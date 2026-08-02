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'সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন', আইএসএল থেকে সরে দাঁড়ানোয় টাটা গোষ্ঠীকে কাতর আর্জি ছেত্রীর

দলের সঙ্গে চলতি মাস পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ফুটবলাররা শনিবার টাটা গোষ্ঠীকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কথা জানিয়েছিলেন ৷ আর রবিবার একই আর্জি জানালেন ছেত্রী ৷

SUNIL CHHETRI
টাটা গোষ্ঠীকে কাতর আর্জি ছেত্রীর (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 5:31 PM IST

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নয়াদিল্লি, 2 অগস্ট: চলতি ডুরান্ড কাপ শেষ হতেই সিনিয়র ফুটবল দলের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করছে জামশেদপুর এফসি ৷ 2026-27 মরশুম থেকে দেশের সর্বোচ্চ লিগ আইএসএলে আর অংশ নেবে না তারা ৷ দিনদু'য়েক আগে টাটা গোষ্ঠীর গৃহিত সিদ্ধান্তে হতবাক ভারতীয় ফুটবল ৷ দলের সঙ্গে চলতি মাস পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ফুটবলাররা শনিবার মালিক টাটা গোষ্ঠীকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কথা জানিয়েছিলেন ৷ রবিবার টাটা গোষ্ঠীকে গৃহিত এই কঠিন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি জানালেন সুনীল ছেত্রীও ৷

এদিন এক্স হ্যান্ডলে করা পোস্টে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক টাটা গোষ্ঠীকে অনুরোধের সুরে বিষয়টি হৃদয় দিয়ে পুনরায় চিন্তা-ভাবনার কথা জানান ৷ দেশের জার্সিতে সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা লেখেন, "ফুটবলাররা শেষপর্যন্ত হয়তো দল পেয়ে যাবেন ৷ একটি কম দলকে নিয়েই লিগ শুরু হবে ৷ কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ স্তরে টাটা গ্রুপ জুড়ে না-থাকার অর্থ বিপর্যয় ৷ যে ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয় ৷" ছেত্রীর সংযোজন, "আমি টাটা গ্রুপকে শুধু অনুরোধ করতে পারি যে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য ৷ আমি টাটা গোষ্ঠীর থিঙ্কট্য়াঙ্ককে বলব হৃদয় দিয়ে একবার ভাবনাচিন্তা করতে ৷ হয়তো বাণিজ্যিক স্বার্থে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত উপযুক্ত হবে না ৷ তবে ভারতীয় ফুটবলের জন্য এই সিদ্ধান্ত ভীষণভাবে প্রয়োজন ৷"

উল্লেখ্য, বাকি সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি করে দিলেও আসন্ন মরশুমে আইএসএলে অংশগ্রহণের জন্য প্রথম কিস্তির অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে 31 জুলাই পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছিল জামশেদপুর এফসি ৷ স্পষ্ট হচ্ছিল টপ-টিয়ার ফুটবল লিগে অংশগ্রহণের বিষয়ে তাদের অনিচ্ছার বিষয়টি ৷ ফলত প্রশ্নচিহ্ন ছিলই ৷ শেষমেশ আশঙ্কায় সিলমোহর দিয়ে শুক্রবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয় জামশেদপুর এফসি ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতি জারি করে দেশের সর্বোচ্চ লিগ থেকে পাকাপাকিভাবে নাম প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করে 2021-22 মরশুমের শিল্ড চ্যাম্পিয়নরা ৷ যা নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা ভারতীয় ফুটবলের জন্য ৷ গত মরশুমে নানা জটিলতা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত লিগ আয়োজিত হয়েছিল ৷ এবছর ক্লাবজোটের উদ্যোগে পূর্ণদৈর্ঘ্যের লিগ আয়োজন করে যখন একটু একটু করে ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে ভারতীয় ফুটবল, ঠিক তখনই টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম প্রত্যাহারে যেন ছন্দপতন ৷

এক বিবৃতি জারি করে ফ্র্যাঞ্চাইজি লেখে, "2026-27 মরশুম থেকে আইএসএল অংশগ্রহণে বিরত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করছে জামশেদপুর এফসি ৷" যদিও তৃণমূল স্তর থেকে ফুটবলার তুলে আনার কাজ অর্থাৎ, অ্যাকাডেমিক বিভিন্ন কাজকর্ম করে যাওয়ার বিষয়ে যে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে; তা বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয় ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ৷ 2017 সালে ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্মলগ্ন থেকে সঙ্গে থাকার জন্য অনুরাগী, সমস্ত ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফ এবং কোচেদের কৃতজ্ঞতা জানায় তারা ৷

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SUNIL CHHETRI
JAMSHEDPUR FC EXITS FROM ISL
TATA GROUP
সুনীল ছেত্রী
SUNIL CHHETRI APPEALS TO TATA GROUP

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