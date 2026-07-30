ম্যাককালামের পরিবর্তে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের দায়িত্বে ফ্লেমিং, অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তন রুটের

ম্যাককালামের পরিবর্তে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের দায়িত্বে ফ্লেমিং, অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তন রুটের
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের সিরিজ হারের পর দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ব্রেন্ডন ম্য়াককালাম ৷
Published : July 30, 2026 at 7:53 PM IST
লন্ডন, 30 জুলাই: বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে কোচিং করানোর নিরিখে তাঁর অভিজ্ঞতার জুড়ি মেলা ভার ৷ তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোচ হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা শূন্য ৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আনকোরা সেই কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং'কেই গুরুদায়িত্ব দিল ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড ৷ ব্রেন্ডন ম্য়াককালাম পরবর্তী দলের টেস্ট কোচ হিসেবে তাঁরই স্বদেশিকে নিয়োগ করল তারা ৷
সাম্প্রতিক সময়ে লাল-বলের ক্রিকেটে লাগাতার খারাপ পারফরম্যান্সের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ইংল্যান্ড ৷ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ হারের পর আর কালক্ষেপ করেননি ইংল্যান্ড ক্রিকেটে 'বাজবল'-এর প্রবক্তা ম্যাককালাম ৷ তিনি সরে দাঁড়ানোর পর অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার, রাহুল দ্রাবিড়-সহ একাধিক তারকাদের নাম নিয়ে চলছিল চর্চা ৷ কিন্তু খানিকটা অবাক করেই ফ্লেমিং'কে সঁপে দেওয়া হল গুরুদায়িত্ব ৷ সাদা-বলের ক্রিকেটে অবশ্য দায়িত্ব সামলাবেন ম্যাককালাম-ই ৷
ফ্লেমিং'কে টেস্ট দলের কোচ নিয়োগ প্রসঙ্গে ইসিবি'র ডিরেক্টর অন ক্রিকেট রব কি বলেন, "স্টিফেন ফ্লেমিং ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম সমীহ জাগানো এক নাম ৷ তাঁর মতো ক্ষমতাসম্পন্ন একজনকে পুরুষ দলের হেড কোচ করতে পারা আমাদের সৌভাগ্য ৷" ইংল্যান্ড টেস্ট দলে ফ্লেমিং'য়ের ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন মার্কাস ট্রেসকোথিক ৷ ঘরের মাঠে অগস্টে আসন্ন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনম্য়াচের সিরিজে অন্তর্বর্তীকালীন হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন ট্রেসকোথিক-ই ৷ পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ফ্লেমিং ৷
Fleming 🤝 Root— England Cricket (@englandcricket) July 30, 2026
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ফ্লেমিং'কে নয়া কোচ করে আনার পাশাপাশি বেন স্টোকসের অবসরের পর ইংল্যান্ড টেস্ট দলের নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনা হল জো রুট'কে ৷ 2017 থেকে 2022, এর আগে 'থ্রি-লায়ন্সের' দায়িত্ব সামলেছিলেন রুট ৷ বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানসংগ্রাহককে নেতৃত্বে ফিরিয়ে এনে ইসিবি রুটকে পুনরায় সম্মানিত করল বলা চলে ৷ রুটের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে রয়েছেন বলে দায়িত্বগ্রহণের পর জানিয়েছেন ফ্লেমিংও ৷ উল্লেখ্য, আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে 18 বছরের সম্পর্ক ত্যাগ করে চলতি মাসেই কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ফ্লেমিং ৷ যাঁর প্রশিক্ষণে পাঁচ-পাঁচবার আইপিএল খেতাব জিতেছে সিএসকে ৷