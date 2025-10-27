ETV Bharat / sports

ডার্বিতে গুরুত্ব দিতে চায় মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট, ডেম্পোকে সমীহ মেরিনার্সের

ডেম্পো ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষকে সমীহ করছেন সবুজ-মেরুন কোচ। প্রথম ম্যাচের সাফল্য ভুলে তারা নতুনভাবে শুরু করতে চাইছে।

Mohun Bagan Super Giants
ডেম্পো ম্যাচের আগে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট (ইটিভি ভারত)
মডগাঁও (গোয়া), 25 অক্টোবর: মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্যাচে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ ডেম্পো। গোয়ার এই দলটির বিরুদ্ধে নামার আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে মোহনবাগান শিবিরের কাছে খারাপ খবর, অনুশীলনে দীপক টাংরির চোট। ভার্না পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডের বৃষ্টিভেজা খারাপ মাঠে অনুশীলন করতে গিয়ে চোট পেয়েছেন। কোঙ্কন উপকুলে এখন প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় সমস্যায় পড়ছেন ফুটবলাররা। চোট আঘাতের শঙ্কা বাড়ছে। তবে ডেম্পোর বিরুদ্ধে নামার আগে প্রতিকুলতা সরিয়ে সামনে তাকাতে চাইছে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট। প্রথম ম্যাচের সাফল্য ভুলে তারা নতুনভাবে শুরু করতে চাইছে। কোচ হোসে মোলিনাও সেভাবে দলকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এবারের সুপার কাপ খেলতে এসে মাঠ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠছে। অংশগ্রহনকারী ক্লাব অনুশীলনের এই মাঠ নিয়ে অভিযোগ করছেন। বেহাল মাঠে চোট বাঁচিয়ে খেলাই চ্যালেঞ্জ। মাঠ নিয়ে বিশেষ খুশি নন কোচ মোলিনা। মোহনবাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু আবার উদ্বিগ্ন ফাতোরদার মাঠ নিয়ে। বৃষ্টির জন্য শনিবার প্রথমার্ধে সেই ম্যাচে সমস্যায় পড়েছিল মোহনবাগান। এ মাঠেই সুপার কাপের সব ম্যাচ খেলবে তারা।

ডেম্পো ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষকে সমীহ সবুজ-মেরুন কোচের। মোলিনা বলেন, “ওরা প্রমাণ করে দিয়েছে, আগামী ম্যাচটি আমাদের জন্য সহজ নয় বরং কতটা কঠিন হতে চলেছে।” ম্যাকলারেনের জোড়া গোল নিয়ে খুব একটা উচ্ছ্বাস দেখাতে নারাজ তিনি৷ মোলিনা আরও যোগ করেন, “একজন স্ট্রাইকার হিসাবে এটাই ওর করণীয়।”

উল্টো ছবি ডেম্পো শিবিরে। নিজেদের প্রমাণ করার জন্য সুপার কাপকে বেছে নিয়েছে পাঁচটি আই লিগ খেতাব জয়ী গোয়ার ক্লাবটি। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ডেম্পোর ফুটবলাররা। কারণ, গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের মতো শক্তিশালী আইএসএলের দলকে আটকে ঘরের মাঠে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিয়েছেন সমীর নায়েকের ছেলেরা।

গ্রুপের শেষ ম্যাচে ফের ডার্বিতে নামতে হবে। যদিও ডার্বি নিয়ে এখনই মাথা ঘামাতে নারাজ মোহনবাগান অধিনায়ক শুভাশিস। তিনি বলেন, “পরের ম্যাচ ডেম্পো। আপাতত অন্য দল নয়, নিজেদের দিকেই ফোকাস করতে চাই। আমরা গ্রুপ পর্বের তিনটে ম্যাচই জিততে চাই। কোচ যেভাবে আমাদের খেলতে বলবে ম্যাচ বাই ম্যাচ সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলব। আমাদের দল খুব ভালো রয়েছে। জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।” ইস্টবেঙ্গল যখন মঙ্গলবার অস্তিত্ব রক্ষার ম্যাচে নামবে তখন মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট পরের পর্বে পৌঁছনোর রাস্তা পাকা করতে নিজেদের সেরাটা নিংড়ে দিতে চাইবে।

