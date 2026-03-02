ETV Bharat / sports

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের জের, দুবাইয়ে আটকে সিন্ধু সম্ভবত নেই অল-ইংল্যান্ড ওপেনে

পুরুষ সিঙ্গলসে ভারতের দুই তারকা লক্ষ্য সেন এবং আয়ুষ শেট্টি অবশ্য নির্বিঘ্নে পৌঁছেছেন বার্মিংহ্যামে ৷

ALL-ENGLAND OPEN 2026
পিভি সিন্ধু (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 2, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
বার্মিংহ্য়াম, 2 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে 'যুদ্ধ' পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে ৷ ইরানের মার্কিন-ইজরায়েলের যৌথ হানা এবং পরবর্তীতে তেহরানের পাল্টায় মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ ঢেকেছে কালো ধোঁয়ায় ৷ গত শনিবার থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই প্রাণ গিয়েছে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেই'য়ের ৷ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বন্ধ উপসাগরীয় দেশগুলির আকাশপথ ৷ এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার থেকে অল-ইংল্যান্ড ওপেনে দেশের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধুর অংশগ্রহণের বিষয়টি চরম অনিশ্চিত ৷

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আবহে উড়ান চলাচল বন্ধ থাকায় গত শনিবার থেকে দুবাইয়ে আটকে রয়েছেন সিন্ধু ৷ শাটলারের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর ইন্দোনেশিয়ান কোচ ইরওয়ানশিয়া আদি প্রাতামা ৷ দুবাইয়ে থাকাকালীন অল্পের জন্য বিস্ফোরণের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন বলেও খবর ৷ তাদের নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করার জন্য এক্সে দুবাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং ভারতীয় হাই কমিশনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও করেছেন ৷ তবে বার্মিংহ্য়ামে পৌঁছনোর বিষয়ে এখনও কোনও উপায় বের না-হওয়ায় মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা অল-ইংল্য়ান্ড ওপেনে সিন্ধু অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকছেন বলেই ধরে নেওয়া যায় ৷

মঙ্গলে টুর্নামেন্ট অভিযানের শুরুতে থাই প্রতিদ্বন্দ্বী সুপানিদা কাতেথং'য়ের মুখোমুখি হওয়ার কথা সিন্ধুর ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় টুর্নামেন্ট থেকে ভারতীয় শাটলারের নাম প্রত্যাহার ছাড়া আর কোনও গতি নেই ৷ বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের নিয়ামক সংস্থাও মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে ৷ তারা বলেছে, "আমরা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করছি এবং প্রতিযোগীরা সূচির আগে দেরিতে পৌঁছলেও সে বিষয়ে প্রস্তুত থাকছি ৷"

সিন্ধুর মতো একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন বার্মিংহ্য়ামে অংশগ্রহণ করতে চলা অন্য়ান্য প্রতিযোগীরাও ৷ তবে বিকল্প রুটের (সিঙ্গাপুর, আফ্রিকা) সন্ধান করে ভেন্যুতে পৌঁছে গিয়েছেন অনেকে ৷ পুরুষ সিঙ্গলসে ভারতের প্রথমসারির দুই তারকা লক্ষ্য সেন এবং আয়ুষ শেট্টি অবশ্য কোনও ঝুটঝামেলা ছাড়াই পৌঁছেছেন বার্মিংহ্যামে ৷

মহিলা সিঙ্গলসে সিন্ধু না-থাকলেও ভারতের নজর থাকবে মালবিকা বানসোদ ও উন্নতি হুডা'দের দিকে ৷ পুরুষ ডাবলসে ভারতের আশা সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি ৷

