সুনীলের ফিরে আসা বড় ভুল, ভারতীয় ফুটবল নিয়ে বিস্ফোরক বাইচুং

সুনীলের ফিরে আসা বড় ভুল, ভারতীয় ফুটবল নিয়ে বিস্ফোরক বাইচুং
ইউরোপিয়ান ফুটবলের চাকচিক্য শুধু নয়, ভারতীয় ফুটবলকে উজবেকিস্তান-জর্ডানের মতো দেশগুলোর পরিকাঠামো অনুসরণের পরামর্শ বাইচুংয়ের ৷
Published : October 16, 2025 at 10:23 AM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: "আমরা বিশ্বকাপের মত বড়সড় টুর্নামেন্ট নিয়ে কথা বলছি কিন্তু এশিয়ান কাপেও যোগ্যতা অর্জন করতে পারছি না ৷ তার মানে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে অনেটাই দূরে ৷" 2027 এশিয়া সেরা প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ফুটবল দল যোগ্যতা অর্জনে ব্য়র্থ হওয়ায় এই ভাষাতেই হতাশা ব্যক্ত করলেন বাইচুং ভুটিয়া ৷ ভারতীয় ফুটবলকে এহেন অধঃপতন থেকে টেনে তুলতে পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর কথা বললেন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ শুধু তাই নয় ৷ সুনীল ছেত্রীর অবসর ভেঙে ফিরে আসা যে ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় ভুল, তাও জানিয়ে দিলেন বাইচুং ৷
অ্য়াওয়ে ম্য়াচ 1-1 গোলে ড্র করার পর সোমবার ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের কাছে হেরে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন থেকে ছিটকে গিয়েছে 'ব্লু টাইগার্স' ৷ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় বাইচুং কাফা নেশনস কাপে খালিদ জামিলের দলের ব্রোঞ্জ জয়কে কটাক্ষ করেছেন ৷ দেশের তৃতীয় সর্বাধিক গোলস্কোরারের কথায়, "কাফা, নেহরু কাপ, মারডেকা কাপ জয়ে কোনও কৃতিত্ব নেই ৷ এগুলো হতেই থাকবে ৷ আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন এবং বিশ্বকাপে খেলা ৷" তাই ইউরোপিয়ান ফুটবলের চাকচিক্য শুধু নয়, ভারতীয় ফুটবলকে উজবেকিস্তান-জর্ডানের মতো দেশগুলোর পরিকাঠামোও অনুসরণ করার কথা জানালেন বাইচুং ৷
October 14, 2025
কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জ জিতলেও সুনীল ছেত্রীকে দলের বাইরে রেখেছিলেন খালিদ ৷ জানিয়েছিলেন এটা ট্যাকটিক্যাল মুভ ৷ কিন্তু জাতীয় কোচের সিদ্ধান্ত অবাক করেছে বাইচুংকে ৷ 'পাহাড়ী বিছে' বলেন, "আমি সুনীল-সহ বেশ কয়েকজনকে কাফায় না-দেখে অবাক হয়েছিলাম ৷ খালিদের কাছে কাছে দারুণ সুযোগ ছিল গুরুত্বপূর্ণ কোয়ালিফায়ারের আগে পুরো স্কোয়াডকে পরোখ করে নেওয়া ৷" তবে খালিদ জামিল যদি এক দু'বছর একসঙ্গে দলকে নাড়াচাড়া করার সুযোগ পেতেন তবে ভালো ফল করতেন বলে আশাবাদী বাইচুং ভুটিয়া ৷
ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি সুনীল ছেত্রীর অবসর ভেঙে ফেরার সিদ্ধান্তে তিনি যে অখুশি, সেটা আগেও জানিয়েছেন বাইচুং ৷ এদিন ফের পিটিআই'কে তিনি বলেন, "সুনীলের সময় হয়েছে ৷ ওর দুর্ধর্ষ একটা কেরিয়ার রয়েছে ৷ সঠিক সময়ে ফুটবলকে বিদায়ও জানিয়েছিল ৷ কিন্তু ওর প্রত্যাবর্তন একটা বড় ভুল ৷ তাঁর জন্য তো বটেই, ভারতীয় ফুটবলের জন্যও ৷" সুনীলের মতো কাস্টোডিয়ান গুরপ্রীত সিং সান্ধুকেও একই পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন তারকা ৷