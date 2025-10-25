ETV Bharat / sports

জোড়া গোল করে নায়ক ম্যাকলারেন, জয় দিয়ে সুপার কাপে অভিযান শুরু মোহনবাগানের

গোয়ার ফতেদরায় প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসিকে 2-0 গোলে উড়িয়ে দিল তারা। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক অস্ট্রেলিয়ান তারকা ফুটবলার জেমি ম্যাকলারেন।

Mohun Bagan Supergiant
জয় দিয়ে সুপার কাপ শুরু মোহনবাগানের, জোড়া গোলে নায়ক ম্যাকলারেন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মডগাঁও (গোয়া), 25 অক্টোবর: ম্যাকলারেনের জোড়া গোলে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট সুপার কাপ অভিযান জয় দিয়ে শুরু করল। গোয়ার ফতেদরায় প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসিকে 2-0 গোলে উড়িয়ে দিল তারা। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক অস্ট্রেলিয়ান তারকা ফুটবলার জেমি ম্যাকলারেন।

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে গোয়ার মাটিতে চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচ মোটেই সহজ ছিল না। প্রতিপক্ষ ক্লিফোর্ড মিরাণ্ডার দল খাতায় কলমে পিছিয়ে থাকলেও হোসে মোলিনা ম্যাচটিকে হালকাভাবে নেননি। ফলে বিদেশিহীন চেন্নাইয়িন এফসিকে সমীহ করে সবুজ মেরুন প্রথম থেকে সাবধানে শুরু করে। তবে দ্রুত ম্যাচের রাশ তুলে নিতে ম্যাকলারেনদের অসুবিধা হয়নি। যদিও গোলমুখ খুলতে পারছিলেন না। টম অলড্রেট,আলবার্তো,ম্যাকলারেন এই তিন বিদেশিকে নিয়ে একাদশ সাজিয়েছিলেন মোলিনা। ম্যাকলারেনই যে দলের আক্রমনের ভরসা তা আগেই জানিয়েছিলেন সবুজ মেরুন হেডস্যার। ম্যাকলারেনও জোড়া গোল করে কোচের আস্থার মর্যাদা রাখলেন।

Mohun Bagan Supergiant beat Chennaiyin FC
বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে গোয়ার মাটিতে চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচ মোটেই সহজ ছিল না (ইটিভি ভারত)

37 মিনিটে লিস্টন কোলাসোর ব্যাক করে বাড়ানো বল ধরে প্রথম গোল ম্যাকলারেনের। এগিয়ে যায় মোহনবাগান। লালডিনলিয়ানাকে কাটিয়ে লিস্টন পাস দেন ম্যাকলারেনকে। অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকার অর্ধেক সুযোগ থেকে গোল করেন। পিছিয়ে পড়ার আগে বেশ কয়েকবার সবুজ মেরুন রক্ষণে আক্রমণ হেনেছিল চেন্নাইয়িন এফসি। 25 মিনিটে ফারুক চৌধুরীর শট বাঁচান মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট গোলরক্ষক ফারুক চৌধুরী। 36 মিনিটে ফের জিতেশ্বরের শট চাপড়ে বাঁচান বিশাল কাইথ। ফিরতি বল ইরফান জালে পাঠাতে ব্যর্থ হন।

দ্বিতীয়ার্ধেও মোহনবাগান শুরু থেকে দাপট বজায় রাখে। বিদেশি ছাড়া খেলতে নামা চেন্নাই আপ্রাণ চেষ্টা করছিল সবুজ মেরুনকে আটকানোর। 75 মিনিটে বক্সের কাছে বল পেয়েছিলেন মনবীর, পাস দেন লিস্টনকে ৷ কিন্তু, বাগানের আক্রমণ রুখে দেয় চেন্নাইয়ের রক্ষণ।

বিরতির পরে ফের সমতায় ফেরার চেষ্টা শুরু করে চেন্নাইয়িন। ব্যবধান বাড়াতে মরিয়া হয়েছিল সবুজ মেরুন। 67 মিনিটে মনবীর সিংয়ের থেকে বল পেয়ে ম্যাচের এবং নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ম্যাকলারেন। শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে অধরা সুপার কাপ জয়ের লক্ষ্যে হোসে মোলিনা। প্রথম ম্যাচে দল ভালো খেলেছে বলা যাবে না। তবে কাঙ্খিত জয় তুলে নিয়ে পরের রাউণ্ডে যাওয়ার পথে গ্রুপের বাকি দলের থেকে এগিয়ে গেল।

TAGGED:

MBSG
SUPER CUP 2025
MOHUN BAGAN SUPERGIANT
CHENNAIYIN FC
MOHUN BAGAN BEAT CHENNAIYIN FC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.