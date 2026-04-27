রিঙ্কু আর সুপার ওভারে টানা দ্বিতীয় জয় নাইট রাইডার্সের

রিঙ্কু আর সুপার ওভারে টানা দ্বিতীয় জয় নাইট রাইডার্সের
চলতি আইপিএল প্রথম সুপার-ওভারের সাক্ষী রইল রবিবার ৷ রোমহর্ষক জয়ে প্রথম পর্বে হারের বদলা নিল কেকেআর ৷
Published : April 27, 2026 at 8:58 AM IST
লখনউ, 27 এপ্রিল: মহসিন খানের আগুনে স্পেলে একশো রানের মধ্যে চলে গিয়েছিল সাত উইকেট ৷ কলকাতা নাইট রাইডার্স এরপরেও ম্যাচ জিতবে, হয়তো ভাবেননি কোনও অতি বড় সমর্থকও ৷ কিন্তু তারপরেও চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় জয়টি কেকেআর তুলে নিল সহ-অধিনায়ক রিঙ্কু সিং'য়ের ব্যাট এবং সুপার-ওভারে সুনীল নারিনের জন্য ৷ সেইসঙ্গে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে প্রথম পর্বে হারের বদলা নিল আজিঙ্কা রাহানে অ্যান্ড কোম্পানি ৷
মাথিশা পাথিরানার খেলার সম্ভাবনা থাকলেও এদিন ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটারের তালিকাতেও ছিল না 18 কোটির পেসারের নাম ৷ সে যাইহোক, একানায় এদিন প্রথম ব্যাটিংয়ে নেমে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় পার্পল ব্রিগেড ৷ দলীয় 16 রানে টিম সেইফার্ট (0) ও আজিঙ্কা রাহানের (11) উইকেট তুলে নেন এলএসজি'র বাঁ-হাতি পেসার মহসিন ৷ এরপর চলতি মরশুমে ব্যাট হাতে নাইটদের সবচেয়ে সফল অঙ্গকৃশ রঘুবংশী প্যাভিলিয়নে ফেরেন 'অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড'-এর শিকার হয়ে ৷ থার্ড আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে নাইট শিবির ৷ গ্রিন কিছুটা চেষ্টা করলেও 321 বলে 34 রানের বেশি লম্বা হয়নি 25.20 কোটি ক্রিকেটারের ইনিংস ৷ রোভমান পাওয়েল আউট হন এক রানে ৷
93 রানে সাত উইকেট হারানো কেকেআরের দাদা মধুসূদন হয়ে দেখা দেন রিঙ্কু সিং ৷ যাঁর হাফসেঞ্চুরিতে গত ম্যাচে চলতি আইপিএলের প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছিল দল ৷ সাতটি চার ও পাঁচটি ছয়ে এদিনও 51 বলে অপরাজিত 83 রান করে দলকে দেড়শোর গণ্ডি পার করে দেন বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷ যা আইপিএল তাঁর সর্বাধিক রানের ইনিংসও বটে ৷ এর মধ্যে শেষ ওভারে চারটি ছক্কা মারেন রাহানের ডেপুটি ৷ সবমিলিয়ে মহসিন খানের 23 রানে পাঁচ উইকেটের পরেও 20 ওভারে সাত উইকেটে 155 রান স্কোরবোর্ডে তোলে কেকেআর ৷
জবাবে মিচেল মার্শকে শুরুতেই হারায় লখনউ ৷ তবে দ্বিতীয় উইকেটে এইডেন মার্করাম ও ঋষভ পন্তের 57 রানের জুটি তৃতীয় জয়ের রাস্তা গড়ে দিয়েছিল ৷ কিন্তু নাইট বোলারদের দুরন্ত প্রত্যাবর্তন বদলে দেয় সব হিসেব ৷ এক উইকেটে 65 থেকে পাঁচ উইকেটে 93 হয়ে যায় এলএসজি ৷ মার্করাম করেন 27 বলে 31 ৷ অধিনায়ক পন্ত করেন 38 বলে 42 রান ৷ বৈভব অরোরা, বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারিনদের দাপটে 129 রানে সাত উইকেট হারানো লখনউয়ের জয়ের জন্য শেষ ওভারে দরকার ছিল 17 রান ৷
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বল নো করে চাপ বাড়ান কার্তিক ত্যাগী ৷ এরপর হিম্মত সিং আউট হলেও শেষ বলে তরুণ জোরে বোলারকে ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচ সুপার ওভারে নিয়ে যান শামি ৷ যা চলতি আইপিএলের প্রথম সুপার ওভার ৷ সেখানে অবশ্য বাকিটা বুঝে নেন সুনীল নারিন ৷ প্রথম বলে নিকোলাস পুরানকে ক্লিন বোল্ড করেন ক্যারিবিয়ান রহস্য স্পিনার ৷ এরপর তৃতীয় বলে মার্করামকে ফেরান তিনি ৷ সৌজন্যে পাওয়েল-রিঙ্কুর যুগলবন্দি ক্যাচ ৷ নাইটদের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় দুই ৷ যা আইপিএলে সুপার ওভারের ইতিহাসে সবচেয়ে কম ৷ প্রথম বলে চার মেরেই দলকে জেতান রিঙ্কু ৷ 83 রানের পাশাপাশি চার-চারটি ক্যাচ নিয়ে ম্যাচের সেরা তিনিই ৷ এই জয়ের ফলে আট ম্যাচে পাঁচ পয়েনট নিয়ে 'লাস্ট বয়' থেকে আটে উঠে এল নাইটরা ৷