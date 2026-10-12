ঘরামির পর সেঞ্চুরিতে জবাব পোড়েলের, দিল্লির বিরুদ্ধে চালকের আসনে বাংলা
দ্বিতীয়দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে 64 রানে এগিয়ে রয়েছে গতবারের সেমিফাইনালিস্টরা ৷
Published : October 12, 2026 at 5:37 PM IST
কল্যাণী, 12 অক্টোবর: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ৷ কর্ণাটকের ডাক্তারি পড়ুয়া যুবতীর গুরুতর অভিযোগে কয়েকদিন আগে পর্যন্তও জেলবন্দি ছিলেন তিনি ৷ গত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি 37 দিন পর জামিনে মুক্ত হওয়া অভিষেক পোড়েলকে বাংলার রঞ্জি স্কোয়াডে দেখে চমকে গিয়েছিলেন অনেকেই ৷ সেই অভিষেক পোড়েলই সোমবার সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে যেন নিন্দুকদের সমালোচনার জবাব দিলেন ৷ পোড়েলের পাশাপাশি সেঞ্চুরি হাঁকালেন সুদীপ কুমার ঘরামি ৷ আর দুই ব্য়াটারের শতরানে দিল্লির বিরুদ্ধে রঞ্জি অভিযানের শুরুতে চালকের আসনে বাংলা ৷
মহম্মদ শামির চার উইকেট ও আমির গণির তিন উইকেটে ভর করে দিল্লিকে প্রথমদিন 240 রানে গুটিয়ে দিয়েছিল বাংলা ৷ জবাবে ঘরামি ও পোড়েলের সেঞ্চুরিতে দ্বিতীয়দিনের শেষে তিন উইকেট হারিয়ে 304 রান তুলেছে বাংলা ৷ অর্থাৎ, ইতিমধ্যেই প্রথম ইনিংসে 64 রানে এগিয়ে রয়েছে গতবারের সেমিফাইনালিস্টরা ৷ এদিন লম্বা হয়নি বাংলার দুই ওপেনারের ইনিংস ৷ 34 রানে আউট হন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৷ অঙ্কুর পাল করে 17 রান ৷ দু'রানে ফেরেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ৷ 105 রানে তিন উইকেট হারায় বাংলা ৷ এরপর দিনের বাকি সময়টা কল্যাণীতে ব্য়াট হাতে দাদাগিরি করেন সুদীপ ঘরামি ও স্টাম্পার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েল ৷
দিল্লি বোলারদের উপর ছড়ি ঘুরিয়ে দিনের শেষে দু'জনে অবিভক্ত জুটিতে তুলেছেন 199 রান ৷ দ্বিতীয়দিনের শেষে 79 ওভার ব্য়াটিং করে বাংলা তুলেছে তিন উইকেটে 304 রান ৷ 221 বল খেলে 122 রানে অপরাজিত ঘরামি ৷ তিনি মেরেছেন 17টি চার ৷ অন্যদিকে পোড়েল অপরাজিত 114 রানে ৷ তাঁর 161 বলের ইনিংস সাজানো 13টি চার ও একটি ছক্কায় ৷
তৃতীয়দিন স্কোরবোর্ডে আরও দ্রুত রান তুলে দিল্লিকে আরও বিপাকে ফেলার চেষ্টায় থাকবেন বাংলার ব্য়াটাররা ৷ এরপর ফের যদি বোলাররা ছন্দে ধরা দিতে পারেন তাহলে ম্য়াচের জয়ের জন্য ঝাঁপাতেই পারে বাংলা ৷ পক্ষান্তরে দিল্লির ব্য়াটাররা যদি দ্বিতীয় ইনিংসে ম্য়াচ বাঁচানোর রাস্তায় হাঁটেন, তাহলেও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে তিন পয়েন্ট আসবে বাংলার ঘরে ৷