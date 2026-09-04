গতি আছে, শুধু দরকার সঠিক দিশা ! সিডনিতে বসে ভারতের পরের পেসার খুঁজছেন সুব্রত
প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের মতে, শুধু গতি থাকলেই হবে না ৷ তার সঙ্গে সঠিক অ্যাকশন, ছন্দ, সিম পজিশন ও নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ ৷
By Sanjib Guha
Published : September 4, 2026 at 8:27 PM IST
কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: ক্রিকেটে দ্রুতগতির বল শুধু ব্যাটসম্যানকে ভয় দেখায় না, বদলে দিতে পারে একটা ম্যাচের ভাগ্যও ৷ কিন্তু, সেই গতিতে যদি বল সঠিক জায়গায় না-পড়ে, সুইং যদি নিয়ন্ত্রণে না-থাকে, কিংবা বোলিং অ্যাকশনের সামান্য ভুল যদি বলের ধার কমিয়ে দেয়, তাহলে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও হারিয়ে যেতে পারেন একজন পেসার ৷ সেই হারিয়ে যাওয়া প্রতিভাদের খুঁজে বের করে, তাঁদের বোলিংয়ের খুঁটিনাটি শুধরে দেওয়াই এখন প্রাক্তন ভারতীয় পেসার ও নির্বাচক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেশা ৷
সিডনির নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্ট ক্লাবে এখন তাঁর ব্যস্ততা তরুণ ফাস্ট বোলারদের নিয়ে ৷ একসঙ্গে প্রায় 12 জন পেসারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছেন তিনি ৷ বর্তমানে কী করছেন, তা জানতে চাওয়ায় সুব্রত বলেন, "আমি এখন সিডনির নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্ট ক্লাবে তরুণ ফাস্ট বোলারদের প্রশিক্ষণ দিতে ব্যস্ত ৷"
কারও গতি আছে, কারও সুইং, কেউ আবার বলকে বিপজ্জনক জায়গায় ফেলতে পারেন—কিন্তু, আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছতে গেলে কোথায় আরও কাজ করতে হবে, সেটাই খুঁজে বার করছেন সুব্রত ৷ তিনি বলছেন, "ওদের বোলিংয়ে সামান্য কিছু পরিবর্তন করা গেলেই অনেক দূর যেতে পারে ৷" তাঁর বিশ্বাস, একজন পেসারের উন্নতির জন্য সবসময় আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না ৷ কখনও রান-আপে সামান্য সংশোধন, কখনও হাতের অবস্থানে বদল, কখনও বা বল ছাড়ার মুহূর্তে ছোট্ট একটি পরিবর্তনই একজন বোলারের চেহারা বদলে দিতে পারে ৷
তবে সিডনিতে এখন বর্ষার মরশুম ৷ ফলে প্রতিদিন মাঠে নেমে বোলিং করানোর সুযোগও থাকে না ৷ এই সমস্যা নিয়ে সুব্রত বলেন, "এখানে আমরা মূলত ইনডোরে অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ করি ৷ কারণ বর্ষাকালে বৃষ্টির কারণে বাইরের অনুশীলন ব্যাহত হয় ৷" বৃষ্টির কারণে ইনডোরেই বোলারদের টেকনিক, রান-আপ, হাতের ব্যবহার, বল ছাড়ার সময় শরীরের ভারসাম্য এবং সিমের অবস্থান নিয়ে খুঁটিনাটি কাজ করেন সুব্রত ৷
অর্থাৎ বৃষ্টি তাঁর প্রশিক্ষণে বাধা তৈরি করলেও কাজ থেমে নেই ৷ বরং ইনডোর সেশনকে কাজে লাগিয়ে বোলারদের এমন দিকগুলিতে নজর দেওয়া হচ্ছে, যেগুলি মাঠে দীর্ঘক্ষণ বোলিংয়ের ফাঁকে অনেক সময় খেয়াল করা সম্ভব হয় না ৷ এক-একজন বোলারের সঙ্গে আলাদা করে কাজ করার ফলে কোথায় সমস্যা, কোথায় সম্ভাবনা এবং কোন জায়গায় সামান্য পরিবর্তন প্রয়োজন—সেটাও বুঝে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাই তিনি বলছেন, "আমি বোলারদের সঙ্গে একান্তে কাজ করি, যাতে তাঁদের দক্ষতাকে আরও পরিণত ও ধারাল করে তোলা যায় ৷"
এই কাজের অভিজ্ঞতা অবশ্য তাঁর নতুন নয় ৷ উমেশ যাদব, বরুণ অ্যারনের মতো ভারতীয় পেসারদের বোলিংয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে কাজ করেছেন তিনি ৷ বরুণ অ্যারনের ক্ষেত্রে বলের সিম ঠিক জায়গায় ফেলার জন্য তাঁর দেওয়া সূক্ষ্ম পরামর্শও কার্যকর হয়েছিল ৷ সেই নিয়ে সুব্রত বলেন, "হ্যাঁ, আমি ওঁর ডেলিভারি লক্ষ্য করেছিলাম এবং পরামর্শ দিয়েছিলাম...।"
