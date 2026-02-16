মরণ-বাঁচন ম্যাচের আগে স্মিথকে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জুড়ল অজিরা

মরণ-বাঁচন ম্যাচের আগে স্মিথকে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জুড়ল অজিরা
ক্যান্ডিতে সোমবার 'ডু অর ডাই' ম্য়াচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি 2021 সালের চ্যাম্পিয়নরা ৷
Published : February 16, 2026 at 1:34 PM IST
ক্যান্ডি, 16 ফেব্রুয়ারি: জোশ হ্য়াজলউড শেষ মুহূর্তে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেও পরিবর্ত এতদিন ঘোষণা করেনি অস্ট্রেলিয়া ৷ পরবর্তীতে অধিনায়ক মিচেল মার্শও প্রথম ম্য়াচের আগে চোটগ্রস্ত হন ৷ প্রথম দু'ম্য়াচে না-খেললেও তিনি অবশ্য ছিটকে যাননি ৷ তবে কভার হিসেবে শ্রীলঙ্কায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল স্টিভ স্মিথকে ৷ শেষমেশ তারকা ব্যাটারকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমোদন পেল অস্ট্রেলিয়া ৷
প্রথম ম্য়াচ সহজে জিতলেও দ্বিতীয় ম্য়াচে জিম্বাবোয়ের কাছে 23 রানে হেরে পরের পর্বে যাওয়ার অঙ্ক খানিকটা জটিল হয়েছে ক্যাঙারু ব্রিগেডের ৷ এমন সময় পেসার জোশ হ্যাজলউডের পরিবর্ত হিসেবে অজি স্কোয়াডে যোগ দিলেন স্টিভ স্মিথ ৷ সোমবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে 'ডু অর ডাই' ম্য়াচে নামার আগে স্মিথকে পরিবর্ত হিসেবে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷
টুর্নামেন্ট চলাকালীন কোনও ক্রিকেটারকে পরিবর্ত হিসেবে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করতে আইসিসি'র ইভেন্ট টেকনিক্যাল কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হয় ৷ সেই অনুমোদনই শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগে চলে এল অজি শিবিরে ৷ সুতরাং, সোমবার অর্থাৎ আজ টিকে থাকার ম্য়াচে প্রয়োজনে স্মিথকে ব্যবহার করতেই পারে অজি থিঙ্কট্যাঙ্ক ৷ ম্য়াচের আগের সন্ধেয় ক্য়ান্ডিতে দলের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলনও সেরেছেন স্মিথ ৷
🚨 IT'S HAPPENING! #T20WorldCup— cricket.com.au (@cricketcomau) February 16, 2026
Just hours before tonight's must-win match against Sri Lanka too
READ: https://t.co/9WVaee2CVD pic.twitter.com/Z22V72JxIl
এদিকে বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে আরও একটি ভালো খবর অধিনায়কের অনুশীলনে ফেরা ৷ রবিবার মিনিট পঁয়তাল্লিশেক নেটে ব্য়াটিং অনুশীলন করেছেন মিচেল মার্শ ৷ গত ম্য়াচে কনুইয়ে আঘাত পাওয়া অলরাউন্ডার মার্কাস স্টোইনিসকে নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হলেও শ্রীলঙ্কা ম্যাচের জন্য ফিট ঘোষিত হয়েছেন তিনি ৷ তবে উপরোক্ত দু'জনকে নিয়ে প্রাথমিকভাবে সংশয় থাকার কারণেই স্মিথকে তড়িঘড়ি যুক্ত করা হল স্কোয়াডে ৷
সেক্ষেত্রে বিশ্বকাপে কোনও ম্যাচ না-খেললেও তারকা ব্য়াটারকে স্কোয়াডে যুক্ত করার অর্থ হল 2028 অলিম্পিক্সের কথা মাথায় রেখে স্মিথকে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ৷ স্মিথ নিজেও অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণের বিষয়ে উৎসুক ৷ তাছাড়া সাম্প্রতিক অতীতে বিগ ব্যাশ লিগে বিধ্বংসী ফর্মে ধরা দিয়েছেন স্মিথ ৷ সিডনি সিক্সার্সের হয়ে ছয় ইনিংসে জোড়া হাফসেঞ্চুরি এবং একটি সেঞ্চুরি সহযোগে 299 রান এসেছে তাঁর ব্যাটে ৷ স্ট্রাইক-রেট 168 ৷ পরবর্তীতে পাকিস্তান সুপার লিগে সর্বাধিক দামে বিক্রিত হয়েছেন তিনি ৷