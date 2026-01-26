তীরে এসে তরী ডুবল সৌরভের দলের, তৃতীয়বার SA20 জিতল সানরাইজার্স

তীরে এসে তরী ডুবল সৌরভের দলের, তৃতীয়বার SA20 জিতল সানরাইজার্স
ব্রেভিসের শতরান ফিকে করে খেতাব জিতে নিল অরেঞ্জ ব্রিগেড ৷
Published : January 26, 2026 at 8:42 AM IST
কেপটাউন, 26 জানুয়ারি: জলে গেল ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের বিস্ফোরক সেঞ্চুরি ৷ দ্বিতীয়বার ফাইনালে পৌঁছেও খেতাব জয় অধরা রয়ে গেল প্রিটোরিয়া ক্য়াপিটালসের ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় প্রশিক্ষণাধীন দলকে ছয় উইকেটে হারিয়ে তৃতীয়বারের জন্য SA20 খেতাব জিতে নিল সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ ৷ ম্য়াথু ব্রিৎজকে এবং ট্রিস্টান স্টাবসের অবিভক্ত 114 রানের জুটিতে চার বল বাকি থাকতে 159 রান তাড়া করে জিতল তাঁরা ৷
গত দু'বছর প্লে-অফের মুখ না-দেখে প্রিটোরিয়া ক্য়াপিটালস ভালো ফলাফলের লক্ষ্যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়কে কোচ করে এনেছিল ৷ আর কোচিং আত্মপ্রকাশে দলকে ফাইনালে তুলে আস্থার মর্যাদা দিলেও শেষটা সুখের হল না 'প্রিন্স অব ক্যালকাটা'র ৷ যদিও প্রশিক্ষক হিসেবে আবির্ভাবে তাঁর এই পারফরম্য়ান্সকে নজরকাড়াই বলতে হবে ৷
টস জিতে এদিন নিউল্যান্ডসে প্রতিপক্ষকে ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান সানরাইজার্স অধিনায়ক ট্রিস্টান স্টাবস ৷ এক রানে দুই উইকেট হারানো ক্য়াপিটালস তৃতীয় উইকেটে ওপেনার ব্রাইস পারসন্স ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের পার্টনারশিপে ঘুরে দাঁড়ায় ৷ তৃতীয় উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 97 রান ৷ 30 বলে 30 রান করে পারসন্স আউট হওয়ার পর কার্যত একার কাঁধেই দলকে টানেন ব্রেভিস ৷ প্রথম কোয়ালিফায়ারে তাঁর অপরাজিত 75 রানে সানরাইজার্সকে হারিয়েই ফাইনালে পৌঁছেছিল সৌরভের দল ৷
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝟯.🏆🔥— Sunrisers Eastern Cape (@SunrisersEC) January 25, 2026
This one's for you, Orange Army 🧡
[Play With Fire | PC v SEC | Betway SA20 Final] pic.twitter.com/DFqcvon682
আর এদিন মাত্র 53 বলে ঝকঝকে সেঞ্চুরি এল ব্রেভিসের ব্য়াটে ৷ শেষপর্যন্ত দলের রান দেড়শোর গণ্ডি পার করিয়ে 101 রানে আউট হন প্রোটিয়া ব্যাটার ৷ তাঁর 56 বলের ইনিংসে ছিল আটটি চার ও সাতটি ছক্কা ৷ সাত উইকেট হারিয়ে 20 ওভারে 158 রান তোলে ক্য়াপিটালস ৷ সানরাইজার্সের হয়ে দুরন্ত বোলিং দুই পেসার মার্কো জানসেন ও অ্যানরিচ নর্তজের ৷ চার ওভারে একটি মেডেন-সহ 10 রান দিয়ে তিন উইকেট নিলেন প্রথমজন ৷ 19 রান একটি শিকার নর্তজের ঝুলিতে ৷
The night has just started 😂 pic.twitter.com/5IGcnfh0hG— Sunrisers Eastern Cape (@SunrisersEC) January 25, 2026
রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি অরেঞ্জ ব্রিগেডের ৷ 48 রানে চার উইকেট হারিয়ে বেকায়দায় পড়ে যায় তাঁরা ৷ এরপর ম্য়াথু ব্রিৎজকে এবং অধিনায়ক ট্রিস্টান স্টাবস বিপদ সামলে জয় এনে দেন দলকে ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন দু'জনেই ৷ পাঁচটি চার ও দু'টি ছয়ে 49 বলে 68 রান আসে ব্রিৎজকের ব্য়াটে ৷ স্টাবস করেন 41 বলে 63 রান ৷ দু'জনের অবিভক্ত জুটিতেই জয় নিশ্চিত করে সানরাইজার্স ৷ 19.2 ওভারে চার উইকেটে 162 রান তুলে খেতাব জিতে নেয় তাঁরা ৷ 2023, 2024 সালের পর তৃতীয়বার SA20 সেরা হল সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ ৷