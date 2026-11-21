মাইলস্টোন ম্য়াচে ছেত্রীকে জয় উপহার সতীর্থদের, মুম্বই 'বধ' করে শীর্ষে বেঙ্গালুরু
প্রথম ফুটবলার হিসেবে দেশের সর্বোচ্চ লিগে 200 ম্য়াচ খেলার নজির গড়লেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷
Published : November 21, 2026 at 11:42 AM IST
বেঙ্গালুরু, 21 নভেম্বর: জাতীয় দলের চৌকাঠ পেরিয়ে এসেছেন দেড় বছরেরও বেশি সময় আগে ৷ তবে ক্লাব ফুটবলে এখনও সক্রিয় তিনি ৷ চলতি আইএসএলে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্য়াসিস্ট এসেছে তাঁর থেকে ৷ আর শুক্রবার দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগে এক অনন্য নজির গড়লেন সুনীল ছেত্রী ৷ প্রথম ফুটবলার হিসেবে আইএসএলে 200তম ম্য়াচ খেলার নজির গড়লেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷
সর্বোচ্চ আইএসএল ম্য়াচ খেলার নিরিখে ছেত্রী আগেই টপকে গিয়েছিলেন প্রীতম কোটালকে ৷ আর শুক্রবার মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেললেন একদা ভারতীয় ফুটবলের পোস্টার বয় ৷ ঘরের মাঠে এদিন বেঙ্গালুরু এফসি মুখোমুখি হয়েছিল মুম্বই সিটি এফসির ৷ সেই ম্যাচে অধিনায়ক ছেত্রীকে রেখেই প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন কোচ পেপ মুনোজ ৷ দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর পরিবর্তে রায়ান উইলিয়ামস মাঠে নামেন বটে ৷ তবে শেষপর্যন্ত মাইলস্টোন ম্যাচে সতীর্থরা জয় উপহার দেন ছেত্রীকে ৷
200 🆙 for the Skipper 🤩 Sunil Chhetri reaches a stellar 200 appearances in the #MGISL13 💙 The legend continues 😍 #WeAreBFC #BFCMCFC #MGISL13 #NammaUsiru https://t.co/l7wT67we1k— Bengaluru FC (@bengalurufc) November 20, 2026
মুম্বই সিটি এফসিকে ঘরের মাঠে এদিন 2-0 গোলে হারায় বেঙ্গালরু ৷ 'ব্লুজে'র হয়ে এদিন জোড়া গোল করেন বোরহা মার্তিনেজ এবং পরিবর্ত রায়ান উইলিয়ামস ৷ পঞ্চম ম্য়াচে চতুর্থ জয় তুলে নিয়ে লিগ টেবলে শীর্ষেও পৌঁছে গেল বেঙ্গালুরু ৷ মুম্বই সিটি এফসিকে হারিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে শীর্ষস্থানচ্যুত করল তারা ৷ কান্তিরাভায় এদিন প্রথমার্ধে অবশ্য গোল তুলে নিতে পারেনি কোনও দলই ৷ তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকেই পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচে এগোয় হোম টিম ৷ সোহম বর্ষনেয়াকে বক্সে ফাউল করা হলে পেনাল্টি পায় বেঙ্গালুরু ৷ স্পটকিক থেকে চলতি আইএসএলের চতুর্থ গোলটি করে 1-0 করেন মার্তিনেজ ৷ বেঙ্গালুরুর হয়ে দ্বিতীয় গোলটি উইলিয়ামসের ৷
85 মিনিটে প্রায় মাঝমাঠ থেকে বল ধরে একক দক্ষতায় দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন জাতীয় দলের ফুটবলার ৷ একইসঙ্গে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয় বেঙ্গালুরুর ৷ পাঁচ ম্য়াচে চারটি জয় ও একটি ড্র করে 13 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা মোহনবাগানের ঝুলিতে পাঁচ ম্য়াচে 12 পয়েন্ট ৷ অন্যদিকে সমসংখ্যক ম্য়াচ খেলে দু'পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলে দ্বাদশস্থানে মুম্বই ৷ নয়া কোচ আশবীর সিং জোহালের অধীনে এদিন প্রথম ম্যাচ খেলল মুম্বই ৷ তবে কোচ বদলেও ছন্দে ফিরল না 'আইল্যান্ডার্স' ৷
- সর্বাধিক আইএসএল ম্য়াচ খেলা ফুটবলার (প্রথম পাঁচ):
- সুনীল ছেত্রী- 200*
- প্রীতম কোটাল- 196
- অমরিন্দর সিং- 196*
- রাহুল ভেকে- 191*
- লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে- 186*