আইপিএলে ডুবে থাকা কামিন্স-স্টার্কদের ছাড়াই আসন্ন দুই সফরের স্কোয়াড ঘোষণা অজিদের

আইপিএলে ডুবে থাকা কামিন্স-স্টার্কদের ছাড়াই আসন্ন দুই সফরের স্কোয়াড ঘোষণা অজিদের
আসন্ন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সফরে সাদা-বলের মাল্টি ফরম্য়াটে ন'টি ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া ৷
Published : May 11, 2026 at 2:38 PM IST
মেলবোর্ন, 11 মে: চলতি মাসের শেষে পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ৷ সেখানে তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজ খেলে আগামী মাসে বাংলাদেশের মাটিতে সাদা বলের জোড়া সিরিজ (ওডিআই ও টি-20) খেলবে অস্ট্রেলিয়া ৷ দু'টি সফরের জন্য সোমবার স্কোয়াড ঘোষণা করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ যেখানে তিন তারকা পেসার- প্য়াট কামিন্স, জোশ হ্যাজলউড ও মিচেল স্টার্ককে রাখল না তারা ৷ তৃতীয়জন অবশ্য টি-20 থেকে অবসর নিয়েছেন আগেই ৷
আইপিএলে জুড়ে থাকা তারকাদের বাইরে রেখে পাকিস্তান সফরের জন্য আনকোরাদের নিয়ে দল গড়ল ছ'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ লিয়াম স্কট এবং অনূর্ধ্ব-19 দলের অধিনায়ক ওলি পিক জাতীয় দলে প্রথমবার ডাক পেলেন পাকিস্তান সফরে ৷ বিশ্বকাপে বিপর্যয়ের পর প্রথম বাংলাদেশ সফরে প্রথম টি-20 সিরিজের স্কোয়াডে জায়গা পেলেন আরও এক আনকোরা ব্য়াটার জোয়েল ডেভিয়েস ৷ আইপিএলের বিভিন্ন দলে ছড়িয়ে থাকা অন্য়ান্য় ক্রিকেটাররা বাংলাদেশ সফরে যাবেন নিজ নিজ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করার পরেই ৷ তালিকায় রয়েছেন ট্রাভিস হেড, কুপার কনোলি, বেন ডুয়ার্শুইস এবং জেভিয়ার বার্টলেট ৷
তবে বাংলাদেশ সফরে টি-20 স্কোয়াডে জায়গা হল না তারকা অলরাউন্ডার গ্লেন ম্য়াক্সওয়েলের ৷ সম্প্রতি পিএসএলে ফর্মে ফিরলেও তা নির্বাচকদের আশ্বস্ত করতে ব্যর্থ ৷ পিএসএল চ্যাম্পিয়ন পেশোয়ার জালমি'র হয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে পারফর্ম করে বাংলাদেশ সফরে সংক্ষিপ্ত স্কোয়াডে জায়গা পেলেন অ্যারন হার্ডি ৷ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সফরে সাদা বলের মাল্টি ফরম্য়াটে অজিদের নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ ৷ উল্লেখ্য পাকিস্তানের মাটিতে ওডিআই সিরিজ দিয়ে আগামী বছর বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করবে ক্যাঙারু ব্রিগেড ৷
এমন সময় বিশ্বকাপের দলগঠনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই যে তরুণ ক্রিকেটারদের দলে নেওয়া, তা স্পষ্ট করেছেন নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি ৷ তিনি বলেন, "নতুন প্লেয়াররা জাতীয় দলের জার্সিতে আন্তর্জাতিক স্তরে কেমন পারফর্ম করে সেটা দেখা সবসময় আকর্ষণের ৷" তাঁর সংযোজন, "অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের সঙ্গে নয়া ক্রিকেটারদের মিশ্রণ উপমহাদেশ সফরের জন্য উপযুক্ত হবে ৷"
উল্লেখযোগ্যভাবে তিন তারকা পেসারকে এই দু'টি সফর থেকে বিরত থাকা নিঃসন্দেহে ওয়ার্কলোড ম্য়ানেজমেন্টের কথা মাথায় রেখে ৷ অগস্টে বাংলাদেশ সফরে জোড়া টেস্ট দিয়ে ডব্লিউটিসি'তে ফিরবে অস্ট্রেলিয়া ৷ তার আগে কোনওভাবেই স্টার্ক-কামিন্স-হ্যাজলউডের উপর বোঝা চাপিয়ে দিতে নারাজ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷
- পাকিস্তান সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ওডিআই স্কোয়াড: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), অ্যালেক্স ক্যারি, ন্য়াথন এলিস, ক্য়ামেরন গ্রিন, জোশ ইংলিস, ম্য়াথু কুহনেম্য়ান, মার্নাস লাবুশেন, রিলে মেরেডিথ, ওলি পিক, ম্য়াথু রেনশঁ, তনভীর সঙ্ঘা, লিয়াম স্কট, ম্য়াথু শর্ট, বিলি স্ট্যানলেক ও অ্য়াডাম জাম্পা ৷
- বাংলাদেশ সফরের ওডিআই স্কোয়াড: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি, কুপার কনোলি, বেন ডুয়ার্শুইস, ন্য়াথন এলিস, ক্য়ামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জোশ ইংলিস, ম্য়াথু কুহনেম্য়ান, মার্নাস লাবুশেন, ম্য়াথু রেনশঁ, তনভীর সঙ্ঘা, লিয়াম স্কট ও অ্য়াডাম জাম্পা ৷
- বাংলাদেশ সফরে টি-20 স্কোয়াড: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনোলি, টিম ডেভিড, জোয়েল ডেভিয়েস, ন্য়াথন এলিস, ক্য়ামেরন গ্রিন, অ্য়ারন হার্ডি, ট্রাভিস হেড, জোশ ইংলিস, স্পেন্সার জনসন, ম্য়াথু কুহনেম্য়ান, ম্য়াথু রেনশঁ, রিলে মেরেডিথ, জোশ ফিলিপ ও অ্য়াডাম জাম্পা ৷