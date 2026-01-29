লাহলিতে কুয়াশায় বিলম্বিত বাংলা-হরিয়ানা ম্যাচে লড়ছেন সুদীপ

লাহলিতে কুয়াশায় বিলম্বিত বাংলা-হরিয়ানা ম্যাচে লড়ছেন সুদীপ
চোট থেকে দলে ফিরেই সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে দ্বিশতরান করার পর হরিয়ানার বিরুদ্ধে অপরাজিত হাফ-সেঞ্চুরি সুদীপের ৷
Published : January 29, 2026 at 8:34 PM IST
রোহতক, 29 জানুয়ারি: কুয়াশাছন্ন সকাল ৷ আলো বিভ্রাটে বাংলা-হরিয়ানা রঞ্জি ম্যাচের প্রথম দিনের খেলা ৷ নির্ধারিত সময়ে অনেক পরে শুরু হয় ম্যাচ। মধ্যাহ্নভোজের প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ম্যাচের প্রথম বল গড়ায় বাইশ গজে ৷ টস জিতে প্রথম ব্যাট করতে নেমে বাংলার শুরুটা মন্দের ভালো। দিনের শেষে বাংলার স্কোর 5 উইকেটে 168 ৷ অপরাজিত রয়েছেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ও শাকিব হাবিব গান্ধি ৷
লাহলিতে টস জিতে বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠায় হরিয়ানা । স্পিন-সহায়ক বাইশ গজ । লাহোলিতে চলতি মরশুমে যে কয়টি ম্যাচ হয়েছে, তা পুরো চারদিন খেলা হয়নি । দুই বা আড়াই দিনে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে । স্পিনাররা সাহায্য পাবেন, ধরে নিয়ে বাংলার বোলিং আক্রমণে রদবদল ।
মহম্মদ শামি, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালকে বিশ্রাম দিয়ে আকাশদীপ এবং মুকেশ সিংকে নিয়ে জোরে বলের আক্রমণ বাংলার। তিন স্পিনারে বাইশ গজের সুবিধা কাজে লাগানোর ভাবনা । তাই শাহবাজ আহমেদের সঙ্গে দলে রয়েছেন রাহুল প্রসাদ এবং বিকাশ সিং ৷ অভিষেক ম্যাচে বিকাশের হাতে বাংলা দলের টুপি তুলে দেন আকাশদীপ এবং আমির গনি।
পিচের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব কাজে লাগিয়ে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের বেকায়দায় ফেলতে প্রথমে বোলিং নেয় হরিয়ানা । কিন্তু অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং সুদীপ চট্টোপাধ্যায় প্রাথমিক চাপ সামলে দেন ৷ চৌধুরী বংশীলাল স্টেডিয়ামে বাংলাকে প্রথম ধাক্কা দেন একুশ বছরের বাঁ-হাতি স্পিনার তন্ময় বালোদা ৷ স্কোরবোর্ডে দলের 61 রানে ব্যক্তিগত 26 রানে অভিমন্যু ধরা পড়েন যুবরাজ সিংয়ের হাতে ৷ তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ফের ব্যর্থ সুদীপ ঘরামি (1)। তিনিও তন্ময়ের শিকার । 65 রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় বাংলা । চার রানের ব্যবধানে দু'উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া দলকে টেনে তোলার চেষ্টা করেন সুদীপ ও অনুষ্টুপ মজুমদার ৷ কিন্তু অনুষ্টুপের ইনিংস থেমে যায় মাত্র 19 রানে।
এক প্রান্তে নিয়মিত উইকেট হারালেও অন্যপ্রান্তে একা কুম্ভের মতো লড়াই করেন সুদীপ। হরিয়ানার স্পিনার এবং পেসারদের সামলে দিনের শেষে ব্যক্তিগত 78 রানে অপরাজিত বাংলার এই বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ 177 বলের ইনিংসে পাঁচটি বাউন্ডারি হাঁকান সুদীপ । চোট থেকে দলে ফিরেই সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে দ্বিশতরান করেন। কল্যাণীতে ইনিংস যেখানে শেষ করেছিলেন, লাহোলিতে ঠিক যেন সেখান থেকেই শুরু করেছেন সুদীপ।
অনুষ্টুপ ফিরে যাওয়ার পরে শাহবাজ আহমেদও বেশিক্ষণ থিতু হতে পারেননি। ব্যক্তিগত 15 রানে অমিত রানার বলে ফিরে যান। ব্যর্থ সুমন্ত গুপ্ত (9)। লাহোলিতে স্পিন সহায়ক পিচে আড়াইশো-প্লাস রান বড় চ্যালেঞ্জ।
দিনের শেষে কোচ লক্ষীরতন শুক্লা বলেন, "যতটা সম্ভব ইনিংসে রান তোলা জরুরি । ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলে লাহোলিতে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আমাদের পাখির চোখ ।" এই মুহূর্তে গ্রুপে সবার ওপরে বাংলা। আগের ম্য়াচে সার্ভিসেসকে ইনিংসে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার পরে হরিয়ানার বিরুদ্ধেও জয়ই লক্ষ্য বঙ্গবিগ্রেডের ।