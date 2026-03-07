মাতৃত্ব ও ফুটবল সমান্তরালভাবে চালিয়ে দেশের পতাকা বহনের স্বপ্নে বিভোর কবিতা-সুজাতা

মাতৃত্ব ও ফুটবল সমান্তরালভাবে চালিয়ে দেশের পতাকা বহনের স্বপ্নে বিভোর কবিতা-সুজাতা
লড়াই, মাতৃত্ব সামাজিক ঈর্ষা, প্রতিকূলতা, আর্থিক প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে মেয়েদের ফুটবলে লড়াই করে এগিয়ে চলার গল্প। যা আর্ন্তজাতিক নারী দিবসে অন্য গল্পের বাস্তব ছবি।
Published : March 7, 2026 at 8:08 PM IST
কলকাতা, 7 মার্চ: জন্ম থেকেই মেয়েদের লড়াই করতে হয় ৷ আর্ন্তজাতিক নারী দিবসে দাঁড়িয়ে সুজাতা কর মনে করেন না, লড়াই শেষ হয়েছে ৷ বরং দিন যত এগোচ্ছে, জীবন যত এগোচ্ছে লড়াই আরও কঠিন হচ্ছে বলে মনে করেন। ইস্টবেঙ্গল, সুরুচি সংঘের মহিলা দলের দায়িত্ব সামলেছেন। কলকাতা লিগের সাদার্ন সমিতির সিনিয়র পুরুষ দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন সুজাতা ৷ যা ইতিহাস।
সরাসরি ছেলেদের দলের হেড কোচ নয়, 2023-2024 মরশুমে সাদার্নের পুরুষ দলের সহকারী কোচ ছিলেন। অস্থায়ী কোচ হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন। লিঙ্গ ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে গিয়ে নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছিল বাঙালি মেয়েটির হাতে। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বিচারে দেশের সেরা মহিলা প্রশিক্ষক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন। শ্রীভূমি এফসি-র মহিলা দলকে সল্টলেকের এইচবি ব্লকের মাঠে। বাংলার মহিলা দল হোক বা ক্লাব কোচিং সুজাতা প্রতিষ্ঠিত নাম।
কতটা কঠিন এই প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লড়াই ? মেয়েদের কি আজও লড়াই করে সবকিছু আদায় করে নিতে হয় ?
সুজাতা বলেন, "অতীতে সাদার্নের পুরুষ দলের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করেছি ৷ তবে কোচ হিসেবে প্রথমবার দায়িত্ব সামলানো অভিজ্ঞতা। যা আমাকে আরও পরিণত করেছে। বলতে পারেন একটা শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা ৷ শুধু কলকাতা প্রিমিয়র লিগ কেন, দেশের অন্য কোনও বড় লিগে কোনও মহিলা কোচ, পুরুষ দলের দায়িত্ব সামলান কি না, জানা নেই। অথচ উল্টোটা অনেক ক্ষেত্রেই হয়। তাই সে দিক থেকে দেখতে গেলে, নতুন পথ চলার সাক্ষী আমি।"
তিনি আরও বলেন, "একজন পুরুষ কোচ যে ফরমেশনে ফুটবলারদের খেলাতে পারেন, আমিও তাই পারি। অবশ্যই বিষয়টা চ্যালেঞ্জের। এতজন পুরুষ কোচের সঙ্গে লড়াই। আর আমাদের তো সবসময় লড়াই করতেই হয়। মেয়ে হয়ে জন্মানো মানেই লড়াই । সহজে কোনও কিছুই আসে না।" একটু থেমে ফের যোগ করেন, "চ্যালেঞ্জটা উপভোগ না-করলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। চ্যালেঞ্জ সামলে এগোনোই আমার লক্ষ্য। আগেও চ্যালেঞ্জ ছিল এখনও আছে আগামীতেও থাকবে।"
ফাল্গুনে রোদে এখনই কড়া ভাব। সাত সকালে তারের নেট দিয়ে ঘেরা মাঠে শ্রীভূমির কোচিংয়ে সুজাতা 'হার্ড টাস্ক মিস্ট্রেস'। কোনও ফুটবলার ভুল করলেই কড়া ভাষায় সতর্ক করছেন । আবার হাতে-কলমে দেখিয়েও দিচ্ছেন। হোক না অনুশীলন। কোনও ছাড় দিতে নারাজ বাংলার কোচ সুজাতা কর। সামনেই কন্যাশ্রী কাপের খেলা। তবে আর্ন্তজাতিক নারী দিবসের আগে সুজাতা শুধু দেশের মহিলা ফুটবলের প্রতিনিধি নন। তিনি লড়াকু মহিলা সমাজের প্রতিনিধি।
