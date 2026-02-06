ছিটকে গেলেন হ্য়াজলউডও, তিন তারকা পেসারকে ছাড়া বিশ্বকাপে অজিরা

ছিটকে গেলেন হ্য়াজলউডও, তিন তারকা পেসারকে ছাড়া বিশ্বকাপে অজিরা
পরিবর্ত হিসেবে এখনই কোনও নাম ঘোষণা করা হচ্ছে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে ৷
Published : February 6, 2026 at 1:44 PM IST
মেলবোর্ন, 6 ফেব্রুয়ারি: সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মিচেল স্টার্ক ৷ স্বাভাবিকভাবে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে নেই তিনি ৷ প্রাথমিক স্কোয়াডে থাকলেও দিনকয়েক আগে ছিটকে গিয়েছিলেন পেস বিভাগের অন্যতম অস্ত্র প্যাট কামিন্স ৷ আর শুক্রবার টি-20 বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন আরেক অজি স্পিডস্টার জোশ হ্য়াজলউডও ৷ সবমিলিয়ে পেস বিভাগের 'ত্রিফলা'কে ছাড়া বিশ্বকাপে নামছে অজিরা, যা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং ৷
পিঠের চোটের কারণে কামিন্সকে পাওয়া না-গেলেও বিশ্বকাপের সুপার-এইট থেকে হ্যাজলউডকে পাওয়ার ব্যাপারে প্রত্যাশী ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকরা ৷ কিন্তু হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে সেই সময়কালের মধ্যে ম্য়াচ ফিট হতে পারবেন না স্পিডস্টার ৷ এমনটা আন্দাজ করে বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর পাঁচদিন আগে স্কোয়াড থেকে ছেঁটে ফেলা হল হ্য়াজলউডকে ৷
এব্যাপারে জাতীয় নির্বাচক টডি ডডমেইড বলেন, "আমরা ভীষণ আশাবাদী ছিলাম যে, জশ সুপার-এইট থেকে ম্য়াচ ফিট হয়ে মাঠে নামতে পারবেন ৷ তবে সর্বশেষ রিপোর্টে যা ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে তাতে তাঁর ফিট হতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে ৷" তবে প্রাথমিক পর্বের জন্য এখনই কোনও পরিবর্ত না-নেওয়ার কথাও জানিয়ে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নির্বাচক ৷ পরবর্তীতে প্রয়োজন বুঝে পরিবর্ত নেওয়ার কথা জানান তিনি ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, স্যেন অ্য়াবটকে ট্রাভেলিং রিজার্ভ হিসেবে রয়েছেন দলের সঙ্গে ৷
Massive news coming out of the Australian camp ahead of the T20 World Cup.— cricket.com.au (@cricketcomau) February 6, 2026
Full story: https://t.co/gVBdPvapbO pic.twitter.com/oawuyEozqv
প্য়াট কামিন্স ছিটকে যাওয়ায় পরিবর্ত হিসেবে বেন ডুয়ার্শুইসের নাম ঘোষণা করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ হ্য়াজলউড ছিটকে যাওয়ার অর্থ জেভিয়ার বার্টলেট এবং বেন ডুয়ার্শুইস-ই অজি পেস বিভাগের দুই প্রধান ভরসা ৷ পাশাপাশি ন্য়াথন এলিস এবং টিম ডেভিডের ফিটনেস নিয়েও খানিকটা ধোঁয়াশা ছিল ৷ তবে সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী গ্রুপ পর্বের ম্য়াচেই দু'জনকে পাওয়া যেতে পারে ৷ অন্যদিকে তারকা স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা প্রথম ম্য়াচ থেকেই খেলবেন বলে খবর ৷
আয়ারল্য়ান্ড, ওমান, শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবোয়ের সঙ্গে বিশ্বকাপে গ্রুপ-বি'তে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া ৷ আগামী 11 ফেব্রুয়ারি আইরিশদের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে 2021-এর চ্য়াম্পিয়নরা ৷
- একনজরে অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনোলি, টিম ডেভিড, বেন ডুয়ার্শুইস, ক্যামেরন গ্রিন, ন্য়াথন এলিস, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্য়াথু কুহনেম্য়ান, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্য়াথু রেনশঁ, মার্কাস স্টোইনিস ও অ্য়াডাম জাম্পা ৷
- রিজার্ভ: স্যেন অ্যাবট ৷