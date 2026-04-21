ক্ষমা চেয়েও পার পেলেন না, পিএসএলে নিষিদ্ধ শানাকা

ক্ষমা চেয়েও পার পেলেন না, পিএসএলে নিষিদ্ধ শানাকা
লাহোর কালান্ডার্সের চুক্তি ভেঙে 2026 আইপিএলে রাজস্থান রয়্য়ালসে যোগ দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার টি-20 অধিনায়ক ৷ আর সে কারণেই শাস্তির মুখে পড়তে হল তাঁকে ৷
Published : April 21, 2026 at 10:17 AM IST
হায়দরাবাদ, 21 এপ্রিল: লাহোর কালান্ডার্সের সঙ্গে বেআইনি উপায়ে চুক্তি ভেঙেছেন দাসুন শানাকা ৷ ফলস্বরূপ একবছরের জন্য পাকিস্তান সুপার লিগে নিষিদ্ধ হলেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক ৷ ব্লেসিং মুজারবানির পথ ধরে পিএসএলের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করে আইপিএলে এসেছেন শানাকা ৷ তাই মুজারবানির মতো শাস্তির মুখে পড়তে হল তাঁকেও ৷ তবে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার ব্য়ানের মেয়াদ কমে হল একবছর ৷ কারণ জিম্বাবোয়ে পেসার মুজারবানিকে দু'বছর নিষিদ্ধ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷
প্রাথমিকভাবে 2026 আইপিএলের মিনি নিলামে অবিক্রিত রয়ে গিয়েছিলেন শানাকা ৷ পরবর্তীতে পিএসএলে যোগ দিয়েছিলেন টি-20 বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্ব দেওয়া ক্রিকেটার ৷ কিন্তু স্যাম কারেন আইপিএল থেকে ছিটকে যাওয়ায় বদলি হিসেবে রাজস্থান রয়্য়ালসের প্রস্তাব যায় তাঁর কাছে ৷ আইপিএলের সেই লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে লাহোর কালান্ডার্সের সঙ্গে চুক্তি ভাঙেন দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেটার ৷ যা সহজভাবে গ্রহণ করল না পিসিবি ৷
পিসিবি'র তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বেআইনিভাবে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করেছেন শানাকা ৷ পিএসএলে প্লেয়ার নথিভুক্তকরনের যে শর্ত, তা লঙ্ঘন করেছেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটার ৷ সুতরাং, আগামী 2027 মরশুমের জন্য তাঁকে নিষিদ্ধ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে বিবৃতিতে ৷ যদিও শাস্তির বিষয়টি আঁচ করতে পেরে আগেভাগে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার টি-20 অধিনায়ক ৷ যেখানে পিসিবি'কে তিনি লেখেন, "পিএসএল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় আমি অনুতপ্ত ৷ একইসঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট এবং পিএসএল অনুরাগীদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী ৷"
While Blessing Muzarabani received a two-year ban, Dasun Shanaka has only been excluded for one year after posting an apology for his withdrawal https://t.co/QFjNEcfVi3— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 20, 2026
শানাকার সংযোজন, "পিএসএল ছেড়ে অন্য কোনও টুর্নামেন্টে যোগদানের অভিপ্রায় আমার ছিল না ৷ পাকিস্তানের ক্রিকেট অনুরাগীদের প্রতি আমার পূর্ণ সম্মান রয়েছে ৷ পাকিস্তানে খেলা আমি সবসময় উপভোগ করি ৷ ভবিষ্যতে আরও বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আমি পিএসএলে ফিরতে চাই ৷"
ভারতীয় মুদ্রায় আনুমানিক 25 লক্ষ টাকায় পিএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজি লাহোর কালান্ডার্সে যোগ দিয়েছিলেন শানাকা ৷ পরবর্তীতে রাজস্থান রয়্য়ালস তাঁকে দু'কোটি টাকায় দলে নেয় ৷ তিনবছর বাদে ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে প্রত্যাবর্তন হয় সিংহলি ক্রিকেটারের ৷ তবে এখনও পর্যন্ত চলতি আইপিএলে একটিও ম্য়াচ খেলেননি শানাকা ৷ গতবছর একইভাবে পিএসএল ছেড়ে আইপিএলে এসে পিসিবি'র রোষের মুখে পড়েছিলেন প্রোটিয়া অলরাউন্ডার করবিন বস্ক ৷