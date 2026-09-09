বৃহস্পতি থেকেই সুপার সিক্স, প্রথম দিনই নামছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান
কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে কাদের বিরুদ্ধে খেলবে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ? সুপার সিক্সেও কলকাতা ডার্বির সাক্ষী থাকবেন দুই দলের সমর্থকরা ? দেখুন সূচি ৷
Published : September 9, 2026 at 11:31 AM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: ডার্বির রেশ শেষ হয়নি... তারই মধ্যে আইএফএ সুপার সিক্সের সূচি ঘোষণা করে দিল। 10 সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে কলকাতা লিগ জয়ের শেষ পর্বের খেলা। যা শেষ হবে 19 সেপ্টেম্বর।
এবারের সুপার সিক্সে গ্রুপ A-র প্রথম তিনটি দল, গ্রুপ B-র প্রথম তিন দলের সঙ্গে খেলবে। অর্থাৎ তিন ম্যাচেই লিগ খেতাবের ভাগ্য। প্রাথমিক পর্বের দশটি ম্যাচের পয়েন্ট সুপার সিক্সে যোগ হবে না। সবাইকে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে।
- গ্রুপ A থেকে ইস্টবেঙ্গল, ভবানীপুর এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট সুপার সিক্সে উঠেছে।
- গ্রুপ B থেকে ইউনাইটেড এফসি, মহামেডান স্পোর্টিং এবং কোল ইন্ডিয়া উঠেছে।
10 সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট দুপুর তিনটের সময় সুপার সিক্সের যাত্রা শুরু করবে। নৈহাটি স্টেডিয়ামে মহামেডান স্পোর্টিং তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে শুক্রবার 11 সেপ্টেম্বর।
- ইস্টবেঙ্গল তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ইউনাইটেড এসসিএ-র বিরুদ্ধে।
- মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট খেলবে কোল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে।
- মহামেডান স্পোর্টিংয়ের প্রতিপক্ষ ভবানীপুর ক্লাব।
ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় ম্যাচ 14 সেপ্টেম্বর। প্রতিপক্ষ মহামেডান স্পোর্টিং। ম্যাচটি হবে বিকেল তিনটে থেকে বারাসত স্টেডিয়ামে। অর্থাৎ, ডার্বির পরে মিনি ডার্বি ফের বারাসতে।
- অর্চিস্মান বিশ্বাসের ছেলেরা তাঁদের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ নিজেদের মাঠে খেলবে 19 সেপ্টেম্বর। প্রতিপক্ষ কোল ইন্ডিয়া।
- মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে 13 সেপ্টেম্বর। প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড এসসি।
- 17 সেপ্টেম্বর বারাসত স্টেডিয়ামে সবুজ-মেরুন খেলবে মহামেডান স্পোর্টিয়ের বিপক্ষে।
- অর্থাৎ ডার্বির পরে 8 সেপ্টেম্বর থেকে 19 সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রতিটি দলের তিনটি করে ম্যাচ। 12 দিনে তিনটি ম্যাচ খেলার ধকল।
ক্লাবগুলির সূচি নিয়ে আপত্তি রয়েছে। তবে চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আইএফএ শিল্ড আয়োজন করতে চলেছে আইএফএ। আগামী 21 সেপ্টেম্বর থেকে 6 অক্টোবরের মধ্যে আইএফএ শিল্ডের আয়োজন করতে হবে, যা ছয় দলের। তবে শতাব্দী প্রাচীন শিল্ড আয়োজন নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি।