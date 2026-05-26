সুখের হল না শেষটা, প্রথম রাউন্ডে হেরে প্রিয় রোলাঁ গারো'কে বিদায় ওয়াওরিঙ্কার

সুখের হল না শেষটা, প্রথম রাউন্ডে হেরে প্রিয় রোলাঁ গারো'কে বিদায় ওয়াওরিঙ্কার
নোভাক জকোভিচকে ফাইনালে হারিয়ে 2015 সালে ফরাসি ওপেনে একমাত্র খেতাব জিতেছিলেন সুইস তারকা ৷
Published : May 26, 2026 at 11:25 AM IST
প্য়ারিস, 26 মে: নোভাক জকোভিচের কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম একবছর বিলম্বিত হয়েছিল তাঁর জন্য ৷ 2015 ফরাসি ওপেনের ফাইনালে সার্বিয়ান কিংবদন্তিকে হারিয়ে প্রথম এবং একমাত্র রোলাঁ গারো খেতাব জিতেছিলেন স্টান ওয়াওরিঙ্কা ৷ কেরিয়ারে আরও দু'টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেও জকোভিচ'কে হারিয়ে ফরাসি ওপেনে সেবার খেতাব জয়কেই সবার উপরে রাখেন রজার ফেডেরারের দেশের তারকা ৷ সোমবার কেরিয়ারে শেষবার সেই ফরাসি ওপেনে নামলেন ওয়াওরিঙ্কা ৷ কারণ, প্রথম রাউন্ডে হেরে বিদায় নিতে হল তাঁকে ৷
চলতি মরশুমের শেষে ব়্য়াকেট তুলে রাখার ঘোষণা আগেই করেছেন সুইজারল্যান্ড তারকা ৷ ফলত ফরাসি ওপেনে এটি ছিল তাঁর শেষ অংশগ্রহণ ৷ কিন্তু 11 বছর আগে যেখানে জকোভিচ'কে হারিয়ে কেরিয়ারের সবচেয়ে স্মরণীয় জয়টি তিনি পেয়েছিলেন, সেখানে ওয়াওরিঙ্কা এবার হারলেন প্রথম রাউন্ডেই ৷ জেসপার ডি জং'য়ের বিরুদ্ধে বছর একচল্লিশের তারকা হারলেন 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 সেটে ৷ তিন ঘণ্টার সামান্য বেশি সময়ে একদা বিশ্বের তিন নম্বরকে হারালেন ডাচ প্রতিদ্বন্দ্বী জং ৷
অক্টোবরে লুইল ইন্ডোর্স টুর্নামেন্টে পেশাদার কেরিয়ারের শেষ ম্য়াচ খেলবেন ওয়াওরিঙ্কা ৷ তার আগে এদিন কেরিয়ারের সেরা ম্যাচ উপহার দেওয়া ভেন্যুকে বিদায় জানানোর মুহূর্তে আবেগঘন ওয়াওরিঙ্কা ৷ সবচেয়ে প্রিয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম কোনটি ? প্রশ্নের উত্তরে বিদায়বেলায় চোখের কোণে জল নিয়ে ওয়াওরিঙ্কা বলেন, "এটা বেছে নেওয়া খুবই কঠিন ৷ তবু রোলাঁ গারো'কে আমি সবার উপরে রাখব জকোভিচের বিরুদ্ধে ওই ফাইনালটার জন্য ৷ সেই মুহূর্তে ও এক নম্বর ছিল ৷ আমার মনে হয় ওটাই জীবনের সেরা ম্য়াচ ৷"
উল্লেখ্য, 2015 ফরাসি ওপেনের ফাইনালে জকোভিচের বিরুদ্ধে এক সেট পিছিয়ে পড়েও বাজিমাত করেছিলনে স্টান ওয়াওরিঙ্কা ৷ তাঁর পক্ষে ম্য়াচের ফল ছিল 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 ৷ ফলত একবছর পিছিয়ে গিয়েছিল সার্বিয়ানের কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ঝুলিতে নেওয়ার বিষয়টি ৷ পরের বছর অর্থাৎ, 2016 সালে প্রথম ফরাসি ওপেন জিতে তা পূর্ণ করেছিলেন 'জোকার' ৷
2015 ফরাসি ওপেনের আগে অবশ্য 2014 অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম মেজর জিতেছিলেন ওয়াওরিঙ্কা ৷ পরবর্তীতে 2016 যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেও খেতাব জিতে তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামটি ট্রফি ক্যাবিনেটে তুলেছিলেন তিনি ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 2016 যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেও জকোভিচ'কে হারিয়ে খেতাব জিতেছিলেন সুইস তারকা ৷