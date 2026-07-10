অনিশ্চিত গুয়েহি, হ্যালান্ড'দের মুখোমুখি হওয়ার আগে উদ্বেগ ইংল্য়ান্ড শিবিরে

অনিশ্চিত গুয়েহি, হ্যালান্ড'দের মুখোমুখি হওয়ার আগে উদ্বেগ ইংল্য়ান্ড শিবিরে
নরওয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে রাইট-ব্য়াক নিয়ে চিন্তার বলিরেখা চওড়া হচ্ছে টুখেলের ৷
Published : July 10, 2026 at 8:44 PM IST
মিয়ামি, 10 জুলাই: মেক্সিকো ম্য়াচে রুদ্ধশ্বাস জয় এলেও টমাস টুখেলের চিন্তা বাড়িয়েছেন জারেল কুয়ানসাহ ৷ সরাসরি লাল-কার্ড আগামী দু'ম্য়াচ সাসপেন্ড এই রাইট-ব্যাক ৷ অর্থাৎ, নরওয়ের বিরুদ্ধে মাঠে নামা হচ্ছে না তাঁর ৷ এর মধ্যে 'থ্রি-লায়ন্স' শিবিরে উদ্বেগ বাড়ালেন সেন্টার-ব্যাক মার্ক গুয়েহি ৷ মেক্সিকো ম্য়াচে হ্যামস্ট্রিং'য়ে চোট পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে অনিশ্চিত তিনি ৷
ইংল্য়ান্ড শিবিরে উদ্বেগ শেষ হচ্ছে না এখানেই ৷ অসুস্থতার কারণে গুয়েহি'র সঙ্গে বুধবার অনুশীলনে হাজির হতে পারেননি মিডফিল্ডার ডেকালান রাইস-ও ৷ দলের সঙ্গে অনুশীলনের পরিবর্তে দু'জনে ব্যক্তিগত কসরত সারেন ৷ এদিকে ঘানার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচের পর থেকে পাওয়া যায়নি আরেক রাইট-ব্যাক রিসে জেমস'কে ৷ হ্যামস্ট্রিং'য়ে চোট পেয়েছিলেন তিনিও ৷ আশার কথা চোট সারিয়ে বৃহস্পতিবার অনুশীলনে ফেরত এসেছেন তিনি ৷ তবে রবিবার (ভারতীয় সময়) নরওয়ে ম্য়াচের জন্য তিনি কতোটা ফিট, তা নিয়ে সংশয় রয়ে যাচ্ছে ৷ সেক্ষেত্রে শুক্রবারও গুয়েহি যদি দলের সঙ্গে অনুশীলনে নামতে না-পারেন, তাহলে টুখেলের চিন্তার বলিরেখা আরেকটু চওড়া হবে বৈকি ৷
শুক্রবার রাইট-ব্যাক গুয়েহি'র চোটের মূল্য়ায়নের পর স্পষ্ট হবে তিনি আদৌ আর্লিং হ্য়ালান্ডদের বিরুদ্ধে নামতে পারবেন কি না ৷ এমনিতেই সাত গোল করে চলতি টুর্নামেন্টে দুরন্ত ছন্দে নরওয়ের বিধ্বংসী স্ট্রাইকার হ্য়ালান্ড ৷ সোনার বুট জয়ের দৌড়ে প্রবলভাবে রয়েছেন তিনি ৷ ম্য়ান সিটি তারকাকে রুখতে রক্ষণের বাঁধন যে আঁটোসাটো জরুরি, সেটা বিলক্ষণ জানেন টুখেল ৷ তাই দুই রাইট-ব্য়াকের অনিশ্চয়তা শেষ আটের আগে উদ্বেগে রেখেছে তাঁকে ৷
Marcus and Morgan 🤝 scoring goals pic.twitter.com/44n0Di4Hb0— England (@England) July 10, 2026
এদিকে মেক্সিকো ম্য়াচে সেলিব্রেশনের সময় মাঠের বিজ্ঞাপনী বোর্ড টপকাতে গিয়ে কবজিতে চোট পেয়েছিলেন জর্ডান হেন্ডারসন ৷ তাঁর অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে ৷ তবে দেশে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে কানসাস সিটিতে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তিনি ৷ টিম হোটেলেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে ইংল্য়ান্ড ফুটবলের তরফে জানানো হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, জুড বেলিংহ্য়ামের জোড়া এবং অধিনায়ক হ্য়ারি কেনের একমাত্র গোলে শেষ ষোলোর ম্য়াচে আয়োজক মেক্সিকোকে 3-2 গোলে হারায় 1966'র চ্যাম্পিয়নরা ৷ তবে 54 মিনিটে লাল-কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার কুয়ানসাহ ৷ অর্থাৎ, বাকি সময়টা দশজনে লড়াই করে জয় তুলে নেয় ইংল্য়ান্ড ৷