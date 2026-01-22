সুদীপের অপরাজিত সেঞ্চুরি, সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে বড় রানের পথে বাংলা
চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেই দুরন্ত সেঞ্চুরি সুদীপ চ্যাট্টপাধ্যায়ের ৷ তবে সুদীপের শতরানের দিনে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে শতরান মাঠে ফেলে আসেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন ৷
Published : January 22, 2026 at 7:52 PM IST
কল্যাণী, 22 জানুয়ারি: প্রত্যাবর্তনেই দুরন্ত সেঞ্চুরি ৷ সুদীপ চ্যাট্টপাধ্যায়ের অপরাজিত শতরানে রঞ্জি ট্রফিতে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার প্রথম দিনের শেষে 4 উইকেটে 340 রান তুলেছে বাংলা । দিনের শেষে 140 রানে অপরাজিত বাংলার বাঁ-হাতি ওপেনার ৷
কল্যাণীতে সুদীপের শতরানের দিনে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে শতরান মাঠে ফেলে আসেন অভিমন্যু ঈশ্বরন ৷ মনঃসংযোগের অভাবে আদিত্যি কুমারের বলে রান-আউট হন বাংলার অধিনায়ক । বাংলার প্রথম দিনের পারফরম্যান্সের চুম্বক অবশ্যই সুদীপের শতরান ৷ চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেই দুরন্ত সেঞ্চুরি ৷ তাঁর অপরাজিত 140 রানের ইনিংস সাজানো এক ডজন বাউন্ডারি ও একটি বিশাল ছক্কায় ৷
এদিন টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় সার্ভিসেস । দিনের প্রথম ঘণ্টায় সবুজ পিচের সুবিধা একেবারেই নিতে পারেনি সার্ভিসেসের বোলাররা । বাংলার দুই ওপেনার অভিমন্যু ও সুদীপ 151 রান যোগ করে ইনিংসের ভিত চওড়া করেন ৷ মধ্যাহ্নভোজের পরে আদিত্যও কুমারের একটি বল সামনের দিকে ব্লক করেছিলেন সুদীপ । সেই বল সোজা বোলারের হাতে লেগে নন-স্ট্রাইকে উইকেট ভেঙে দেয় । ক্রিজের বাইরে থাকাই রান-আউট হন অধিনায়ক অভিমন্যু ৷
তবে এর আগে অভিমন্যু 81 রানের ইনিংস খেলেন ৷ 152 বলের ইনিংসে 9টি বাউন্ডারি এবং একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকান অধিনায়ক । এই সময় মনে হয়েছিল অভিমন্যুর সেঞ্চুরি শুধু সময়ের অপেক্ষা । কিন্তু ছোট ভুলে সেঞ্চুরি মাঠে ফেলে আসেন তিনি । ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন বল ডেড হয়ে গিয়েছে । আম্পায়ার সোজা তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্তের জন্য পাঠিয়ে দেন। তৃতীয় আম্পায়ার অভিমন্যুকে আউট দেন ৷
অভিমন্যু ফিরে যাওয়ার পরে থিতু হতে পারেননি সুদীপ ঘরামি ৷ 25 বলে মাত্র 9 রানে আউট হন তিনি । রঞ্জি ট্রফিতে শততম ম্যায় খেলতে নামা অনুষ্টুপ মজুমদারও বড় রান করতে পারেননি ৷ 33 বলে চারটি বাউন্ডারি-সহ মাত্র 27 রানে প্যাভিলিয়নের রাস্তা ধরেন অনুষ্টুপ ৷ শাহবাজ আহমেদ ইনিংসের রানের গতি বাড়াতে প্রথম থেকেই মারকুটে মেজাজে শুরু করেন ৷ কিন্তু 38 বলে 38 রানের ইনিংস খেলে সাজঘরে ফেরেন তিনি । শাহবাজ আউট হওয়ার পর ক্রিজে আসেন সুমন্ত গুপ্ত ৷ দিনের শেষে সুদীপের সঙ্গে 31 রানে অপরাজিত সুমন্ত ৷
প্রথম দিনের শেষে শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড়িয়ে বাংলা। দ্বিতীয় দিনে সার্ভিসেসের উপর রানের পাহাড় চাপাতে চায় বঙ্গবিগ্রেড ৷ তারপর গতির অস্ত্রে শান দিয়ে সরাসরি জয়ের জন্য ঝাঁপাবে অভিমন্যু অ্যান্ড কোং।