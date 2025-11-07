চলতি মরশুমটাই শেষ, বুটজোড়া তুলে রাখছেন সুনীল ছেত্রী
দেশের যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্ন না-থাকলে অবসর ভেঙে ফিরতাম না ৷ জানালেন সুনীল ছেত্রী ৷
Published : November 7, 2025 at 3:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 নভেম্বর: দেশকে পরবর্তী বিশ্বকাপে তোলার তারণা ছিল ৷ সুযোগ ছিল মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার মূলপর্বে পৌঁছে দেওয়ারও ৷ তাই পূর্বতন কোচ মানোলো মার্কুয়েজের ডাকে ফিরেছিলেন অবসর ভেঙে ৷ কিন্তু লাভের লাভ কিছু হয়নি ৷ আগামী বছর বিশ্বকাপের দৌড়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল আগেই ৷ সম্প্রতি 2027 এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনেও ব্যর্থ হয়েছে 'ব্লু টাইগার্স' ৷ তাই আর নয় ৷ চলতি মরশুম শেষে আন্তর্জাতিক তো বটেই, সবধরনের ফুটবলকে বিদায় জানাতে চলেছেন সুনীল ছেত্রী ৷ টাইমস অব ইন্ডিয়া'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তেমনটাই জানালেন ভারতের সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরার ৷
বেঙ্গালুরু এফসি 2025-26 আইএসএল যদি জেতে তবে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় (এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু) যোগ্যতা অর্জন করবে ৷ কিন্তু সে সময় বিয়াল্লিশে পৌঁছতে চলা সুনীল কেরিয়ার আর দীর্ঘ করতে চান না ৷ তাই এই মরশুমটাই শেষ বলে জানালেন তিনি ৷ টাইমস অব ইন্ডিয়া'কে ছেত্রী বলেন, "আমরা যদি আইএসএল (শিল্ড) চ্য়াম্পিয়ন হই তাহলে ক্লাবের জার্সিতে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকবে আমার কাছে ৷ কিন্তু তখন আমি বিয়াল্লিশে পৌঁছে যাব ৷ আমার পক্ষে খেলাটা খুব একটা সহজ হবে না ৷ তাই চলতি মরশুমে 15টা গোল করে অবসর নেওয়াই লক্ষ্য আমার ৷"
গতবছর জুন মাসে কলকাতায় কুয়েত ম্য়াচ খেলে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছিলেন সুনীল ছেত্রী ৷ কিন্তু পরবর্তীতে মানোলো মার্কুয়েজের ডাকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে অবসর ফিরিয়েছিলেন 95টি আন্তর্জাতিক গোলের মালিক ৷ তবে সেই সফরটা যে তাঁর এই পর্যন্তই ছিল, তা বর্তমান জাতীয় দলের কোচ খালিদ জামিলকে ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন সুনীল ৷ প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের কথায়, "আমি যখন ফিরেছিলাম তখন ভারতীয় দলকে যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল ৷ যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্ন না-থাকলে আমি হয়তো ফিরতাম না ৷ এখন আমরা ছিটকে গিয়েছি ৷ তাই সরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় ৷ কোচও সেটা বুঝেছেন ৷"
সুনীলের অনুরোধ মেনেই আগামী 18 নভেম্বর এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে বাংলাদেশ ম্য়াচ থেকে তাঁকে অব্য়াহতি দিয়েছেন খালিদ জামিল ৷ সুনীল অবসর ভেঙে ফেরা সত্ত্বেও ভারত বিশ্বকাপ এবং এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় সমালোচনা সর্বত্র ৷ এমনকী কিংবদন্তির অবসর ফেরানোর সিদ্ধান্তকেও দুষছেন অনেকে ৷ এ ব্য়াপারে প্রশ্ন করা হলে সুনীল বলেন, "অবসর ভেঙে ফেরা নিয়ে আমার কোনও আক্ষেপ নেই ৷ আমার আক্ষেপ এটাই যে আমরা যোগ্যতা অর্জন করতে পারলাম না ৷ তবে সব ম্য়াচেই আমি সেরাটা উজাড় করে দিয়েছি ৷"