"আমরা নারী দিবস পালন করছি। কিন্তু কতজন মন থেকে সমর্থন করছে। দেখতে গেলে মেয়েরা অবহেলিতই। আমি মনে করি না, মন থেকে বিষয়টি কেউ মানছে। তবে লড়াই যাঁরা করছে তাঁরা কিছুটা সফল হচ্ছে। এখনও লড়াইটা রয়ে গিয়েছে," বলছেন সুজাতা ৷
এই লড়াইয়ে সুজাতার আশ্রয় ফুটবল ৷ ফুটবলটা তাঁর কাছে আবেগ। ফুটবলকে ফিরিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য সুজাতার। মেয়েদের ফুটবল যেন দেশের মেয়েদের লড়াইয়ের কোলাজ। শ্রীভূমির অনুশীলন মাঠের পাশে একটি বেসরকারি স্কুলের অবস্থান। সমাজের উচ্চ এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা ওখানে পড়তে আসেন ৷ বই নিয়ে শিক্ষার পাশেই বল নিয়ে শিক্ষার পাশাপাশি অবস্থান দেখে চমক লাগে ঠিকই ৷ মেয়েদের ফুটবলে আজও সিংহভাগ মেয়ে আসেন আর্থ সামাজিক অবস্থানে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে। এই জায়গায় পৌঁছতে তাঁদের অনেক লড়াই করতে হয়। এখনও হচ্ছে ৷
এমনই একটি লড়াকু চরিত্রের নাম কবিতা মূর্মূ। হুগলির হরিপাল স্টেশন জাঙ্গিপাড়া থানার হিজলি গ্রাম থেকে তিনি উঠে এসেছেন । ইতিমধ্যে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন । কন্যাশ্রী কাপে নজরকাড়া ফুটবল খেলছেন ৷ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলেছেন। বর্তমানে শ্রীভূমির হয়ে খেলছেন ৷ কৃষক পরিবারের মেয়েটিকে ফুটবল খেলার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন তাঁর বাবা।
- "আমার পরিবার আমাকে খেলাধূলার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিল। আমি আগে অ্যাথলেটিক্স করতাম। পরে ফুটবলে এসেছি। এইসময় আমার বিয়ে হয়ে যায়। স্বামী নিরঞ্জন মুর্মূ আমার খেলার ব্যাপারে সমর্থন করেন। তিনিই আমাকে উৎসাহিত করে আসছেন। নিজে চাষবাস করলেও কোচিংয়ের ডি লাইসেন্স করছে। দুই পরিবারের সমর্থন না-থাকলে আমি খেলতে পারতাম না," বলছেন কবিতা।
হুগলির ফুটবল মানেই ষষ্ঠী দুলের উত্থানের গল্প। তাঁর খেলা, কবিতা দেখেননি। তবে ইস্টবেঙ্গলে খেলার সময় কথা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেই সময় পেয়েছিলেন। কবিতা ফুটবলার। কবিতা এক ছেলের মা।
মাতৃত্ব এবং ফুটবল সমান্তরালভাবে চালাতে সমস্যা হয় না ?
- কবিতা বলছেন, "পরিবারের সদস্যরাই আমার ছেলেকে বড় করছে। আমি তো কলকাতায় এসে ফুটবল খেলছি। তবে ছেলেও আমার খেলার সমর্থক। কীরকম খেললাম জিজ্ঞেস করে। পরিবারের সমর্থন থাকায় আমার ফুটবল খেলতে সমস্যা হয় না।" আগেই বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব কছেন। এবার স্বপ্ন ভারতীয় দলের জার্সি পড়া। "খেলা থেকে কাজের জোগাড় হলে সুবিধা হয়," বলছিলেন কবিতা। যা তার সমর্থন পাওয়ার আবহে একটা খচখচানি তো বটেই।
দেশের ছেলেদের ফুটবল তলানিতে থাকলেও মেয়েদের ফুটবলের উন্নতির গ্রাফ ওপরে। ভবিষ্যতে ভারতীয় মেয়েরা বিশ্বকাপ খেলতে পারে। বর্তমানে ভারতীয় মেয়েরা এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ খেলছে। কয়েক মাস আগে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা বিদেশে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সামাজিক বাধা আর্থিক প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে মেয়েরা ফুটবলে আসছে। সংসার, মাতৃত্ব সামলে মেয়েরাও নিজেদের নিঙড়ে দিচ্ছেন এগিয়ে যাওয়ার পথে।
"এখন মেয়েরা আসছে ফুটবলে। বাবা, মায়েরা ফুটবল খেলতে পাঠাচ্ছে। তবে এখনও যারা আসছেন তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা পিছিয়ে পড়া। তবে এক বা দু'মাসের অনুশীলনে বিশ্বকাপের স্বপ্নপূরণ সম্ভব নয়। এর জন্য আরও পরিকল্পিত সাহায্য চাই," বলছিলেন সুজাতা কর।