তবে এর জন্য সামান্যতম কৃতিত্বও দাবি করেননি প্রাক্তন ভারতীয় পেসার ৷ চোটের কারণে যাঁর কেরিয়ার সময়ের আগেই থেমে যায়, সেই বরুণ অ্যারন একবার একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, পিছনের পকেটে রাখা রুমাল সামান্য উল্টে দেওয়ার মতো একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন তাঁর বোলিংয়ের সময় সিম পজিশনকে ঠিক করতে সাহায্য করেছিল ৷ এমন ছোট ছোট খুঁটিনাটিই যে একজন পেসারের বোলিংয়ে বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে, সেটাই নিজের কাজের মাধ্যমে দেখিয়েছেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
পুরো কৃতিত্বটাই উমেশ বরুণদের দিয়ে সুব্রত বলেন, "ওঁরা প্রত্যেকেই ভালো বোলার ছিল ৷ শুধু কিছু ছোটখাটো সমস্যা ঠিক করে নেওয়া দরকার ছিল ৷ তাঁর মতে, যাঁদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাবান ছিলেন ৷ তাঁর কাজ ছিল শুধু সেই প্রতিভার পথে থাকা ছোটখাটো বাধাগুলি সরিয়ে দেওয়া ৷
ক্রিকেটার হিসেবে অবসরের পর থেকেই অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এরপর তিনি বিসিসিআই-এর নির্বাচক কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ সেই সময় এমন কয়েকজন ক্রিকেটারকে বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি, যাঁরা পরবর্তীকালে নিজেদের নাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন ৷ তবে, 2026 সালে এসে, যখন তিনি আর জাতীয় নির্বাচক নন, ফিরে গিয়েছেন তাঁর পছন্দের জায়গায়—বোলারদের প্রশিক্ষণের কাজে ৷ এখন তাঁর পরিচয়ের কেন্দ্রে আবার সেই কোচ সুব্রত, যিনি একজন পেসারের বোলিং অ্যাকশন থেকে বলের সিম—সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে চান ৷
সিডনি থেকে ফোনে ইটিভি ভারতকে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এখন আমি ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট খুব একটা ফলো করি না ৷ কারণ এখানে প্রশিক্ষণের কাজে আমি ব্যস্ত থাকি ৷" আর এখানেই আজকের সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় কাজ—ফাস্ট বোলার খোঁজা এবং তাঁদের তৈরি করা ৷ সিডনিতে তাঁর প্রশিক্ষণে থাকা বোলারদের অনেকেরই নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
এনিয়ে সুব্রত বলেন, "অবশ্যই ৷ অদূর ভবিষ্যতে নিজেদের দেশের হয়ে খেলার যথেষ্ট সম্ভাবনা ওঁদের রয়েছে ৷" ভারতীয় ক্রিকেট নিয়েও তাঁর পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক ৷ তাঁর চোখে এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ভারতেই ফাস্ট বোলিংয়ের প্রতিভার সংখ্যা বেশি ৷ অর্থাৎ প্রতিভার অভাব নেই, প্রয়োজন সেই প্রতিভাকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার ৷
57 বছর বয়সি সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় একটি টেস্ট এবং ছয়টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ৷ তবে, শুধুমাত্র তাঁর আন্তর্জাতিক বোলিংয়ের কেরিয়ার দিয়ে তাঁকে মূল্যায়ন করা যায় না ৷ ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়ার পর নির্বাচক হিসেবে এবং পরে কোচ হিসেবে ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাই তাঁকে পেসার তৈরির ক্ষেত্রে আলাদা জায়গা দিয়েছে ৷ একজন বোলারের কোথায় সমস্যা, কোন জায়গায় পরিবর্তন প্রয়োজন এবং কোনও প্রতিভাকে কীভাবে আরও পরিণত করা যায়, সেই অভিজ্ঞতাই এখন কাজে লাগাচ্ছেন তিনি ৷
