখায় কটাক্ষ ধেয়ে এল নানাভাবে ৷ যার মধ্যে পিক এন পে হাইপারমার্কেটের ভাবনাটি অভিনব ৷ বৃহস্পতিবার তারা ক্রেতা সচেতনতার বার্তা হিসেবে সোশাল মিডিয়ায় লেখে, "মনে রাখবেন আগামী 31 অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের স্টোরে মজুত থাকা সমস্ত স্যান্ডপেপার সরিয়ে ফেলা হয়েছে ৷" উল্লেখ্য, আগামী 31 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া তিন ম্য়াচের টেস্ট সিরিজ ৷
The Aussies are in town. We remember. #SAvsAUS https://t.co/Lu0h3HM83a— Pick n Pay Hypermarket (@picknpayhyper) October 8, 2026
এর আগে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে স্বাগতিক কটাক্ষ ধেয়ে এসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সম্প্রচারকারী সংস্থা সুপার স্পোর্টসের তরফে ৷ 2018 স্যান্ডপেপার গেট কাণ্ডের ভিডিয়ো ফুটেজ পোস্ট করে ক্যাপশেন তারা লেখে, "আমাদের ক্যামেরার দৃষ্টি এবার আরও তীক্ষ্ণ থাকবে ৷" সবমিলিয়ে প্রায় ন'বছর বাদে ম্য়ান্ডেলার দেশে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ ঘিরে হাওয়া গরম ৷
ডারবানে শুক্রবার শুরু হওয়া প্রথম টেস্টে টস জিতে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ৷ তবে সেই সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে খুব একটা সহায়ক হয়নি ৷ কারণ স্কোরবোর্ডে দেড়শো রান উঠতে না-উঠতেই ছ'টি উইকেট হারিয়েছে তারা ৷ প্রথমদিন চা-বিরতিতে অতিথি দলের রান ছয় উইকেটে 149 ৷ এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক 37 রান এসেছে মার্নাস লাবুশানের ব্য়াটে ৷