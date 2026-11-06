বাকি সিরিজে নেই তারকা ওপেনার, দ্বিতীয় ম্য়াচে নামার আগে দুঃসংবাদ কিউয়ি শিবিরে

বাকি সিরিজে নেই তারকা ওপেনার, দ্বিতীয় ম্য়াচে নামার আগে দুঃসংবাদ কিউয়ি শিবিরে
ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ থেকে পুরোপুরিভাবে ছিটকে গেলেন ডেভন কনওয়ে ৷ অনুশীলনে আহত হওয়ায় প্রাথমিকভাবে প্রথম ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি ৷
Published : November 6, 2026 at 2:27 PM IST
ওয়েলিংটন, 6 নভেম্বর: কুড়ি-বিশের সিরিজে পরাজয়ের পর প্রথম ম্য়াচ হেরে ওডিআই সিরিজেও পিছিয়ে পড়েছে নিউজিল্যান্ড ৷ শনিবার দ্বিতীয়টিতে জিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে সমতা ফেরানোর মরিয়া চেষ্টায় তারা ৷ এমন সময় কিউয়ি শিবিরে বড় ধাক্কা ৷ কনকাশনের কারণে সিরিজের বাকি পর্ব থেকে ছিটকে গেলেন ডেভন কনওয়ে ৷ শুক্রবার তারকা ওপেনারের ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল ৷
ওডিআই সিরিজ শুরুর ঠিক আগেরদিন অনুশীলন পর্বে সতীর্থ ম্য়াট হেনরির সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়েছিলেন কনওয়ে ৷ নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে ৷ ফলস্বরূপ অকল্য়ান্ডে প্রথম ওডিআই ম্য়াচে দলে ছিলেন না তিনি ৷ সংঘর্ষের জেরে কনকাশনের কারণে প্রথম ম্য়াচে 'ব্ল্যাক-ক্যাপস' প্রথম ম্য়াচে পায়নি তারকা পেসার ম্য়াট হেনরিকেও ৷
তবে দ্বিতীয় ম্য়াচ থেকে দুই ক্রিকেটারকে পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী ছিল নিউজিল্যান্ড শিবির ৷ কিন্তু এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো হেনরিকে বাকি চার ম্য়াচের জন্য পাওয়া গেলেও কনকাশনের জেরে পুরো সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন কনওয়ে ৷ ইতিমধ্যেই তারকা ওপেনারের পরিবর্ত খুঁজে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড ৷ 'এ' স্কোয়াড থেকে ডেকে নেওয়া হয়েছে নিক কেলিকে ৷ প্রাথমিকভাবে সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম ম্য়াচের জন্য স্কোয়াডে রাখা হয়েছিল তাঁকে ৷ পরিবর্তে আগেই দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন তিনি ৷ অন্যদিকে নিক কেলির পরিবর্তে ভারতীয়-এ দলের বিরুদ্ধে শেষ চারদিনের ম্যাচের জন্য নিউজিল্যান্ড-এ দলে সুযোগ পেলেন ডেল ফিলিপ্স ৷
A forced squad change for New Zealand who aim to level their home ODI series against India 👇 https://t.co/6DhdIyojbf— ICC (@ICC) November 5, 2026
উল্লেখ্য, কিউয়ির দেশে টি-20 সিরিজ (3-2) জয়ের পর গত বুধবার অকল্য়ান্ডে দুরন্ত জয় দিয়ে ওডিআই সিরিজে অভিযান শুরু করেছে ভারত ৷ বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম ম্য়াচে পাঁচ উইকেটে জয় পেয়েছে সফরকারী দল ৷ ভারতের অনভিজ্ঞ বোলিং আক্রমণের সামনে প্রথম ব্য়াটিং করে 185 রানে গুটিয়ে যায় আয়োজকরা ৷ চার উইকেট নেন আর্শদীপ সিং, গুর্নুর ব্রার নেন তিন উইকেট ৷
জবাবে বিরাট কোহলির 51 বলে ঝোড়ো 74 রানের ইনিংসে পাঁচ উইকেটে জয় পায় ভারতীয় দল ৷ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 32 ওভারে ভারতের সামনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল 143 রান ৷ যা 56 বল বাকি থাকতেই তুলে নেয় 'মেন ইন ব্লু' ৷ শনিবার ওয়েলিংটনের স্কাই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচ ৷