জীবনকৃতি উৎপল-পূর্ণিমা, সিএবি'র বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান পাচ্ছেন সুদীপ
আগামী 7 সেপ্টেম্বর সিএবি'র বার্ষিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে সকলের হাতে তুলে দেওয়া হবে পুরস্কার ৷
Published : August 27, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 27 অগস্ট: দিনকয়েক আগে দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে দুরন্ত সেঞ্চুরি এসেছে তাঁর ব্য়াটে ৷ গত মরশুম জুড়ে বাংলার হয়ে ধারাবাহিক তাঁর ভালো খেলার রেশ পূর্বাঞ্চলের হয়েও দেখা গিয়েছে ব্যাট হাতে ৷ আর বুধবার বাংলার হয়ে ফেলে আসা মরশুমে ভালো পারফরম্য়ান্সের পুরস্কার পেলেন সুদীপ কুমার ঘরামি ৷ সিএবি'র বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান পাচ্ছেন এই টপ-অর্ডার ব্যাটার ৷ বর্ষসেরা বোলারের পুরস্কার পাচ্ছেন মহম্মদ শামি ৷
বুধবার বসেছিল সিএবি'র অ্য়াপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক ৷ সেখানেই পুরস্কারপ্রাপকদের নাম নির্বাচন করা হয় ৷ বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পাশাপাশি বেছে নেওয়া হয়েছে জীবনকৃতি সম্মানপ্রাপকদেরও ৷ এবার বাংলা ক্রিকেটের গভর্নিং বডি'র তরফে জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত হবেন প্রাক্তন কিংবদন্তি স্পিনার উৎপল চট্টোপাধ্যায় ও প্রাক্তন মহিলা ব্য়াটার পূর্ণিমা চোধুরী ৷ আগামী 7 সেপ্টেম্বর ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বার্ষিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে সম্মানিত করা হবে দু'জনকে ৷ উল্লেখ্য, উৎপল চট্টোপাধ্যায় বাংলা দলের প্রাক্তন অধিনায়কও বটে ৷ বাঁ-হাতি প্রাক্তন এই স্পিনার 129টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে হাত ঘুরিয়ে নিয়েছেন 504টি উইকেট ৷ ভারতের হয়েও তিনটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি ৷
অন্যদিকে পূর্ণিমা চৌধুরী ভারতের হয়ে খেলেছেন পাঁচটি ওডিআই ৷ আগামী 7 সেপ্টেম্বর সিএবি'র বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হয়ে আসছেন প্রাক্তন ভারতীয় পেসার আশিস নেহরা ৷ সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী 24 সেপ্টেম্বর ৷ ওই সভায় সংস্থার নয়া সচিব ও সহ-সচিব বেছে নেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি বয়সের কারচুপি রুখতে অ্য়াপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে কড়া হল সিএবি ৷ একইভাবে ভিনরাজ্য থেকে এসে বাংলা দলে সহজে সুযোগ পাওয়া বন্ধ করতেও তৎপর হল রাজ্য ক্রিকেটর নিয়ামক সংস্থা ৷ এ রাজ্যে এসে চারবছর ক্লাব ক্রিকেট না-খেললে বাংলা দলের জন্য বিবেচিত হবেন না ভিনরাজ্যের কোনও ক্রিকেটার ৷ এমনই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ৷ তাই বলা যায় ভিনরাজ্য থেকে এসে বয়স ভাঁড়িয়ে বা আধার কার্ডের ঠিকানা বদলে বাংলার হয়ে খেলার দিন শেষ ৷
ভূমিপূত্রদের আরও বেশি করে সুযোগ দিতেই এই কড়াকড়ি ৷ সচিব বাবলু কোলে জানান, এর ফলে বয়সভিত্তিক বাংলা দলে প্রভাব পড়বে ৷ তবে আখেরে দীর্ঘমেয়াদী লাভ পাওয়া যাবে বলে মত তাঁর ৷ মহারাষ্ট্র এই পথে হেঁটেই সাফল্য পেয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ তাছাড়া মাঠ-ময়দানের সঙ্গে জড়িত কর্তা-ব্যক্তিরা সকলেই স্থানীয় ক্রিকেটারদের বৃহত্তর পরিসরে সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে দায়বদ্ধ ৷ বুধবার অ্যাপেক্স কমিটির বৈঠকে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এব্যাপারে আর কোনওরকম জাল-জোচ্চুরি বরদাস্ত করা হবে না ৷
গত কয়েক বছরে যারা ভুঁয়ো নথিপত্র ব্যবহার করে এ রাজ্যে ক্রিকেট খেলেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপও নিচ্ছে সিএবি ৷ পঞ্চাশেরও বেশি এমন ক্রিকেটারকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে , যারা একাধিকবার আধার কার্ডের ঠিকানা বদল করে ও বয়স ভাঁড়িয়ে বঙ্গ ক্রিকেটের অঙ্গ হয়ে উঠেছে ৷ এদের সকলকে দু'বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হবে বলে খবর সিএবি সূত্রে ৷ আগে ক্রিকেটারদের এই সকল নথি ও তথ্য যাচাইয়ের কোনও বিজ্ঞানসম্মত উপায় ছিল না ৷ তবে এখন আধার কার্ডের 'আপডেট-হিস্ট্রি' জানার উপায় তৈরি হয়েছে ৷
ভারতীয় ক্রিকেটে অনূর্ধ্ব-16, অনূর্ধ্ব-19 এবং অনূর্ধ্ব-23 টুর্নামেন্টে বয়স ভাঁড়ানো এবং ভুঁয়ো ঠিকানা সংক্রান্ত জালিয়াতি রুখতে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলি এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেটারদের আধার কার্ডে তথ্য পরিবর্তনের ইতিহাস যাচাই করা বাধ্যতামূলক করেছে ৷ সেটাকে হাতিয়ার করেই সিএবি জালিয়াতি আটকাতে চাইছে ৷ বিসিসিআই বহুদিন ধরেই বয়স ভাঁড়ানো বন্ধ করতে তৎপর ৷ 2020 সালে বোর্ড জানিয়েছিল, জন্মের ভুঁয়ো শংসাপত্রের কারণে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে দু’বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করা হতে পারে ৷ বোর্ডের সেই নির্দেশই এবার কার্যকর করতে চলেছে সিএবি ৷