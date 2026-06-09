বাংলা দল গঠনের মিটে ডাক পেলেন না রাজ্যের সাঁতারুরা, যোগ্যতামানের মাপকাঠি নিয়ে প্রশ্ন

বাংলা দল গঠনের মিটে ডাক পেলেন না রাজ্যের সাঁতারুরা, যোগ্যতামানের মাপকাঠি নিয়ে প্রশ্ন
গত দু'দিন ধরে বেহালায় রেলের সুইমিং পুলে আয়োজিত হল প্রতিযোগিতা। তবে তা রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতা নয়। জাতীয় সাঁতারে অংশ নেওয়ার মিট ৷
Published : June 9, 2026 at 5:57 PM IST
কলকাতা, 9 জুন: রাজ্য সাঁতারে ফের জলঘোলা। ক'য়েকমাস আগে বাংলার সাঁতারে যে পরিবর্তন আসতে চলেছে তা মনে হয়েছিল ৷ স্বচ্ছ জলে এবার সাঁতারুরা কাটতে পারবেন ৷ কিন্তু এখন তা নিয়মের বেড়াজালে ফের বদ্ধ জলে পরিণত হয়েছে।
নিয়মের জাঁতাকলে রাজ্য সাঁতার সংস্থা ভেঙে দিয়েছে জাতীয় সংস্থা এসএফআই। কাজ চালানোর জন্য অ্যাড হক কমিটি বসানো হয়েছে ৷ উদ্দেশ্য, সাঁতারুদের স্বার্থ রক্ষা এবং দু'মাসের মধ্যে নিয়ম মেনে রাজ্য সাঁতার সংস্থায় নির্বাচন করে কমিটি গঠন। এই মর্মে কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন শৈবাল কুমার শা ৷ ডাইভিংয়ের দায়িত্বে তারকনাথ হাইত ৷ ওয়াটার-পোলোর দায়িত্বে তারকনাথ শা এবং সুইমিংয়ের দায়িত্বে বিশ্বজিৎ ঘোষ ৷
আসন্ন 79তম জাতীয় সিনিয়র সাঁতারে বাংলার সাঁতারুদের সঠিকভাবে অংশগ্রহণের বিষয়টি অ্যাড-হক কমিটির চেয়ারম্যানকে দেখতে বলা হয়েছে ৷ চলতি মাসের শেষে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা । বাংলা দল গঠনের জন্য তার আগে একটি প্রতিযোগিতা দরকার। প্রতিবছর দল বেছে নিতে রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতার পারফরম্যান্সকে মাপকাঠি করা হয়। কিন্তু অস্থির পরিস্থিতিতে তা করা গেল না।
গত দু'দিন ধরে বেহালায় রেলের সুইমিং পুলে আয়োজিত হল প্রতিযোগিতা। তবে তা রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতা নয়। জাতীয় সাঁতারের অংশ নেওয়ার জন্য কত সময়ে সাঁতারুরা সাঁতার কাটছেন তার মিট। না-ছিল হিট, না ফাইনাল। সাঁতারুরা এই দুইদিনের মিটে যেমন সাঁতার কাটলেন সেই পারফরম্যান্সে বাংলা দল গঠন হল। এখন প্রশ্ন হল রাজ্যের সব সাঁতারুর স্বপ্ন থাকে রাজ্য মিটে অংশগ্রহণ। সেখানকার সাফল্য এবং সার্টিফিকেট ভবিষ্যতে কাজে লাগে। বিশেষ করে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে। ফলে এই বছর তা আর হল না।
অ্যাডহক কমিটির চেয়ারম্যান শৈবাল কুমার শা বলছেন, "নতুন কমিটি আগামী দু'মাসের মধ্যে গঠন করার নির্দেশ রয়েছে। সেইমতো জুলাইয়ের মধ্যে কমিটি গঠন করতে হবে। অর্থাৎ নির্বাচন করতে হবে। আমরা সেটা দ্রুত করতে চাইছি। নতুন কমিটি এসে রাজ্য মিট করবে। তাহলেই সমস্যা থাকবে না।"
কোনও একটা লক্ষ্য সামনে না-থাকলে সাঁতারুরা মিটে ভালো ফল করার তাগিদ অনুভব করেন না। জাতীয় সিনিয়র মিট হয়ে যাওয়ার পরে কোন লক্ষ্যে সাঁতারুরা নামবেন?
