চরম বিপাকে দেশের এক নম্বর টেনিস তারকা, সোশাল মিডিয়ায় সাহায্যের আর্তি

চরম বিপাকে দেশের এক নম্বর টেনিস তারকা, সোশাল মিডিয়ায় সাহায্যের আর্তি
এক্স হ্য়ান্ডলে ভিসা মঞ্জুর করানোর বিষয়ে কাতর আর্জি সুমিত নাগালের ৷
Published : November 11, 2025 at 7:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 নভেম্বর: আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বে অংশ নিতে শীঘ্রই চিনে পৌঁছনোর কথা ছিল তাঁর ৷ কিন্তু আচমকাই বিপত্তি ৷ অস্ট্রেলিয়া ওপেনের প্লে-অফ খেলতে চিনে যাওয়ার জন্য ভিসা হাতে পেলেন না তিনি ৷ শেষমেশ সোশাল মিডিয়ায় কাতর আর্জি সুমিত নাগালের ৷ ভারতে চিনা দূতাবাসের মুখপাত্র এবং সেদেশের দূতকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে সমস্য়ার আশু সমাধানের অনুরোধ জানালেন দেশের পয়লা নম্বর টেনিস প্লেয়ার ৷
আগামী বছর প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে অংশগ্রহণের জন্য এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলভিত্তিক প্লে-অফে অংশগ্রহণের কথা সুমিত নাগালের ৷ তার আগে বৈধ কোনও কারণ ছাড়াই তাঁর চিনে যাওয়ার ভিসার আবেদন খারিজ হয়েছে বলে সোশাল মিডিয়ায় দাবি করেছেন বছর আঠাশের তারকা ৷ এক্স হ্যান্ডলে নাগাল লিখেছেন, "জু ফেইহং (ভারতে চিনের দূত) এবং জু জিং (ভারতে চিনা দূতাবাসের মুখপাত্র) মহাশয় বিষয়টি জরুরিভিত্তিক ৷ আমি সুমিত নাগাল, ভারতের এক নম্বর টেনিস প্লেয়ার ৷ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্লে-অফে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য শীঘ্রই আমার চিনে যাওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু আমার ভিসার আবেদন বৈধ কোনও কারণ ছাড়াই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ৷ আপনাদের জরুরি সাহায্য পেলে কৃতজ্ঞ থাকব ৷"
সুমিত নাগালের এই কাতর আর্জি সোশাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ৷ ভারতের সেরা টেনিস প্লেয়ারের ডাকে সাড়া দিয়ে সমস্য়ার সমাধান সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকেরা করতে পারেন কি না, এখন সেটাই দেখার ৷ তবে ঠিক কী কারণে নাগালের ভিসার আবেদন গ্রাহ্য হল না, সেই কারণ জানতেও মুখিয়ে অনুরাগীরা ৷
[URGENT]— Sumit Nagal (@nagalsumit) November 11, 2025
Respected @China_Amb_India and @ChinaSpox_India
I am Sumit Nagal, India’s No.1 Tennis player
I am supposed to fly to China soon to represent India at the Australian Open Playoff. But my visa was rejected without reason
Your urgent help would be much appreciated 🙏🏽
বর্তমানে বিশ্ব ব়্যাংকিংয়ে 275 নম্বরে রয়েছেন সুমিত নাগাল ৷ তবে গত দু'টি মরশুমে অসাধারণ টেনিস উপহার দিয়ে ব়্য়াংকিংয়ে প্রথম একশোয় প্রবেশ করে গিয়েছিলেন হরিয়ানার ঝাজ্জর জেলার এই অ্যাথলিট ৷ গত বছরেই একসময় বিশ্ব ব়্য়াংকিংয়ে 68তম স্থানে ছিলেন নাগাল ৷ যা ছিল ত াঁর ব্যক্তিগত সেরা ৷ সেখান থেকে এই মুহূর্তে নাগালের যে অধঃপতন, তা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক ৷ তবে পুনরায় ক্রমতালিকার প্রথম একশোয় ফেরার প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন ভারতীয় টেনিস সার্কিটের উজ্জ্বল নাম ৷
2025 সালটা স্মরণীয় না-হলেও 2024 অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ইতিহাস গড়েছিলেন নাগাল ৷ প্রতিযোগিতার 31তম বাছাই আলেকজান্ডার বুবলিককে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৷ সেইসঙ্গে 1989 সালের পর প্রথম ভারতীয় টেনিস প্লেয়ার হিসেবে কোনও গ্র্য়ান্ড স্ল্যামে বাছাই প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানোর নজির গড়েছিলেন নাগাল ৷ 1989-এ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেই প্রথম বাছাই ম্য়াটস উইলান্ডারকে দ্বিতীয় রাউন্ডে হারিয়ে দিয়েছিলেন অবাছাই রমেশ কৃষ্ণাণ ৷ পাশাপাশি 2024 সালে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ক্লে-কোর্টের মাস্টার্স 1000 টুর্নামেন্টে জয়ের নজির গড়েছিলেন নাগাল ৷