ভারতের ভবিষ্যৎ পেস প্রতিভাকে কীভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটাই সুব্রতের কাছে বড় প্রশ্ন ৷ তিনি বলছেন, "এখন আমি দেখছি ভারতে ফাস্ট বোলিংয়ের অনেক প্রতিভা রয়েছে ৷ আসলে অস্ট্রেলিয়ার থেকেও বেশি ৷" তাঁর মতে, শুধু একজন বোলার কত জোরে বল করতে পারেন, সেটাই শেষ কথা নয় ৷ গতি ধরে রাখার ক্ষমতা, শরীরের ব্যবহার, সঠিক লেংথে ধারাবাহিকভাবে বল করার দক্ষতা, পরিস্থিতি অনুযায়ী সুইং ও সিম কাজে লাগানো এবং দীর্ঘ সময় চোটমুক্ত থাকার মতো বিষয়গুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ ৷
তরুণ ভারতীয় পেসারদের তৈরি করার ক্ষেত্রে তাই সুব্রত শুধুমাত্র গতি বাড়ানোর দিকে নয়, একজন সম্পূর্ণ বোলার তৈরি করার দিকে জোর দিতে চান ৷ তাঁর লক্ষ্য এমন পেসার তৈরি করা, যাঁরা ঘরোয়া ক্রিকেটের সাফল্য পেরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ সামলানোর মতো পরিণত হয়ে উঠবেন ৷ তিনি বলছেন, "আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয় বোলারকে কীভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের হয়ে খেলার উপযুক্ত করে তোলা যায়, সেটাই সবসময় আমার লক্ষ্য ৷"
তাই জাতীয় নির্বাচকের চেয়ার ছেড়ে এখন আবার কোচের ভূমিকায় ফিরেও ভারতের সঙ্গে তাঁর যোগটা একেবারে ছিন্ন হয়নি ৷ ভুবনেশ্বর কুমারের মতো আন্তর্জাতিক পেসারদেরও প্রয়োজন অনুযায়ী পরামর্শ দেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "যখনই ওঁর (ভুবনেশ্বর) মনে হয়, তখনই ওঁ প্রায়ই জানতে চায় কী করা উচিত এবং কীভাবে করা উচিত ৷"
আর ভারতীয় দলের পেসারদের প্রশিক্ষণের সুযোগ যদি কখনও আসে ? উত্তরটাও পরিষ্কার—সুযোগ পেলে তিনি অবশ্যই কাজ করতে চান ৷ তাঁর কাছে ভারতীয় পেসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুধু পেশাগত দায়িত্ব নয়, দেশের জন্য নতুন প্রজন্মের বোলার তৈরি করার সুযোগ ৷ ভারতীয় দলের ফাস্ট বোলারদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করার সুযোগ এলে তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করবেন—সেই আগ্রহের কথাই স্পষ্ট করেছেন সুব্রত ৷ তিনি বলেন, "আর সত্যি বলতে, ফাস্ট বোলারদের সঙ্গে কাজ করতে আমি খুবই ভালোবাসি ৷"
ক্রিকেটের মাঠে একসময় নিজে বল হাতে ছুটেছেন ৷ পরে নির্বাচকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে প্রতিভা বেছে নিয়েছেন ৷ এখন সিডনির মাঠে-ইনডোরে দাঁড়িয়ে সেই কাজটাই করছেন অন্যভাবে—একজন একজন করে পেসার খুঁজছেন, তাঁদের ভুল ধরছেন, শুধরে দিচ্ছেন এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য তৈরি করার চেষ্টা করছেন ৷ তবে, তাঁর নজর শুধু অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাবনাময় বোলারদের দিকে নয় ৷ ভারতের ফাস্ট বোলিংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়েও সমান আগ্রহী তিনি ৷ সুযোগ পেলে ভারতীয় দলের পেসারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের আরও ধারাল করে তুলতে চান ৷ তাঁর বিশ্বাস, দেশের ক্রিকেটে প্রতিভার কোনও ঘাটতি নেই; প্রয়োজন সেই প্রতিভাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের গড়ে তোলা ও সেখানে পৌঁছে দেওয়া ৷
এই কাজের মাঝেই আগামী অক্টোবর মাসে ভারতে ফেরার কথা রয়েছে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ ফলে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন শুধু ব্যক্তিগত সফর হিসেবেই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে নতুন করে কাজের সম্ভাবনাও তৈরি করতে পারে ৷ নির্বাচকের ভূমিকায় তিনি একসময় ক্রিকেটার বেছে নিয়েছেন, এবার কোচ হিসেবে সেই ক্রিকেটারদের তৈরি করার ইচ্ছে তাঁর ৷ হয়তো ভবিষ্যতের কোনও ভারতীয় পেসারকে নিয়ে তাঁর পরবর্তী গল্প লেখা হবে দেশের জার্সিতে ৷ আর সেই দিনই প্রমাণ হবে, সিডনিতে বসে সুব্রতর এই নীরব খোঁজ কতটা সফল হয়েছিল ৷