সদ্য শেষ হওয়া মিটে একশোর বেশি সাঁতারু অংশ নিয়েছেন। কোন ভিত্তিতে এই একশো জন বাছা বা ডাকা হল। কমিটির চেয়ারম্যান শৈবাল কুমার শা বলছেন, "জাতীয় সাঁতারের জন্য যে মাপকাঠি রয়েছে তার কাছে-পিঠে যাঁরা রয়েছেন তাঁদেরই নেওয়া হয়েছে।" জেলা সাঁতার প্রতিযোগিতা থেকে রাজ্য সাঁতারে আসেন সাঁতারুরা। জেলা সাঁতার আয়োজিত হয় দূর্বল পরিকাঠামো সম্বলিত পুলে। সেখানে না-আছে সঠিক সময় মাপার ব্যবস্থা। না আছে স্বচ্ছ জল। ফলে সাঁতারুদের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। এই মাপকাঠির ভিত্তিতে দু'দিনের মিট করে সেখানকার ফলাফলে দলগঠনে বাংলা কতটা উপকৃত হবে তা সময় বলবে। তবে একটা কথা পরিস্কার গত চল্লিশ বছরে রাজ্য সাঁতার বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে।
অ্যাডহক কমিটি মিট আয়োজন করল। অথচ বিদায়ী কমিটির সদস্যদের থেকে সাহায্য নিতে পারত। কারণ ভেঙে দেওয়া হলেও বিদায়ী কমিটিই রাজ্য সাঁতারের হাল হকিকত জানে। স্বপন আদক, দেবাশিস কুমার রয়েছেন। রয়েছেন কঙ্কন পাণিগ্রাহী। অথচ তাঁরা কেউ ডাক পেলেন না। স্বপন আদক ছাড়া বেহালাতে ভেঙে দেওয়া রাজ্য সংস্থার কোনও কর্তাকে দেখা যায়নি। তিনি গিয়েছিলেন সাঁতারের টানে। কোনও আমন্ত্রণে নয়। অথচ একজন অশীতিপর বৃদ্ধ কর্তা বকলমে এই মিটের আয়োজনে থাকলেন।
"দেখুন আমি তো সাঁতারের বাইরের লোক। ভাবিনি এই দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হবে। তাই যেটুকু বলা হয়েছে সেইটুকু করেই আমি চলে যাব," বলছেন অ্যাডহক কমিটির চেয়ারম্যান শৈবাল কুমার শা। তাই প্রশ্ন, বাইরের লোককে দিয়ে কেন রাজ্য সাঁতারের অচলাবস্থা সংশোধনের চেষ্টা হচ্ছে ?
বীরেন্দ্র নানাবতী কি অ্যাডহক কমিটি গঠনের সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ সঠিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন? প্রসঙ্গত সকলেই জানি দীর্ঘ চারদশক ধরে থাকা সাঁতার সংস্থার শীর্ষ পদাধিকারীর সঙ্গে জাতীয় সাঁতার সংস্থার শীর্ষকর্তার সম্পর্ক ভালো। তাঁর চোখ দিয়েই এসএফআই বাংলার সাঁতারকে দেখে। ফলে অ্যাডহক কমিটি গঠনে ভুল থাকলে রাজ্যের সাঁতারুদের স্বার্থরক্ষার বদলে লঙ্ঘিত হবে। "এই সব টেকনিক্যাল প্রশ্ন কেন আমাকে করা হচ্ছে ? আমি অথরিটি নই ৷ উত্তর কমিটি দিতে পারবে," বলছেন বীরেন্দ্র নানাবতী।