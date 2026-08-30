'20 বছরের কেরিয়ারে সুযোগ হল না', ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ নিয়ে ঈর্ষান্বিত ছেত্রী

'20 বছরের কেরিয়ারে সুযোগ হল না', ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ নিয়ে ঈর্ষান্বিত ছেত্রী
ব্রাজিল ম্য়াচে তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য খেলানোর চেষ্টা করছে ফেডারেশন ৷ এমন সম্ভাবনা পত্রপাঠ খারিজ করে দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷
Published : August 30, 2026 at 3:48 PM IST
কলকাতা, 30 অগস্ট: পেশাদার কেরিয়ার লম্বা ছিল 26 বছর ৷ জাতীয় দল হিসেব করলে সংখ্যাটা 20 বছর ৷ কিন্তু তাঁর কখনও সুযোগ হয়নি ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্য়াচ খেলার ৷ তাই আগামী 3 অক্টোবর কলকাতার মাটিতে পাঁচবারের বিশ্বচ্য়াম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে যে সকল ফুটবলাররা খেলবেন, তাঁদের প্রতি খানিকটা ঈর্ষান্বিত সুনীল ছেত্রী ৷
একদা ভারতীয় ফুটবলের পোস্টার বয় এখন প্রাক্তন ৷ শনিবার ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ছেত্রী ৷ সেখানে তিনি সাফ জানালেন, একজন সাধারণ দর্শক হিসেবেই বিশ্বকাপ খেলিয়ে দেশগুলোর বিরুদ্ধে ভারতের আসন্ন তিন আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি উপভোগ করবেন তিনি ৷ তখনই ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলতে না-পারার একটা আক্ষেপ তাঁর কথায় প্রতিফলিত হয় ৷
মজার ছলে জাতীয় দলের সর্বাধিক গোলদাতা বলেন, "আমার 26 বছরের পেশাদার কেরিয়ার ৷ 20 বছর জাতীয় দলের হয়ে খেলেছি ৷ কিন্তু কখনও এই সুযোগ (ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলার) পায়নি ৷ তাই খানিকটা হিংসে হচ্ছে বলা যায় ৷ তবে আশা করছি ছেলেরা ফিট থাকবে ৷ প্রাণপণ লড়াই ওরা সেই ম্য়াচে প্রতিপক্ষকে ছুড়ে দিতে পারবে ৷"
ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি খেলার জন্য ফিফা আসিয়ান কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে ভারতীয় ফুটবল দল ৷ যা নিয়ে বিতর্ক এবং জলঘোলা কম হয়নি ৷ ছেত্রী বলছেন, "কেন ভারতীয় দল সে সময় অন্য টুর্নামেন্টে খেলবে না সে উত্তর কোচ ভালো দিতে পারবেন ৷ আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না ৷ আমি এখন আপনাদের মতো কেবলই দর্শক ৷ আপনাদের মতোই পানামা, ব্রাজিল কিংবা উরুগুয়ে ম্য়াচ আমি দর্শক হিসেবে উপভোগ করব ৷"
কোনও কোনও মহলে রব উঠেছিল ব্রাজিলের বিরুদ্ধে নাকি সুনীল ছেত্রী কিছুক্ষণের জন্য মাঠে নামতে পারেন ৷ যে প্রশ্ন শুনে হতবাক চল্লিশ পেরনো প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ ছেত্রী বলেন, "আমি 20 মিনিট এখন অনুশীলন করতে পারি না ৷ আমার বয়স এখন 42 ৷ ঠিকভাবে এখন দৌড়তেও পারছি না ৷ তাছাড়া দল তো তৈরি হয়েছে ৷ প্রচুর তরুণ ফুটবলাররা রয়েছে ৷ ওরা ভালো খেলবে ৷ সবকিছুরই একটা সময় থাকে ৷"