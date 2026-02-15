সেমিতেও সেঞ্চুরি সুদীপের, নবিকে সামলে বড় রানের লক্ষ্যে বাংলা
কোয়ার্টারে 299 রানের মহাকাব্যিক ইনিংস যেখানে শেষ হয়েছিল, সেমিতে ঠিক সেখান থেকেই শুরু করলেন সুদীপ ৷
Published : February 15, 2026 at 8:08 PM IST
কল্যাণী, 15 ফেব্রুয়ারি: সুদীপ ঘরামি ৷ রঞ্জি ট্রফির নকআউটে বাংলার মধুসূদন দাদা ৷ প্রয়োজনীয় সময়ে ক্রিজে গিয়ে থিতু হচ্ছেন, তারপর ডালপালা বিস্তার করে দলকে নির্ভরতা দিচ্ছেন ৷ আর সুদীপের তৈরি ভিতেই বাংলা রানের ইমারত গড়ছে ৷ শেষ আটের পর শেষ চারেও বাংলার ইনিংসের 'আরুণি' সুদীপ কুমার ঘরামি ৷ কোয়ার্টারে 299 রানের মহাকাব্যিক ইনিংস যেখানে শেষ হয়েছিল, সেমিতে ঠিক সেখান থেকেই শুরু করলেন বাংলার তিন নম্বর ব্য়াটার ৷ তাঁর ব্য়াটে ভর করেই আকিব নবি সমৃদ্ধ জম্মু-কাশ্মীর বোলিং আক্রমণ সামলে পাঁচ উইকেটে 249 রান তুলল বাংলা ৷
দল 89 রানে তিন উইকেট হারানোর পর প্রকৃত তিন নম্বরের ব্যাটারের মতোই ইনিংস গড়ার কাজ করলেন সুদীপ ৷ যিনি দিনের শেষে অপরাজিত 136 রানে ৷ দিনের শেষ বলে 42 রানে আউট হন শাহবাজ আহমেদ ৷ সবমিলিয়ে শুরুর বিপর্যয় কাটিয়ে দিনের শেষে বাংলা অন্তত জেনারেল বেডে ৷ সুদীপ ঘরামির পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের (49) ৷ সুদীপের ইনিংস দেখে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছেন, "সুদীপ ঘরামি অসাধারণ ব্যাট করছে ৷ ক্রিকেট এক বলের খেলা ৷ লাল-বলের ম্যাচে বল ছাড়ার উপর সাফল্য নির্ভর করে ৷ অভিমন্যু বলটা ফ্রন্টফুটে খেললে সমস্যায় পড়ত না ৷ শাহবাজ দিনের শেষ বলে আউট হয়েছে ৷ এখন দ্বিতীয়দিনে যতটা সম্ভব ব্যাট করাই লক্ষ্য, তারপর দেখা যাক ৷"
সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়দিন সকালের প্রথম দু'ঘণ্টা গুরুত্বপূর্ণ বাংলার জন্য ৷ রয়েছেন সুমন্ত গুপ্ত, শাকির হাবিব গান্ধিরা ৷ টস জিতে কল্যাণীর সবুজ উইকেটে বাংলাকে ব্যাটিং করতে পাঠায় সেমিতে নবাগত জম্মু-কাশ্মীর ৷ দ্বিতীয় ওভারে সুনীল কুমার ফেরান সুদীপ চট্টোপাধ্য়ায়কে (0)। 'বারামুলার ডেল স্টেইন' আকিব নবিও আবহাওয়া কাজে লাগিয়ে চাপ বাড়াতে থাকেন ৷ শেষমেশ সফল হন বাংলা অধিনায়ককে ফিরিয়ে ৷ নবিকে পিছনের পায়ে খেলতে গিয়ে বোল্ড হন ঈশ্বরণ ৷ 96 বলে ছ'টি চার এবং একটি বিশাল ছক্কায় সাজানো বাংলা অধিনায়কের 49 রানের ইনিংস ৷
Sudip Kumar Gharami is still at the crease with 136* off 227 balls!#CAB #Bengal #RanjiTrophy pic.twitter.com/AVwdcdRUre— CABCricket (@CabCricket) February 15, 2026
এরপর সূরজ সিন্ধুকে চারে পাঠিয়ে ফাটকা খেলতে চেয়েছিল বাংলা। কিন্তু তা ব্যর্থ হয় ৷ শূন্য রানে ফেরেন সূরজ সিন্ধু ৷ 89 রানে টানা দুই উইকেট হারিয়ে বাংলা শিবিরে যখন আশঙ্কার চোরাস্রোত, তখন প্রাথমিক ঠেকা দেন অনুষ্টুপ মজুমদার ৷ তাঁর সঙ্গে সুদীপের 66 রানের জুটি বাংলাকে কিছুটা ম্যাচে ফেরায় ৷ তবে 14 রানের বেশি লম্বা হয়নি প্রাক্তন অধিনায়ক অনুষ্টুপের ইনিংস ৷ এরপর ছ'নম্বরে শাহবাজ ফের বাংলা ব্যাটিংয়ের গেম চেঞ্জার ৷ দিনের শেষ ওভারে অপ্রত্যাশিত আউট হওয়ার আগে পর্যন্ত 91 বলে শাহবাজের 42 রান সাজানো চারটি বাউন্ডারিতে ৷ তবে রবিবাসরীয় কল্যাণী স্টেডিয়ামে সারাদিনটা লেখা হয়ে থাকল সুদীপ ঘরামির নামে ৷ তাঁর 136* রানের ইনিংস সাজানো 227 বলে ৷ 19টি বাউন্ডারি এবং একটি বিশাল ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি ৷ যা প্রকৃত লাল-বলের ক্রিকেটীয় ইনিংস।
জম্মু-কাশ্মীর বোলারদের মধ্যে আকিব নবি এবং সুনীল কুমার দু'টি উইকেট নিয়ে সফল ৷ জাতীয় নির্বাচকরা কল্যাণীতে এসেছেন রঞ্জি ট্রফির শেষ চারের লড়াই দেখতে ৷ উপত্যকার বছর উনত্রিশের পেসার আকিব নবিকে নিয়ে আগ্রহ তাঁদের। সেই আগ্রহে বাড়তি সংযোজন বাংলার সুদীপ ৷