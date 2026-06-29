সংযুক্তি সময়ের গোলে প্রথমবার বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় কানাডা

সংযুক্তি সময়ের গোলে প্রথমবার বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় কানাডা
প্রথমবার বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর যোগ্যতা অর্জন করল চলতি বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক কানাডা ৷ দর পেল না 'বাফানা বাফানা'র নাছোড় লড়াই ৷
Published : June 29, 2026 at 9:59 AM IST
লস অ্যাঞ্জেলস, 29 জুন: ম্যাচটা জিতে গেলে হয়তো মুদাও, এম্বোকাজি'দের লড়াই নিয়ে চর্চা চলত বহুদিন ৷ কিন্তু পরাজিতদের কেই বা মনে রাখে ? তবু সোমবার বিশ্বকাপের নকআউটে শক্তিশালী কানাডা আক্রমণভাগের বিরুদ্ধ যে লড়াইটা দঃ আফ্রিকার রক্ষণ তুলে ধরল তাকে কুর্নিশ না-জানিয়ে উপায় নেই ৷ কিন্তু শেষমেশ দর পেল না এম্বোকাজি'দের লড়াই ৷ সংযুক্তি সময়ে গোল করে 'বাফানা বাফানা'দের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিল আয়োজক কানাডা ৷
বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ হয়েও এদিন দেশের বাইরে মার্কিন মুলুকে রাউন্ড অব-32'র ম্যাচ খেলল কানাডা ৷ যা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথম ৷ ঐতিহাসিক সেই ম্যাচ জিতে প্রথমবার বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পৌঁছে গেলেন জোনাথন ডেভিডরা ৷ লস অ্যাঞ্জেলসে এদিন লড়াইটা হল মূলত কানাডা আক্রমণভাগ ও দঃ আফ্রিকা রক্ষণের ৷
আয়োজকদের মুহুর্মুহু আক্রমণের সামনে এদিন 90 মিনিট দুর্গ অক্ষত রেখেছিল নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ ৷ তাজন বুকানন, জোনাথন ডেভিড'রা গোলমুখী শট নিতে উদ্যত হলেই সামনে শরীর দিয়ে তা রুখে দিচ্ছিলেন আফ্রিকার ডিফেন্ডাররা ৷ প্রতি-আক্রমণে 'বাফানা বাফানা' বিক্ষিপ্ত কিছু আক্রমণ শানালেও তাতে সেরকম জোর ছিল না ৷ বিরতির খানিক আগে কর্নার থেকে কানাডা ডিফেন্ডার মোইজে বোম্বিতোর হেড গোললাইন সেভ করেন অউব্রে মোদিবা ৷
🇨🇦 Canada have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
দ্বিতীয়ার্ধেও বজায় থাকে কানাডার গোলমুখী আক্রমণের দাপট ৷ কিন্তু গোলটাই আসছিল না ৷ হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়া কানাডার তারকা সাইড-ব্যাক তথা অধিনায়ক আলফোন্সো ডেভিয়েসকে কোচ মাঠে নামান 75 মিনিটে ৷ তার আগে গোলমুখে আগুয়ান তানি ওলুওয়াসেয়ি'কে আটকাতে গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে বিপদ তৈরি করেন আফ্রিকা গোলরক্ষক রোনওয়েন উইলিয়ামস ৷ আংশিক প্রতিহত হয়ে বল পৌঁছয় গোলের সামনে ৷ জোনাথন ডেভিড'কে সেই বল কেবল গোলে ঠেলতে হত ৷ কিন্তু এম্বেকেজেলি এসে সে যাত্রায় রক্ষা করেন দলকে ৷
A history-making goal for Canada 🇨🇦#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Mq2U2nDHMn— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
তবে সংযুক্তি সময়ে ভুল করে বসে দঃ আফ্রিকা রক্ষণ ৷ ডানদিক থেকে ভেসে আসা ক্রস 'বাফানা বাফানা' রক্ষণে প্রতিহত হলে বক্সের সামান্য বাইরে থেকে কোনাকুনি ভলিতে জালে জড়িয়ে দেন স্টিফেন ইয়ুস্তাকিয়ো ৷ যা প্রথমবার প্রি-কোয়ার্টারে পৌঁছে দেয় ম্যাপলের দেশকে ৷