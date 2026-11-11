2027 আইপিএলে চর্চিত দলবদল, 18 কোটিতে পঞ্জাব ও মুম্বইয়ে ট্রেড হলেন হার্দিক-আর্শদীপ

2027 আইপিএলে চর্চিত দলবদল, 18 কোটিতে পঞ্জাব ও মুম্বইয়ে ট্রেড হলেন হার্দিক-আর্শদীপ
Hardik Pandya Moves to PBKS: মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে হার্দিক পান্ডিয়ার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অবসান ৷ আট সিজন কাটিয়ে পঞ্জাব ছাড়ছেন আর্শদীপ সিং ৷
Published : November 11, 2026 at 4:30 PM IST
মুম্বই, 11 নভেম্বর: আইপিএল সিজন 20’র সবচেয়ে হাইপ্রোফাইল দলবদল হয়ে গেল ৷ 18 কোটি টাকায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স থেকে পঞ্জাব কিংসে ট্রেড হলেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ ওই একই দামে পঞ্জাব কিংসের থেকে আর্শদীপ সিংকে হার্দিকের বদলে নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ উল্লেখ্য, ওই ট্রেডিংয়ে লাভবান হলেন হার্দিক ৷ মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে 16.35 কোটি টাকা পাওয়া হার্দিক এবার পঞ্জাব কিংসে 18 কোটি টাকা পাবেন ৷ অন্যদিকে, পঞ্জাব যে দামে আর্শদীপকে নিয়েছিল, সেই এক দামেই মুম্বইয়ে ট্রেড হলেন বাঁ-হাতি পেসার ৷
পান্ডিয়ার এই দলবদল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বা এমআই-এর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটাল ৷ প্রথম অধ্যায়ে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে তিনি চারবার আইপিএল খেতাব জিতেছিলেন ৷ তবে, দ্বিতীয়বারে 2024 সালে মুম্বইয়ে ফেরেন অধিনায়ক হয়ে ৷ টানা তিন বছর মুম্বইয়ের হয়ে অধিনায়কত্ব করেছেন হার্দিক ৷ কিন্তু, 2020 সালের পর থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ট্রফির যে খরা শুরু হয়েছিল, তা কাটাতে পারেননি তিনি ৷ এবার তাঁকে অকশনের আগেই ট্রেড করে দিল মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷
2015 সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ট্যালেন্ট হান্ট থেকে উঠে আসেন হার্দিক পান্ডিয়া ৷ সেই বছর থেকে টানা 2021 সাল পর্যন্ত টানা সাত সিজন মুম্বইয়ের হয়ে খেলেন তিনি ৷ এই সাত সিজনে অলরাউন্ডার হার্দিক 2015, 2017, 2019 ও 2020 সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের আইপিএল ট্রফি জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ৷ তবে, 2020 সালের পর থেকে ফাঁকা এমআই-এর ট্রফি ক্যাবিনেট ৷
The trade confirmation you have been waiting for is HERE! Two marquee #TeamIndia stars, two franchise and a blockbuster trade 🎇 Hardik Pandya heads to @PunjabKingsIPL and Arshdeep Singh moves to @mipaltan. 📌 Hardik will join #PBKS at a revised fee of INR 18 crore, up from 16.5 crores. 📌 Arshdeep will join #MI at his existing fee of INR 18 crore Details ▶️ https://t.co/i4RpaGg2BE #TATAIPL2027— IndianPremierLeague (@IPL) November 11, 2026
2022 সালে আইপিএলে গুজরাত ও লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজি যুক্ত হয় ৷ সেই সময় হার্দিক পান্ডিয়াকে সরাসরি দলে নেয় গুজরাত টাইটান্স এবং তাঁকে অধিনায়ক করা হয় ৷ প্রথম বছরে ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ট্রফি জেতান অধিনায়ক হার্দিক ৷ পরের বছরও দলকে ফাইনালে তোলেন তিনি ৷ সেখানে সিএসকে-র বিরুদ্ধে ফাইনালে হেরে যায় জিটি ৷ তবে, পরের সিজনে 2024 সালে হার্দিককে ট্রেড করে গুজরাত টাইটান্স থেকে ফের মুম্বইয়ে নিয়ে আসে ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে প্রত্যাবর্তন হয় অধিনায়ক হয়ে ৷ কিন্তু, সেবার রোহিত শর্মার থেকে অধিনায়কত্ব চলে যাওয়ায়, ঘরের মাঠে দর্শকদের বিদ্রুপের শিকার হন হার্দিক পান্ডিয়া ৷
অন্যদিকে, পঞ্জাব কিংসের হয়ে টানা আট সিজন খেলার পর হার্দিকের সঙ্গে ট্রেড হয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে গেলেন আর্শদীপ সিং ৷ 2024 সালের মেগা অকশনে তাঁকে রিলিজ করে দেওয়ার পর ফের 18 কোটি টাকা দিয়ে কিনে নেয় পঞ্জাব কিংস ৷ উল্লেখ্য, আইপিএলে আর্শদীপের শুরু হয়েছিল পিবিকেএস-এর হয়েই ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে 96 ম্যাচে 111 উইকেট নিয়েছেন ৷ উল্লেখ্য, 2025 সালে পঞ্জাবের হয়ে 21 উইকেট ও 2026 সালে 14 উইকেট নেন আর্শদীপ ৷