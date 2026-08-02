'সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন', আইএসএল থেকে সরে দাঁড়ানোয় টাটা গোষ্ঠীকে কাতর আর্জি ছেত্রীর

'সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন', আইএসএল থেকে সরে দাঁড়ানোয় টাটা গোষ্ঠীকে কাতর আর্জি ছেত্রীর
দলের সঙ্গে চলতি মাস পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ফুটবলাররা শনিবার টাটা গোষ্ঠীকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কথা জানিয়েছিলেন ৷ আর রবিবার একই আর্জি জানালেন ছেত্রী ৷
Published : August 2, 2026 at 5:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 অগস্ট: চলতি ডুরান্ড কাপ শেষ হতেই সিনিয়র ফুটবল দলের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করছে জামশেদপুর এফসি ৷ 2026-27 মরশুম থেকে দেশের সর্বোচ্চ লিগ আইএসএলে আর অংশ নেবে না তারা ৷ দিনদু'য়েক আগে টাটা গোষ্ঠীর গৃহিত সিদ্ধান্তে হতবাক ভারতীয় ফুটবল ৷ দলের সঙ্গে চলতি মাস পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ফুটবলাররা শনিবার মালিক টাটা গোষ্ঠীকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কথা জানিয়েছিলেন ৷ রবিবার টাটা গোষ্ঠীকে গৃহিত এই কঠিন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি জানালেন সুনীল ছেত্রীও ৷
এদিন এক্স হ্যান্ডলে করা পোস্টে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক টাটা গোষ্ঠীকে অনুরোধের সুরে বিষয়টি হৃদয় দিয়ে পুনরায় চিন্তা-ভাবনার কথা জানান ৷ দেশের জার্সিতে সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা লেখেন, "ফুটবলাররা শেষপর্যন্ত হয়তো দল পেয়ে যাবেন ৷ একটি কম দলকে নিয়েই লিগ শুরু হবে ৷ কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ স্তরে টাটা গ্রুপ জুড়ে না-থাকার অর্থ বিপর্যয় ৷ যে ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয় ৷" ছেত্রীর সংযোজন, "আমি টাটা গ্রুপকে শুধু অনুরোধ করতে পারি যে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য ৷ আমি টাটা গোষ্ঠীর থিঙ্কট্য়াঙ্ককে বলব হৃদয় দিয়ে একবার ভাবনাচিন্তা করতে ৷ হয়তো বাণিজ্যিক স্বার্থে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত উপযুক্ত হবে না ৷ তবে ভারতীয় ফুটবলের জন্য এই সিদ্ধান্ত ভীষণভাবে প্রয়োজন ৷"
উল্লেখ্য, বাকি সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি করে দিলেও আসন্ন মরশুমে আইএসএলে অংশগ্রহণের জন্য প্রথম কিস্তির অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে 31 জুলাই পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছিল জামশেদপুর এফসি ৷ স্পষ্ট হচ্ছিল টপ-টিয়ার ফুটবল লিগে অংশগ্রহণের বিষয়ে তাদের অনিচ্ছার বিষয়টি ৷ ফলত প্রশ্নচিহ্ন ছিলই ৷ শেষমেশ আশঙ্কায় সিলমোহর দিয়ে শুক্রবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয় জামশেদপুর এফসি ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতি জারি করে দেশের সর্বোচ্চ লিগ থেকে পাকাপাকিভাবে নাম প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করে 2021-22 মরশুমের শিল্ড চ্যাম্পিয়নরা ৷ যা নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা ভারতীয় ফুটবলের জন্য ৷ গত মরশুমে নানা জটিলতা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত লিগ আয়োজিত হয়েছিল ৷ এবছর ক্লাবজোটের উদ্যোগে পূর্ণদৈর্ঘ্যের লিগ আয়োজন করে যখন একটু একটু করে ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে ভারতীয় ফুটবল, ঠিক তখনই টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম প্রত্যাহারে যেন ছন্দপতন ৷
It takes a lot to be a stakeholder in Indian football. It has been like that for some time now. But when everything around looks like it will crumble, you bank on family to hold on to each other. And more often than not, it is the elders in the house that you turn to, for…— Sunil Chhetri (@chetrisunil11) August 2, 2026
এক বিবৃতি জারি করে ফ্র্যাঞ্চাইজি লেখে, "2026-27 মরশুম থেকে আইএসএল অংশগ্রহণে বিরত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করছে জামশেদপুর এফসি ৷" যদিও তৃণমূল স্তর থেকে ফুটবলার তুলে আনার কাজ অর্থাৎ, অ্যাকাডেমিক বিভিন্ন কাজকর্ম করে যাওয়ার বিষয়ে যে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে; তা বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয় ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ৷ 2017 সালে ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্মলগ্ন থেকে সঙ্গে থাকার জন্য অনুরাগী, সমস্ত ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফ এবং কোচেদের কৃতজ্ঞতা জানায় তারা ৷