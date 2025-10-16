সেঞ্চুরি হাতছাড়া সুদীপের, প্রাথমিক বিপর্যয় সরিয়ে প্রথম ইনিংসে লিড বাংলার

সেঞ্চুরি হাতছাড়া সুদীপের, প্রাথমিক বিপর্যয় সরিয়ে প্রথম ইনিংসে লিড বাংলার
দিনের শেষে শতরানের কাছাকাছি আরেক ব্য়াটার সুমন্ত গুপ্ত ৷ 82 রানে অপরাজিত তিনি ৷
Published : October 16, 2025 at 5:22 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: প্রাথমিক বিপর্যয় সামলে তাঁর ব্য়াটেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বাংলা ৷ অ্যাঙ্কর ইনিংস খেলে পৌঁছে গিয়েছিলেন সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় ৷ কিন্তু সেঞ্চুরি থেকে দু'রান দূরে দাঁড়িয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শট খেলতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনলেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ৷ 98 রানে ফিরলেন তিনি ৷ অনাবশ্যক ঝুঁকি নিয়ে বাংলা ওপেনারের ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হওয়ার ঘটনায় বিস্মিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ও ৷ তবে সুদীপ চট্টোপাধ্য়ায় ও অপরাজিত সুমন্ত গুপ্তর ব্য়াটিংয়ে দ্বিতীয়দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে 61 রানে এগিয়ে বাংলা ৷ যা পরিস্থিতি তাতে তিন পয়েন্ট ঘরে আসছে ৷
ইডেনে বাংলা বনাম উত্তরাখণ্ড ম্যাচের দ্বিতীয়দিন শেষবেলায় খেলা দেখতে এসেছিলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ প্রাথমিক বিপদ সামলে সুদীপের নোঙড় ফেলে দলকে টেনে তোলার চেষ্টার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয় ৷ সুমন্ত গুপ্তকে সঙ্গী করে বাংলাকে প্রথম ইনিংসে কাঙ্খিত লিড এনে দেওয়ার লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন সুদীপ ৷ 264 বলে তাঁর 98 রানের ইনিংস এক ডজন বাউন্ডারিতে সাজানো ৷ টি-20 জমানায় আড়াইশোরও বেশি বল খেলে বাংলা ওপেনারের 98 রানের ইনিংস দেখে মনে হতেই পারে সুদীপ ধীর গতিতে ব্যাট করেছেন ৷ কিন্তু বাংলার বাঁ-হাতি ব্যাটারের ইনিংস পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথ ৷
একই কথা বলতে হবে সুমন্ত গুপ্তের ইনিংস নিয়েও ৷ অভিমন্যু ঈশ্বরণ গতকাল শূন্য রানে ফিরে যাওয়ার পরে মনে হয়েছিল সুদীপ ঘরামি, অনুষ্টুপ মজুমদার, অভিষেক পোড়েলরা জ্বলে উঠবেন ৷ দেবেন্দ্র বোড়ার বলে গত মরশুমের অধিনায়ক অনুষ্টুপের 35 রানে এলবিডব্লিউয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্দেহ রয়েছে ৷ সুদীপ ঘরামি (15), অভিষেক পোড়েল (21) প্রয়োজনীয় সময়ে জ্বলে উঠতে ব্যর্থ ৷ আশা জাগিয়ে শুরু করেও অনাবশ্যক পুল শট খেলতে গিয়ে আউট হন বাংলার নয়া সহঅধিনায়ক ৷
সুদীপের সেঞ্চুরি হাতছাড়ার দিনে দায়িত্বপূর্ণ ইনিংস সুমন্ত গুপ্তর ৷ তাঁর ব্যাটেও সেঞ্চুরির আশা দেখছে বাংলা ৷ দিনের শেষে 82 রানে অপরাজিত তিনি ৷ বিশাল ভাটি আউট হন 14 রানে ৷ উত্তরাখণ্ডের সেরা বোলার দেবেন্দ্র বোড়া ৷ বাংলার ছয় উইকেটের মধ্যে চার শিকার তাঁর ঝুলিতে ৷ উত্তরাখণ্ডের 213 রানের জবাবে দ্বিতীয়দিনের শেষে বাংলা ছয় উইকেটে 274 ৷ তিন পয়েন্ট কার্যত নিশ্চিত ৷ বাকি দু'দিনে জয়ের নীল নকশা সাজাতে হলে বাংলা বোলারদের আগুনে পারফরম্যান্স মেলে ধরতে হবে ৷ নচেৎ তিন পয়েন্ট পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ৷
দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষে বাংলা কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেন, "আরও দেড়শো রান আশা করছি ৷ এই উইকেটে বোলারদের পরিশ্রম করতে হবে ৷ অলআউট ঝাঁপালে জয় অসম্ভব নয় ৷ আমাদের সেটাই লক্ষ্য থাকবে ৷ সুদীপ অসাধারণ খেলেছে ৷ ওকে বললাম ভেঙে পড়ার কিছু নেই ৷ সুমন্ত ভালো ব্যাটিং করছে ৷ ওদের যা করতে বলা হয়েছিল সেটাই করেছে ৷"